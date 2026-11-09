15:52
An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt Gewinne gegeben. Die Kurse legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet hatte. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um ein Prozent auf 51'803 Punkte zu.
Anleger zeigten sich mit Blick auf den breiteren Tech-Sektor auch eher gelassen darüber, dass die Nvidia-Aktien in der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten litten. Um knapp fünf Prozent ging es für die Papiere abwärts, nach anfänglichen Kursverlusten von 7,0 Prozent. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll.
Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 1,7 Prozent auf 27'449 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,7 Prozent vor auf 7503 Punkte.
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15:31
Nach einer bescheidenen Erholung am vergangenen Freitag starten die US-Aktienindizes am Montag mit satten Kursgewinnen. Die amerikanischen Technologiewerte im Nasdaq 100 Index ziehen um 0,75 Prozent an. Der S&P 500 Index steigt um 0,85 Prozent, während der Dow Jones Industrial 1,25 Prozent avanciert. Die Nvidia-Valoren starten mit einem Minus von 6,9 Prozent.
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14:40
An den US-Börsen zeichnet sich am Montag ein guter Wochenauftakt ab. Vor allem die Standardwerte steuern auf Kursgewinne zu, mitunter auch angetrieben vom fallenden Ölpreis, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet hatte.
Die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial liegt vor dem Auftakt gut ein Prozent höher bei 51'823 Zählern.
Die Erwartungen an den Nasdaq 100 sind mit Kursgewinnen bei Tech-Riesen ausser Nvidia positiv, nachdem sich der technologielastige Leitindex am Freitag schon von seinem Kurssturz nach dem Wahlsieg der US-Demokraten erholt hatte. IG taxierte ihn jetzt nochmals 0,6 Prozent höher auf 27'145 Punkte.
Rückenwind geben dem Nasdaq-Index vor allem die grössten Hyperscaler der Branche, denn unter den sieben bedeutendsten Tech-Werten waren die Kursgewinne bei Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft mit zwei bis drei Prozent am grössten. Bei Tesla und Apple ging es etwas verhaltener zu, während die Nvidia-Anteile mit einem Kursrutsch um mehr als fünf Prozent abgeschlagen waren.
Konzernchef Jensen Huang steht unter Druck wegen einer Affäre mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Anleger reagierten verunsichert. Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.
Vor diesem Hintergrund fiel die Tendenz im KI-Hardwaresektor vorbörslich nicht einheitlich aus: Papiere des Prozessorherstellers AMD konnten zwar vorbörslich zulegen, doch jene des Konkurrenten Intel lagen nur auf ihrem Freitagsniveau. Im Speichersegment glauben Anleger noch nicht an eine nachhaltig bessere Stimmung, wie das vorbörsliche Minus von einem halben Prozent bei Sandisk zeigt.
Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum «Overweight»-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens.
Laut dem Marktanalysten Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. «Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat», so der Experte.
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14:05
Der Rückgang beim Dollar-Index und beim Ölpreis lässt Anleger bei Gold zugreifen. Das Edelmetall verteuerte sich um mehr als ein Prozent auf rund 4110 Dollar je Feinunze. Händler verwiesen auf den schwächeren Dollar, der das in der US-Währung gehandelte Edelmetall für Anleger ausserhalb des Dollarraums verbilligt. Zugleich dämpften nachgebende Ölpreise die Inflationssorgen der Anleger.
«Der eindeutige Sieg der Demokraten hat Optimismus hinsichtlich einer Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran geweckt und könnte zu einer genaueren Prüfung des KI-Sektors führen. Dies würde helfen, die Inflation einzudämmen und die geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed zu dämpfen», sagte Nikos Tzabouras, ein unabhängiger Finanzmarktanalyst.
Höhere Zinsen schmälern tendenziell die Attraktivität der zinslosen Edelmetalle. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf die US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag und die Erzeugerpreise am Freitag. Diese Daten könnten die Erwartungen an den nächsten Schritt der Fed prägen.
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13:35
Die Aktien von Nvidia fallen im vorbörslichen Handel um 5,7 Prozent. Der US-Chipriese gab eine Untersuchung gegen seinen CEO Jensen Huang bekannt. Dieser soll eine Affäre mit einer chinesischen Geschäftsfrau gehabt haben, die Geheimdienste als Spionin qualifizieren.
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13:30
Die Futures der US-Aktienmärkte zeigen nach oben:
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11:30
Nach einem harzigen Start nimmt der Schweizer Aktienmarkt Fahrt auf. Der SMI legt 0,34 Prozent auf 14'847 Punkte zu.
Gesucht sind auch die Aktien von CPH (+3,8 Prozent), nachdem am Investorentag die Zwischenziele bestätigt wurden.
