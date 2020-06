09:15

Der SMI tendiert um 0,2 Prozent höher bei 10'057 Punkten. Wider Erwarten positiv entwickeln sich Novartis (+0,1 Prozent) zurück. Der Pharmakonzern hat den Zulassungsantrag in der EU für ein Augenmittel zurückgezogen, das er erst im vergangenen Jahr für mehr als 3 Milliarden US-Dollar vom japanischen Takeda-Konzern erworben hatte. Der Grund für den Rückzug sind nicht ausreichende Daten zur Wirksamkeit.

Zur Situation in der Pandemiekrise in der Schweiz und weltweit informert laufend das Coronavirus-Update von cash.ch - hier.

Die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen vor allem in den USA stellt laut Händlern ein Risiko für die erhoffte schnelle wirtschaftliche Erholung dar. "Das Zeitfenster, um das Virus einzudämmen, schliesst sich", kommentiert ein Händler. Investoren müssten sich darauf einstellen, dass das Virus die Nachrichtenlage noch lange Zeit beherrschen werde, meint ein weiterer Börsianer.

Etwas unter Druck stehen unter anderem die Grossbanken UBS (-0,7 Prozent) und Credit Suisse (-0,3 Prozent).

Eine positive Ausnahme stellen derweil AMS dar, die gegen den Trend um 6,4 Prozent zulegen. Investoren reagieren damit erleichtert auf die Nachricht, dass die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) keine Ermittlungen gegen die Gesellschaft durchführe. Entsprechende Gerüchte hatten zum Wochenschluss belastet.

08:20

Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,24 US-Dollar. Das waren 78 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 37,70 Dollar.

Bereits am Freitag waren die Ölpreise wegen der sich verschärfenden Corona-Krise in den USA gefallen. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass die Pandemie in vielen Regionen der Welt weiterhin nicht unter Kontrolle sei. Nach Einschätzung von Howie Lee, Analyst bei der Oversea-Chinese Banking Corp in Singapur, dürften die Ölpreise vorerst ihren Höhepunkt erreicht haben. In den kommenden Wochen sei eher mit einer Konsolidierung und damit mit sinkenden Ölpreisen zu rechnen.

08:10

Der SMI fällt nach Julius-Bär-Berechnungen vorbörslich um 0,7 Prozent auf 9970 Punkte zurück. Zum einen hat dies mit den weltweit wieder - teils stark - ansteigenden Coronavirus-Infektionen zu tun. Anderseits liegt es auch am Schwergewicht Novartis, das um 2 Prozent tiefer gestellt ist. Der Pharmakonzern hat in Europa den Zulassungsantrag für das Augenmittel Xiidra zurückgezogen.

Am breiten Markt belastet eine Umsatzwarnung Straumann (-1,5 Prozent). Zur Rose (+1,3 Prozent) und Burckhardt Compression (+0,5 Prozent) profitieren von positiven Analystenkommentaren. AMS (+3 Prozent) und Aryzta (-1,3 Prozent) zeigen sich gewohnt volatil.

06:00

Die Börse in Tokio hat sich zum Wochenauftakt zunächst schwächer gezeigt. Experten verwiesen auf die Zunahme der Coronavirus-Fälle insbesondere in den USA.

Die asiatischen Märkte tendieren wie folgt:

Nikkei: 22'102 Punkte (-1,3 Prozent)

Shanghai Composite: 2958 Punkte (-0,7 Prozent)

CSI300: 4103 Punkte (-0,9 Prozent)

Hang Seng: 24'198 Punkte (-1,4 Prozent)

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans bewegte sich zunächst kaum.

04:20

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,25 Yen und stagnierte bei 7,0784 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9474 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1234 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0645 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2357 Dollar.

