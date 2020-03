Klare Konsolidierung zeichnet sich ab - Wochenend-Bedenken und Wall Street werden heute beeinflussen!

Virus – Kaliforniens 60 Millionen Einwohner unter Hausarrest. Klare Weisung des Gouverneurs: «Bleiben Sie zuhause, verlassen Sie Ihr Haus/ihre Wohnung nicht!» Indiens Präsident Modi gibt die gleiche Weisung an seine 1,3 Milliarden (!) Einwohner. Wohlwissend dass dies nicht machbar und auch nicht durchsetzbar ist! Der Iran meldet «alle zehn Minuten ein neuer Toter». China gibt sich zuversichtlich: «zum zweiten Mal keine neuen Ansteckungen..!»

CH-Virus – Stand gestern Abend 3838 positiv, 33 Tote!

Leitzinsen – Schweizerische Nationalbank belässt Leitzins auf minus 0,75pc, Bank of England bei 0,1pc von 0,25pc (zum zweiten Mal in dieser Woche).

Wall Street – die Stimulus-Pakete helfen der Börse, aber Wochenend-Bedenken werden Erholung vorerst bremsen. Zu viele Unsicherheiten und Tageslaune herrschen vor.

Warteck Invest – 2019: Gewinn plus 82,4pc auf CHF 34,l Millionen. Immobilienportfolio 808.2 Millionen (plus 3,3pc). Gewinn pro Aktie CHF 151.28 (94.36). Dividende CHF. 70 auf erhöhtem Aktienkapital. Zuversicht fürs laufende Jahr.

Interroll – 2019: Umsatz CHF 559,7 Millionen, plus 2,3pc in Lokalwährungen. Gewinn plus 8,2pc auf CHF 56 Millionen, Dividende CHF 22.50 (plus 50 Rappen), einziger Sorgenpunkt: Auftragseingang minus 5,7pc!

Implenia – stellt Baustellenbetrieb in verschiedenen Ländern (Schweiz, Deutschland, Oesterreich, Frankreich) teilweise ein. Schweden und Norwegen bleiben «normal».

Kühne + Nagel – Jefferies senkt auf 125 (140) halten.

Zur Rose – Barclays 152 (145) übergewichten: Coronavirus-Pandemie sorgt für Nachfrageverlagerung auf Versand und Online!

Roche – Vontobel 343 (367) kaufen.

Nestlé – Vontobel 100 (116) kaufen.

ABB – Vontobel 22 (26) halten.

Richemont – Vontobel 68 (84) kaufen.

Swiss Re – 95 (106) kaufen.

Zurich – Vontobel 375 (423) halten.

Swatch – Vontobel 200 (250) halten, JP Morgan 225 (275) neutral.

Glencore – JP Morgan GBP 1.40 (1.90) untergewichten!

Partners Group – Berenberg Bank 445 (607) verkaufen!

Cassiopea – Jefferies senkt auf 65 (70) kaufen, Credit Suisse 6 5 (70) überdurchschnittlich.

Molecular Partners – RBC Capital Markets senkt auf 37 (42), bleibt aber bei Top Pick.

Novartis – Deutsche Bank 94 (96) halten.

Bitcoin – 6262 (6295/6073), bisher ruhig.

Ferner Osten - Tokio geschlossen, Tag des Frühlingsanfangs, Hongkong plus 3,7pc, Schanghai plus 0,9pc, Seoul plus 9,1pc! Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9798, Euro 1.0531, CNY 7.0691 (volatil), Gold 1500, Silber 12.69, Erdöl 29.04.

Vorbörse – klarer Versuch der Bodenbildung in Europa, in der Schweiz vorbörslich fester gestimmt, SMI plus 365 Punkte! UBS plus 4,1pc, Credit Suisse plus 3,9pc, ABB plus 3,6pc, Adecco plus 3,4pc, Richemont und Swatch plus 3,3pc, Surveillance plus 1,3pc, Swisscom plus 1,4pc, Kudelski plus 4,1pc, AMS plus 3,7pc, VAC plus 3,3pc, BKW und VIF plus 1,4pc. Alle anderen Titel auch fester.

Tendenz - Footsie plus 194 Punkte, DAX plus 382 Punkte, CAC plus 184 Punkte. SMI vorbörslich plus 365 Punkte, Dow Jones Futures plus 481Punkte!