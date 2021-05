06:25

Der Bitcoin ist auf einem 14-Wochen-Tief. Die Verkaufwelle bei der weltgrössten Kryptowährung geht weiter. Bitcoin ist im Tageshandel um 10 Prozent auf 40'258 Dollar gefallen. Das sind mittlerweile 37 Prozent weniger als beim Höchsstand von 64'829 Dollar Mitte April.

+++

#Bitcoin and other major #cryptocurrencies slump after the People’s Bank of China reiterate that digital tokens can’t be used as a form of payment. https://t.co/7wT1JUURCN

06:20

Die Inflationsangst ist an die asiatischen Börsen am Mittwoch zurückgekehrt. Die Anleger zogen sich aus riskanteren Papieren vorerst zurück.

"Jetzt, wo die Investoren mit der Inflation beschäftigt sind, zögern sie wahrscheinlich, grosse Entscheidungen zu treffen, bis sie ein klareres Bild haben", sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. "Die Inflationssorgen werden die Märkte zunächst verunsichern, auch wenn ich nicht erwarte, dass die Aktienkurse angesichts der Wiedereröffnung der Wirtschaft einbrechen werden."

"The digital yuan is the largest threat to the West that we've faced in the last 30,40 years," @Jkylebass says. "It's a digital trojan horse." pic.twitter.com/bwLZYpNx79

— CNBC (@CNBC) May 19, 2021