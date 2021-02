10:55

Der Markt für Digitalwährungen steht weiter unter erheblichem Druck. Am Dienstag verloren grosse Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether erneut stark an Wert. Bei vielen digitalen Anlagen bewegten sich die Kursverluste im Vergleich zum Vortag sogar im zweistelligen Prozentbereich. Insgesamt scheint die Marktstimmung nach der jüngsten Euphorie heftig angeschlagen zu sein.

Die älteste und bei weitem marktgrösste Internetwährung Bitcoin fiel am Dienstagvormittag um zeitweise mehr als 15 Prozent zurück. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Tiefstkurs von 45'000 US-Dollar markiert. Noch am Wochenende hatte der Bitcoin wesentlich höher gestanden und ein Rekordhoch von 58'354 Dollar erreicht. Seither geht es bergab.

Bitcoin slides another 16%, falling below $50,000 as Janet Yellen raises the alarm https://t.co/C6O0lMVc8K — CNBC (@CNBC) February 23, 2021

Die nach Marktanteil zweitgrösste Kryptowährung Ether verlor ebenso deutlich wie andere Digitalwerte, darunter XRP, Litecoin und Bitcoin Cash. Teils betrugen die Verluste zwanzig Prozent und mehr. Der Marktwert aller rund 8'500 Kryptowährungen fiel auf 1,35 Billionen US-Dollar, nachdem er am Wochenende ein Rekordhoch von etwa 1,76 Billionen Dollar erreicht hatte. Alle im Umlauf befindlichen Bitcoins waren am Dienstag rund 850 Milliarden Dollar wert. Am vergangenen Freitag war erstmals die Schwelle von einer Billion Dollar überschritten worden.

Am Markt wird darüber gerätselt, warum die Stimmung am Kryptomarkt so schnell gedreht hat. Eine naheliegende Erklärung wäre, dass Bitcoin und Co. schlicht "überkauft" sind, der gesamte Markt also überhitzt ist. Die Kurssteigerungen in den vergangenen Wochen und Monaten suchen ihresgleichen. Noch vor gut einem Jahr war ein Bitcoin weniger als 10'000 Dollar wert gewesen, seither hat sich sein Wert in der Spitze fast versechsfacht. Derart heftige Kurszuwächse stellen sich im Nachhinein selten als nachhaltig heraus.

Unterstützung bekam der Markt zuletzt durch das gestiegene Interesse grosser Unternehmen und längerfristig orientierter Investoren an Digitalwährungen. In erster Linie sind der Elektroautohersteller Tesla und sein Chef Elon Musk zu nennen. Das Unternehmen hat einen Milliardenbetrag in Bitcoin investiert und will die Kryptowährung künftig als Zahlungsmittel annehmen.

Der Milliardär Musk ist schon länger ein glühender Verfechter von Digitalwährungen und insbesondere Bitcoin. Allerdings hat er sich zuletzt auf Rückfrage etwas vorsichtiger zu dem aus seiner Sicht hohen Kursniveau von Bitcoin geäussert. Auch das hat am Markt für Ernüchterung gesorgt.

+++

10:30

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel noch an die Kursgewinne vom Wochenauftakt angeknüpft hatte, wird der Euro aktuell mit 1,2153 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Derweil setzt der Franken seine jüngste Schwäche fort. Wie die Devisen-Experten der Valiant Bank in einem aktuellen Kommentar festhalten, ist die Sicherheit des Frankens immer weniger gefragt. Dies habe sich im Kursverhältnis zum Euro schon seit Wochen in immer weniger weitgehenden Rückschlägen gezeigt. "Etwas überraschend ist aber, dass genau jetzt, wo die zuvor haussierenden Aktienmärkte konsolidieren, der Franken so ausgeprägt schwächelt." Hinweise auf Interventionen der SNB gebe es keine. Entsprechend notiert der Euro aktuell bei 1,0931 Franken und auch der US-Dollar hat auf 0,8995 Franken zugelegt.

+++

10:00

Die weltweit grösste Kryptowährung Bitcoin ist am Dienstag unter die 50'000-Dollar-Marke gefallen und sinkt mit starkem Tempo weiter.

+++

09:30

Der SMI (-0,3 Prozent) rutscht im frühen Handel in den Minusbereich. Insbesondere die Schwergewichte Roche (-1,2 Prozent), Novartis (-0,5 Prozent) und Nestlé (-0,3 Prozent) ziehen den Leitindex nach unten.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

+++

09:10

Der SMI notiert 0,1 Prozent höher bei 10'708 Punkten.

