Anleger in Japan verlagerten ​ihre Positionen in andere Branchen. Von den 33 Branchengruppen der Tokioter Börse legten 25 zu. Angeführt wurde die Gewinnerliste vom Immobiliensektor mit einem Plus von 6,5 Prozent und dem Einzelhandel mit einem Anstieg von 5,4 Prozent. Die Aktien des Uniqlo-Betreibers Fast Retailing stiegen um 7,9 Prozent. Toyota kletterten vor der für den Nachmittag erwarteten Bilanzvorlage um 5,3 Prozent. Sony und Nintendo, die ihre Ergebnisse nach Börsenschluss bekannt geben, legten um ‌6,6 Prozent beziehungsweise 4,6 Prozent zu.