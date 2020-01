WEF kommt in Fokus - Franken fest - DAX vor neuem Höchstkurs!

WEF Davos – Präsident Trump kommt morgen nach Zürich. Und dann weiter nach Davos, je nach Wetter mit Heli oder via Strasse. Grosse Nervosität in Kloten.

Wall Street – heute geschlossen, Feiertag. Morgen beginnt offiziell das Senat-Impeachment-Verfahren. Wird neben Davos im Rampenlicht stehen.

Peking – belässt Referenzzinssatz für kurz- und langfristige Kredite unverändert. Einjahreszins Januar gegenüber Dezember unverändert bei 4,15pc.

Iran/Atomabkommen – Iran Aussenministerium: «Iran steht weiter zum Atomabkommen…»

Kühne & Nagel – reorganisiert Asien-Pazifik-Geschäft. Die zwei bisherigen asiatischen Regionen werden zusammengelegt.

Novartis – Goldman Sachs 113 (105) Überzeugungskauf (Conviction Buy).

Credit Suisse – Barclays 13 (12.50), marktgewichten. Erhöht Gewinnschätzungen leicht.

UBS – Goldman Sachs 16.60 (16.80) neutral.

Vontobel – Goldman Sachs 67 (65) neutral.

EFG International – Goldman Sachs 7.10 (7.30) neutral.

Dorma+Kaba – Credit Suisse 790 (830) aber weiter überdurchschnittlich.

Idorsia – Credit Suisse 29 (21) neutral.

Cembra Money Bank – Credit Suisse 120 (110) überdurchschnittlich!

SoftwareOne – Deutsche Bank 30 (22) kaufen (halten).

ABB – Deutsche Bank 22 (20) halten.

Richemont – UBS bleibt bei 67 verkaufen, Credit Suisse bei 71 (68) unterdurchschnittlich, Deutsche Bank bleibt bei 90 halten, Bernstein hingegen weiter 90 überdurchschnittlich!

Geberit – Berenberg 420 (426) halten, Kepler Cheuvreux 440 (450) abbauen, SocGen 515 (525) halten, Credit Suisse 470 (460) unterdurchschnittlich.

Medacta – Credit Suisse 90 (77) überdurchschnittlich (neutral).

Vifor Pharma – Barclays erhöht auf 170 (150) marktgewichten.

Lindt&Sprüngli – UBS geht auf 100 000 (88500) kaufen!

Ems Chemie – Baader-Helvea passt auf 510 (485) an, empfiehlt aber Verkauf.

Vaudoise – Vontobel 569 (545) halten.

Zehnder – Vontobel 48 (41) halten.

Interroll – Vontobel 2250 halten, Baader Helvea 2400 kaufen, gute Zahlen, Gewinn plus 5pc erwartet, aber Bestellungseingang stagniert.

BKW – erhöht Engagement für Solarenergie!

Elektromobilität – Porsche und ABB wollen sie weiter gemeinsam vorantreiben.

Bitcoin – 8655 – (8732/8622).

Welt-Reichtum – 2153 Millionäre kontrollieren 60 Prozent des Weltreichtums!

Kalt, kälter… heute früh minus 24 Grad am Kleinen Matterhorn!

Ferner Osten I – alle chinesischen Märkte die ganze nächste Woche geschlossen: Chinesisches Neujahr (Chinese New Year). Diesen Freitag nur kurze Halbtagesbörse.

Ferner Osten II - - Tokio plus 0,2pc, Hongkong minus 0,6pc (erneut grosse Unruhen, Tränengaseinsätze, viele Verhaftungen), Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 0,8pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9681, Euro 1.0748, CNY 6.8512, Gold 1561, Silber 18.08, Erdöl 65.56 (Irak und Libyen).

Ferner Osten III – mysteriöse Lungenkrankheit (Coronavirus) breitet sich in China weiter aus, erste Todesfälle gemeldet. Südkorea schlägt Alarm, meldet ersten Fall. Angst, es könnte zur um sich greifenden «Seuche» werden. Ursprünglich in der chinesischen Provinz Wuhan ausgebrochen, greift jetzt rapide um sich. Bereits auch Peking und Shenzen und in Thailand und Japan erkannt. Und schon über 200 Infizierte gemeldet. Angst, könnte auch auf Europa und Amerika übergreifen!

Vorbörse – CHF international fest, Schweizerische Nationalbank beunruhigt! Interventionen? SMI gehalten, Novartis plus 0,6pc, Geberit minus 0,7pc, Dätwyler plus 0,9pc, restliche Titel gut gehalten bei anhaltender Volatilität.

Tendenz - Footsie plus 12 Punkte, DAX plus 3 Punkte, CAC minus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 33 Punkte, Dow Jones Futures plus 2 Punkte.