- Novartis: Jefferies erhöht auf 125 (110) Fr. – Hold

- Roche: Citigroup erhöht auf 440 (400) Fr. – Buy

- Swiss Re: ODDO BHF SCA senkt auf Underperform (Neutral) - Ziel 135 Fr.

- Amrize: Berenberg senkt auf Hold (Buy) - Ziel 46 (48) USD

- Julius Bär: JPMorgan erhöht auf 82 (80) Fr. - Overweight

- Burckhardt: UBS erhöht auf 500 (485) Fr. – Neutral

- Burckhardt: Berenberg erhöht auf 630 (620) Fr. - Buy

- Autoneum: Kepler Cheuvreux erhöht auf 137 (130) Fr. – Hold

- Clariant: Citigroup erhöht auf 11,20 (7,50) Fr. – Neutral

- SIG: UBS erhöht auf 17 (16) Fr. – Buy

- R&S: UBS erhöht auf 24,10 (23,30) Fr. - Buy