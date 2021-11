09:45

Im Windschatten der Richemont-Aktie, die nach den Halbjahreszahlen um 8,6 Prozent höher notiert, legt auch der Kurs von Swatch deutlich zu. Wie Richemont in der Uhren- und Schmuckbranche zuhause, handeln die Swatch-Inhalberaktien um 3,7 Prozent höher.

Von Nachrichten profitiert auch die TX Group. Der Medienkonzern hat zusammen mit den Partnern Ringier, Mobiliar und General Atlantic bekannt gegeben, dass das Gemeinschaftsunternehmen SMG Swiss Marketplace Group mit Online-Marktplätzen an den Start gegangen sei. Die TX-Group-Aktien legen um 3 Prozent zu.

+++

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien Sika: HSBC erhöht auf 600 (400) Franken - Buy

HSBC erhöht auf 600 (400) Franken - Buy Sika: Vontobel erhöht auf 400 (350) Franken - Buy

Vontobel erhöht auf 400 (350) Franken - Buy Sika: Goldman Sachs erhöht auf 448 (363) Franken - Buy

Goldman Sachs erhöht auf 448 (363) Franken - Buy Zurich: Berenberg erhöht auf 491,40 (470,60) Franken - Buy

Berenberg erhöht auf 491,40 (470,60) Franken - Buy Zurich: Morgan Stanley senkt auf 440 (450) Franken - Overweight

Morgan Stanley senkt auf 440 (450) Franken - Overweight Zurich von Oddo BHF erhöht auf Neutra, Kursziel 395 Franken

von Oddo BHF erhöht auf Neutra, Kursziel 395 Franken Richemont: Bryan Garnier erhöht auf 122 (113) Franken - Neutral

Bryan Garnier erhöht auf 122 (113) Franken - Neutral Geberit: Jefferies senkt auf 532 (539) Franken - Underperform

Jefferies senkt auf 532 (539) Franken - Underperform Barry Callebaut: Citigroup erhöht auf 2600 (2500) Franken - Buy

Citigroup erhöht auf 2600 (2500) Franken - Buy Adecco von RBC erhöht auf Outperform, Kursziel 57 Franken

von RBC erhöht auf Outperform, Kursziel 57 Franken Medacta: JPMorgan erhöht auf 152 (85,90) Franken - Neutral

JPMorgan erhöht auf 152 (85,90) Franken - Neutral Vifor: Vontobel erhöht auf 127 (126) Franken - Hold

09:20

Der SMI klettert nach Börsenstart nach oben und notiert eine Viertelstunde in den Handel hinein um 0,5 Prozent bei 12'479 Punkten höher. Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar wenig richtungsweisend. Die US-Börsen hatten am Vortag einen Gang zurückgeschaltet und bei insgesamt geringen Kursänderungen uneinheitlich geschlossen.

Die Aussichten für einen positiven Wochenausklang stehen aber trotzdem gut. Denn zum einen hat der Luxusgüterkonzern Richemont (+8,4 Prozent) mit seinem Halbjahresabschluss die Analystenerwartungen klar übertroffen, was für gute Stimmung sorgt. Zum anderen hat der Leitindex in der zu Ende gehenden Woche täglich zugelegt und liegt nun um rund 100 Punkte über dem Stand der Vorwoche. Damit steuert der SMI auf die sechste Woche in Folge mit einem Gewinn zu.

Luxus - Richemont klettert zurück über das Vorkrisenniveau - Kein Wort zu Third Point https://t.co/Iaac0QGafg pic.twitter.com/STvqiDJiKC — cash (@cashch) November 12, 2021

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont erholt sich rasant von der Coronakrise: In der ersten Jahreshälfte 2021/22 stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 8,91 Milliarden Euro und hat damit auch das Vorkrisenniveau vor zwei Jahren übertroffen. Im Sog von Richemont legen auch die Aktien von Rivale Swatch um 2,4 Prozent zu.

Das grosse Thema an den Märkten bleibt aber weiterhin die Geldpolitik, heisst es am Markt. Die Anleger fürchteten, dass die US-Notenbank nach dem starken Anstieg der Inflation im Oktober die geldpolitischen Zügel rascher straffen könnte als erwartet. Dementsprechend würden die Konjunkturdaten und Äusserungen von Notenbankern genau auf Hinweise auf Inflation analysiert. Heute Nachmittag steht die Veröffentlichung des US-Konsumentenstimmungsindex der Universität von Michigan auf der Agenda.

