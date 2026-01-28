06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,31 Prozent tiefer bei 13'174 Punkten.
Die Schweizer Börse geht mit gemischten Vorgaben in den neuen Handelstag. In den USA haben sich die Indizes am Vorabend uneinheitlich entwickelt. So hat der Leitindex Dow Jones mit deutlichen Abgaben geschlossen, während die technologielastige Nasdaq vor den Quartalsbilanzen wichtiger Tech-Firmen wie Microsoft, Meta oder Tesla klar zulegen konnte. Der breite S&P 500 erreichte ein weiteres Rekordhoch, während sich der Ausverkauf des Dollars am Dienstagabend beschleunigt hat.
Im Fokus steht für die Finanzmärkte am Mittwoch aber der am Abend Schweizer Zeit anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Zwar wird allgemein erwartet, dass das Fed die Zinsen unverändert lässt - dies trotz der anhaltenden Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach weiteren Zinssenkungen.
Das Treffen könnte aber erste Hinweise über die künftige Besetzung des Fed-Vorsitzes liefern, heisst es. Die reguläre Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell läuft im Mai aus und es ist klar, dass Präsident Trump nicht beabsichtigt, ihn erneut als Vorsitzenden zu ernennen. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit dem US-Präsidenten mit der Einleitung rechtlicher Massnahmen gegen Powell.
Hierzulande setzt sich am Mittwoch die Berichtssaison mit den Jahreszahlen des Pharma-Zulieferers Lonza fort, nachdem der PC-Zubehörhersteller Logitech in der Nacht seine Quartalszahlen publiziert hat. Am Abend erfolgt dann ein Trading-Update des Stromzähler-Spezialisten Landis&Gyr. Von volkswirtschaftlicher Seite steht der UBS-CFA Index für den Januar auf dem Programm.
+++
05:12
Äusserungen von US-Präsident Donald Trump haben den Dollar am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Anleger werteten seine gleichgültige Haltung zum jüngsten Kursverfall als grünes Licht für weitere Verkäufe. «Dem Dollar geht es grossartig», sagte Trump auf die Frage eines Journalisten, ob der Dollar zu stark gefallen sei. «Devisenmarkt-Teilnehmer sind immer auf der Suche nach einem Trend, auf den sie aufspringen können», sagte Steve Englander, Währungsexperte bei Standard Chartered. «Wenn der Präsident Gleichgültigkeit äussert oder die Bewegung sogar gutheisst, ermutigt das Dollar-Verkäufer, weiter Druck zu machen.» An den asiatischen Börsen sorgte die Entwicklung für gemischte Kurse. Während der südkoreanische Kospi auf ein Rekordhoch kletterte, gab der japanische Nikkei-Index nach.
Der Dollar-Verfall hievte den Euro erstmals seit 2021 über die Marke von 1,20 Dollar. Der australische Dollar stieg auf ein Drei-Jahres-Hoch von über 70 US-Cent. Auch der japanische Yen legte deutlich zu.
+++
04:20
+++
02:30
Hohe Kursverluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild an den US-Börsen geprägt. Im Leitindex Dow Jones Industrial brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,83 Prozent nach unten auf 49.003,41 Zähler.
Der S&P 500 erreichte dagegen ein weiteres Rekordhoch. Der marktbreite Index schloss mit 0,41 Prozent im Plus bei 6978,60 Punkten. Hier ist nun die runde Marke von 7.000 Zählern in unmittelbarer Reichweite.
Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrössen wie Microsoft , Apple und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positioniert haben. Der Nasdaq 100 legte um 0,88 Prozent auf 25.939,74 Punkte zu, angetrieben vor allem von Aktien aus der Chip-Industrie.
Die Papiere von Krankenversicherern litten stark unter regulatorischen Vorgaben. So knickten die Papiere von CVS Health um mehr als 14 Prozent ein. Humana rutschten um gut 21 Prozent ab. Die US-Regierung hatte angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten, sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten hingegen einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet. Entsprechend gross war die Enttäuschung der Anleger. Diese waren bislang davon ausgegangen, dass Präsident Donald Trump privaten Medicare-Plänen gegenüber wohlwollender eingestellt ist als sein Vorgänger.
Daneben sorgten die Quartalsbilanzen der Unternehmen für Bewegung und überwiegend für Kursgewinne. Der Autokonzern General Motors (GM) will nach einem milliardenschweren Quartalsverlust seine Anleger mit einem Aktienrückkauf bei Laune halten. Die Anleger überzeugte zudem die Gewinnprognose des Unternehmens. Dessen Anteilsscheine zogen um 8,8 Prozent an auf ein Hoch seit etlichen Jahren. Ford -Aktien gewannen im Fahrwasser von GM 3,7 Prozent.
Bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX sind die Geschäfte Ende 2025 deutlich besser gelaufen als gedacht. So erzielte der konzerneigene Triebwerkshersteller Pratt & Whitney im vierten Quartal deutlich mehr Umsatz als von Analysten erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die RTX-Aktien stiegen um 3,7 Prozent.
Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman profitiert ähnlich wie die gesamte Branche von den global steigenden Rüstungsbudgets. Nach anfänglichen Kursverlusten drehten die Aktien ins Plus, das am Schluss 2,7 Prozent betrug.
Aktien von UPS gewannen 0,2 Prozent. Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent im laufenden Jahr wieder zulegen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)