Chip-Werte zeigen sich derweil weiter schwach. Insbesondere Comet (-2,8 Prozent) und Inficon (-2,1 Prozent) geben erneut klar nach. Neben der allgemeinen Verunsicherung nach dem Sieg der Demokraten in den USA belasten auch News um Nvidia. Dort hat Konzernchef und KI-Aushängeschild Jensen Huang eine Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin zugegeben, was die Papiere vorbörslich stark belastet.
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10:50
Die mögliche Fusion der Banco BPM mit der Italien-Tochter der Credit Agricole hat die Aktien der italienischen Regionalbank in die Höhe getrieben. Die Anteilsscheine gewannen an der Mailänder Börse zeitweise fast zwölf Prozent. Die Titel von Credit Agricole notierten in Paris 0,6 Prozent schwächer.
Die französische Grossbank will ihren Anteil an Banco BPM auf 45 von 29,6 Prozent aufstocken. Daraus würde Italiens drittgrösste Bank hinter Intesa SanPaolo und UniCredit entstehen. Credit Agricole lockt die übrigen Banco-BPM-Aktionäre mit einer Sonderdividende von einer Milliarde Euro. Die Analysten von JPMorgan bezeichneten das Angebot als attraktiv für die Aktionäre der Banco BPM, da es eine starke Gewinnsteigerung pro Aktie und eine zusätzliche Dividende biete.
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10:40
Der Ostschweizer Elektronikkonzern gab am Montagmorgen bekannt, dass er zwei grössere Rüstungsaufträge an Land gezogen habe.
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10:25
Nach der Einleitung einer internen Untersuchung von Nvidia gegen Konzernchef Jensen Huang ist der Kurs des KI-Chip-Giganten im Frankfurter Handel ins Rutschen geraten. Die Titel gaben zeitweise gut sechs Prozent nach. Im vorbörslichen US-Handel notierten sie 4,2 Prozent schwächer.
Die Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin setzt den Gründer des 4,5 Billionen Dollar schweren Unternehmens zunehmend unter Druck. Analysten sehen mittlerweile ein Risiko für Huangs Position an der Spitze des Konzerns. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes gewesen sein soll.
In einer Zeit, in der es viele Spekulationen über den Ausbau von Rechenzentren gibt, komme dies den Nvidia-Aktien keineswegs zugute, sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung beim Broker Pepperstone in Melbourne. Er glaube jedoch nicht, dass Huang, den er als «Paten der KI» bezeichnete, abgelöst werde.
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09:35
Damit stabilisiert sich der Markt nach der Erholung vom Freitagnachmittag weiter. Insgesamt seien die Investoren aber nach wie vor auf Orientierungssuche, meinen Händler. Viele Anleger blieben insbesondere vorsichtig, weil die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag besser ausfielen als erwartet - was eine Zinserhöhung wahrscheinlicher macht. Nächster Fixpunkt sind die US-Konsumentenpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden.
Auf der positiven Seite fallen die Sandoz-Aktien (+1,3 Prozent) aus dem Rahmen, was Börsianer mit einer Produktlancierung erklären.
Leicht im Plus sind - entgegen der vorbörslichen Indikation - ausserdem die Novartis-Aktien (+0,6 Prozent). Wie am Wochenende bekannt wurde, untersucht die US-Gesundheitsbehörde FDA zwar das Risiko der Tumorbildung bei der Zolgensma-Gentherapie des Basler Konzerns. Gleichzeitig gab es aber auch einen positiven Analystenkommentar von Jefferies.
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09:05
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08:25
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien
- Novartis: Jefferies erhöht auf 125 (110) Fr. – Hold
- Roche: Citigroup erhöht auf 440 (400) Fr. – Buy
- Swiss Re: ODDO BHF SCA senkt auf Underperform (Neutral) - Ziel 135 Fr.
- Amrize: Berenberg senkt auf Hold (Buy) - Ziel 46 (48) USD
- Julius Bär: JPMorgan erhöht auf 82 (80) Fr. - Overweight
- Burckhardt: UBS erhöht auf 500 (485) Fr. – Neutral
- Burckhardt: Berenberg erhöht auf 630 (620) Fr. - Buy
- Autoneum: Kepler Cheuvreux erhöht auf 137 (130) Fr. – Hold
- Clariant: Citigroup erhöht auf 11,20 (7,50) Fr. – Neutral
- SIG: UBS erhöht auf 17 (16) Fr. – Buy
- R&S: UBS erhöht auf 24,10 (23,30) Fr. - Buy
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08:05
Am breiten Markt gibt Ems-Chemie deutlich nach (-1,6 Prozent), während Huber+Suhner (+0,7 Prozent) und Temenos (+1,0 Prozent) anziehen.