Alcon (-0,3 Prozent) sinken trotz Kurszielerhöhungen der Credit Suisse und von Goldman Sachs. Die Aktien von Vifor steigen um 0,7 Prozent. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) hat die Zulassung des Therapeutikums Tavneos des Gemeinschaftsunternehmen von Vifor und Fresenius Medical Care Renal Pharma empfohlen.

+++

09:05

Der SMI startet mit einem Plus von einem halben Prozent bei 12'426 Punkten leicht höher.

+++

08:20

Julius Bär berechnet den SMI eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um 0,4 Prozent bei 12'475 Punkten höher.

Deutlich im Plus steht nach Zahlen die Aktie von Richemont (+5,3 Prozent). Auch Alcon (+1,6 Prozent) stehen nach Zahlen höher. Ingesamt stehen aber alle 20 SMI-Aktien im Plus.

+++

06:50Nach Angaben der IG Bank notiert der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent tiefer. Am Donnerstag schloss der SMI um 0,2 Prozent fester auf 12'421 Punkten.

+++

06:45

Asiatische Aktienkurse haben sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der Schock über die überraschend starke Inflation in den USA scheint sich gelegt zu haben, die Anleger hoffen nun, dass die Preiserhöhungen bald vorbei sein werden. "Die Inflation ist natürlich ein Risiko, das man im Auge behalten sollte. Aber die Aktienkurse werden nur dann einen größeren Absturz erleben, wenn sich die Federal Reserve als völlig falsch in ihrer Einschätzung erweist und gezwungen ist, die Zinssätze schnell anzuheben. Das ist derzeit nicht der Fall", sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Wenn wir die Weihnachtseinkaufssaison überstehen, in der die Nachfrage ihren Höhepunkt erreichen sollte, könnte die Inflation vielleicht nachlassen", fügte Hirokazu Kabeya hinzu, Chef-Stratege bei Daiwa Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 29'584 Punkten.

+++

03:40

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

+++

03:35

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 114,24 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3960 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9227 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1438 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0556 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3354 Dollar.

+++

22:50

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben nach den jüngsten Verlusten am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es angesichts des Kursrutsches von Walt Disney letztlich um 0,44 Prozent auf 35 921,23 Punkte bergab - der Unterhaltungsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.

Dagegen konnte sich der marktbreite S&P 500 mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 4649,27 Punkte etwas stabilisieren. Noch etwas besser hielten sich Technologiewerte, die zur Wochenmitte abermals unter Inflationssorgen gelitten hatten: Der Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,29 Prozent fester bei 16 032,47 Zählern. Am Mittwoch hatte der hohe Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober Sorgen vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik durch die amerikanische Notenbank Fed geschürt, die insbesondere auf den hohen Bewertungen vieler Tech-Unternehmen lasten würde.

Mit einem Minus von letztlich gut sieben Prozent waren Disney-Titel klares Schlusslicht im Dow. Vor allem im wichtigen Streaminggeschäft, das mit Grössen wie Netflix und Amazon konkurriert, war es im jüngsten Geschäftsquartal schlechter als von Anlegern erhofft gelaufen.

Die Aktien des Elektroauto-Pioniers Tesla gingen nach einem wankelmütigen Handelsverlauf rund 0,4 Prozent schwächer bei 1063,51 US-Dollar aus dem Handel. Tesla-Chef Elon Musk hatte nach seiner aufsehenerregenden Twitter-Abstimmung in den vergangenen drei Tagen erstmals seit Jahren wieder Aktien seiner Firma zu Geld gemacht. Von Montag bis Mittwoch verkaufte er Papiere im Wert von rund fünf Milliarden Dollar, nachdem er einen Teil seiner Aktienoptionen eingelöst hatte.

Nach dem Rekordhoch bei 1243 Dollar vergangene Woche waren Tesla-Aktien am Mittwoch kurz unter die Marke von 1000 Dollar gerutscht. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Tesla ist damit an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert - ein Zigfaches der Marktkapitalisierung der deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen zusammen.

Der Kurs eines anderen E-Auto-Herstellers zog derweil weiter an. Nach dem starken Börsendebüt der Rivian-Aktien am Mittwoch setzten die Titel des Tesla-Konkurrenten am Donnerstag ihre Kursrally mit einem Plus von rund 22 Prozent auf knapp 123 Dollar fort. Verglichen zum Ausgabepreis von 78 Dollar beträgt das Kursplus inzwischen knapp 58 Prozent. Das Unternehmen, das zwar bereits Autos entwickelt hat, aber noch keine nennenswerte Umsätze erzielt, ist damit an der Börse mehr als 100 Milliarden Dollar wert.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)