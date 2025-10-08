- Arbonia: Octavian erhöht auf 9 (8,70) Fr. – Buy

- PSP Swiss Property: Barclays senkt auf EW (OW) - Ziel 135 Fr.

- SPS: Barclays erhöht auf Overweight (Equal Weight) - Ziel 118 (102) Fr.

- Medacta: Berenberg erhöht auf 175 (160) Fr. – Buy

- Valiant: Octavian startet mit Buy - Ziel 156 Fr.

- UBS: Deutsche Bank erhöht auf 36 (35) Fr. - Buy

- Partners Group: Jefferies erhöht auf 1150 (1140) Fr. - Hold

- Asmallworld: Hauck Aufhäuser senkt auf 2,50 (2,80) Fr. - Buy