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07:30
Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er einen Tag nach seinem Rekordhoch den Rückwärtsgang eingelegt und 1,9 Prozent auf 25'820 Punkte verloren.
Die US-Börsen schlossen uneinheitlich. Viele Halbleiterwerte gingen an der Wall Street wie auch in Asien nach ihren zuletzt heftigen Kursrücksetzern auf Erholungskurs, allerdings trübte die Aussicht auf eine strengere KI-Regulierung die Stimmung in der Branche weltweit.
Anleger blicken zum Wochenbeginn auf die Daten zu den deutschen Exporten im September. Die Exportflaute im August war vor allem auf geringere Nachfrage aus Europa und den USA zurückzuführen.
Im Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde wollen die Finanzminister der Euro-Staaten die eingegangenen Nominierungen bei einem Treffen sichten.
US-Präsident Donald Trump hat neue Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet, solange Gespräche zur Beendigung des Konflikts vorangingen.
Der KI-Chip-Gigant Nvidia hat nach Berichten über einen Spionageverdacht eine Untersuchung gegen seinen Konzernchef Jensen Huang eingeleitet.
Die Aussenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) kommen zu zweitägigen Beratungen in Paris zusammen. Im Vordergrund der Gespräche stehen unter anderem der andauernde russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Bestrebungen für eine umfassende Friedenslösung.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,21 Prozent höher bei 14'792 Punkte.
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06:15
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06:10
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04:30
Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenstart nach den jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor wieder stabilisiert.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Montag um 3,4 Prozent auf 59'386,57 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 3,4 Prozent höher bei 3833,55 Zählern. Auch in China griffen die Anleger wieder zu: Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3665,94 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4064,17 Punkte. Zuvor hatten Zweifel an der Profitabilität von Künstlicher Intelligenz (KI) für heftige Verluste gesorgt.
Der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte in der Vorwoche die Furcht vor einer strengeren Regulierung von KI und Rechenzentren geschürt und Technologiewerte als grosse Verlierer auf Talfahrt geschickt. In China litten KI-Aktien zudem unter US-Exportbeschränkungen.
«Die Märkte sind noch lange nicht über den Berg», sagte Analyst Kyle Rodda vom Broker Capital.com. Nach den Wahlen sei das regulatorische Risiko gestiegen, zudem hätten grosse Tech-Konzerne in der Berichtssaison enttäuscht. «Die Dynamik bleibt nach unten gerichtet», fügte er hinzu. Für zusätzliche Nervosität sorgte eine interne Untersuchung beim Chip-Schwergewicht Nvidia wegen einer romantischen Beziehung zwischen Konzernchef Jensen Huang und einer mutmasslichen chinesischen Spionin.
In China rückten zudem handelspolitische Signale und Konjunkturdaten in den Fokus. Die Regierung in Peking verlängerte die Aussetzung von Strafzöllen in Höhe von 24 Prozent auf US-Importe um zwei Monate, um das Verhandlungsklima nach dem jüngsten Gipfeltreffen in Washington zu stützen. Ein Zoll von zehn Prozent bleibt jedoch bestehen. Gleichzeitig zeigten neue Daten, dass die Erzeugerpreise in der Volksrepublik im Oktober wegen hoher Energiekosten mit 5,7 Prozent so stark stiegen wie seit fast viereinhalb Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise legten dagegen wegen der schwachen Binnennachfrage nur um 0,7 Prozent zu.
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03:15
Der Dollar profitierte von einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) im Dezember anheizte. Unterdessen wurde bekannt, dass Japan im Juli mit der Rekordsumme von umgerechnet rund 50 Milliarden Dollar am Devisenmarkt interveniert hatte, um den Yen-Verfall zu stoppen.
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02:50
Die Preise für Brent gaben tendenziell nach, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Angriffe auf den Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet hatte, solange die Friedensgespräche Fortschritte machten. Analyst Tim Waterer von KCM Trade wertete Trumps Äusserungen als «gemässigter», der Markt warte jedoch ab, ob dies nur ein vorübergehender Tonwechsel sei. Zudem dämpfte die Aussicht auf ein weltweites Überangebot die Kauflaune der Investoren.
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01:00
Die US-Börsen hatten zum Wochenschluss nach den schweren Verlusten bei KI-Werten eine Erholungsrally hingelegt und damit die Nerven der Anleger etwas beruhigt. In dieser Woche blicken die Investoren nun gespannt auf neue US-Inflationsdaten sowie auf die Quartalsbilanzen weiterer Technologiekonzerne wie Applied Materials und Cisco.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)