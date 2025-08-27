Die Schweizer Börse schwenkt am Mittwoch wieder auf einen Aufwärtskurs ein. Marktstützen sind vor allem Titel aus dem Gesundheitssektor. Der Pharmakonzern Roche gewinnt 1,3 Prozent an Wert. Auch Rivale Novartis und das Augenheilunternehmen Alcon legen zu. Der SMI gewinnt zum Handelsschluss 0,4 Prozent auf 12'207 Punkte. Die Anleger warten mit Spannung auf die Ergebnissen des US-Chip-Giganten Nvidia. Im Fokus stehen beim weltgrössten Anbieter von Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz Aussagen zu den Aussichten in China, nachdem die US-Regierung Nvidia den Verkauf bestimmter Prozessoren in die Volksrepublik gegen eine Umsatzbeteiligung von 15 Prozent gestattet hat.