Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine sowie auf eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed verleihen der Schweizer Börse am Mittwoch weiteren Schub. Der SMI gewinnt bis kurz vor Handelsschluss 0,4 Prozent auf 12'822 Punkte. Maue Wirtschaftsdaten aus den USA öffnen nach Meinung der Börsianer die Tür für eine Zinssenkung der US-Notenbank auf ihrer Dezember-Sitzung noch ein Stück weiter. Am Abend wird der Fed-Konjunkturbericht Beige Book einen Einblick in die Prognosen der Währungshüter liefern. Getragen wird der Markt auch von der Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass eine Einigung zur Beendigung in greifbarer Nähe ist, rückt aber von einer festen Frist ab. Ein belastbarer Frieden in der Ukraine dürfte das Geschäftsklima in Europa Experten zufolge wohl verbessern.