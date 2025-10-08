Der leichte Rücksetzer am Vortag hat nach sieben Anstiegen in Folge denn auch kaum Bedeutung für den SMI, heisst es in einem charttechnischen Kommentar von BNP Paribas. Der SMI notiere noch immer oberhalb des jüngsten Ausbruchsniveaus bei 12'461 Punkten, womit weiterhin eine vielversprechende Chart-Situation vorliege. So ist nach oben weiterhin Platz bis zum Zwischentief vom 11. März bei 12'688 Punkten. «Danach würden sich bis zum Rekordhoch vom 3. März bei 13'199 Punkten nur noch wenige Hindernisse in den Weg stellen», so die Experten weiter.