In China rückten zudem handelspolitische Signale und Konjunkturdaten in den Fokus. Die Regierung in Peking verlängerte die Aussetzung von Strafzöllen ‌in Höhe von 24 Prozent auf US-Importe um zwei Monate, um das Verhandlungsklima nach dem jüngsten Gipfeltreffen in Washington zu stützen. Ein Zoll von zehn Prozent bleibt jedoch bestehen. Gleichzeitig zeigten neue Daten, dass die Erzeugerpreise in der Volksrepublik im Oktober wegen hoher Energiekosten mit 5,7 Prozent so stark stiegen wie ​seit fast viereinhalb Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise legten dagegen wegen der schwachen Binnennachfrage nur um 0,7 Prozent zu.