Neben der Berichtssaison wird sich der Fokus im Laufe des Tages auf den Vorsitzenden der US-Notenbank Fed richten, der seine halbjährliche Stellungnahme abgibt. Nachdem Janet Yellen am Montag die Börsianer verschreckt hatte - sie drängt offenbar auf höhere Unternehmenssteuern und eine Anhebung der Kapitalerträge, was beides eine direkte Bedrohung für die Renditen der Aktienanleger darstellt - dürfte Powells Anhörung quasi den Tag für die Anleger entscheiden, meint ein Händler. "Es besteht eine gute Chance, dass er die volle Unterstützung des Fed für die Finanzmärkte und die Wirtschaft bekräftigt, bis substanzielle Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt erzielt werden." Aber er werde sicher auch zu den steigenden Inflationserwartungen befragt werden.

Während der Nachrichtenfluss vor allem durch die hinteren Reihen geprägt wird, sind es bei den Blue Chips Analystenkommentare, die bei einzelnen Werten für deutliche Kursreaktionen sorgen. So haben sich gleich drei Analyse-Häuser zur Credit Suisse (+1,6 Prozent) geäussert. Die Experten von Barclays haben dabei das Rating auf "Overweight" erhöht. Die Bank habe am asiatischen Markt bereits heute einen "signifikanten" Anteil und die zuständigen Analysten rechnen hier mit Rückenwind, was die Erträge anbelangt.

Lonza (+2,8 Prozent) werden derweil von JPMorgan neu mit "Overweight" eingestuft. Der zuständige Analyst rechnet für den Pharmazulieferer mit einem starken mittelfristigen Wachstum.

Im Fall von Kühne+Nagel (+0,1 Prozent) heben die Experten von Bernstein das Rating ebenfalls auf "Outperform". Die Experten sehen die am Vortag gemeldete Übernahme der in China ansässigen Apex Logistics als einen strategisch guten Schritt.

Im breiten Markt haben am Morgen unter anderem PSP (+0,5 Prozent) Zahlen vorgelegt. Der Immobilienkonzern hat im vergangenen Jahr 2020 deutlich weniger verdient. Der Gewinnrückgang ist Sonderfaktoren aus dem Jahr 2019 geschuldet, die 2020 nicht mehr angefallen sind.

SIG Combibloc (-5,4 Prozent) ist hingegen 2020 weiter gewachsen und hat die Profitabilität leicht verbessert. Wie erwartet hat sich das Tempo beim Spezialisten für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen aus Karton gegen Ende Jahr jedoch etwas verlangsamt.

+++

08:30

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit Gewinnen in den Dienstag starten. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,25 Prozent höher bei 10'724 Zählern.

Insbesondere die Aktien der Grossbank Credit Suisse (+1,6 Prozent) fallen positiv auf. Die britische Barclays entdeckt für sich die Aktie der Credit Suisse wieder. Der SPAC-Boom werde bei der Grossbank die Kasse klingeln lassen, so schreibt sie und rät Anlegern zum Einstieg.

Doch auch Lonza (+1,6 Prozent) und Alcon (+0,7 Prozent) sind vorbörslich stärker als der Gesamtmarkt.

Der breite Markt gewinnt derweil 0,31 Prozent. Eine Ausnahme bildet SIG Combibloc (-1,1 Prozent) nach Zahlen.

+++

07:45

In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Am Montag hatten ihn Inflationssorgen 0,3 Prozent ins Minus auf 13'950,04 Punkte gedrückt.

Daher werden Börsianer Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur Teuerung beziehungsweise zum Anstieg der Anleihe-Renditen auf die Goldwaage legen. Signale für eine Straffung der Geldpolitik werde Powell sicher keine liefern, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Die Fed will die Wirtschaft so heiss wie möglich laufen lassen, um die Beschäftigung wieder auf das Niveau von 2019 zu bekommen." Der Notenbankchef erläutert am Nachmittag (MEZ) die US-Geldpolitik im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress. Bei den Konjunkturdaten steht unter anderem das Barometer für die US-Verbraucherstimmung auf dem Terminplan. Experten rechnen mit einem leichten Anstieg auf 90 Punkte.

+++

06:30

Der SMI wird laut Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,04 Prozent höher gehandelt. Am Montag schloss der Schweizer Leitindex 0,07 Prozent tiefer bei 10'697 Zählern.

+++

05:55

Die Börse in Shanghai liegt 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fällt um 1,7 Prozent.

Wegen eines Feiertags ist die Börse in Japan geschlossen.

Das Augenmerk der Märkte wird sich im Laufe des Tages auf den Vorsitzenden der Notenbank FED, Jerome Powell, richten, der seine halbjährliche Stellungnahme abgibt. "Das dringendste Interesse der Anleger ist, an welchem Punkt die Fed auf das Niveau oder die Volatilität der Zinssätze nach den jüngsten Erhöhungen reagieren könnte", sagte Michael McCarthy, Marktstratege beim Broker CMC Markets in Sydney.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,02 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4586 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8954 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2168 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0897 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,4079 Dollar.

+++

00:00

Aus Furcht vor zu hohen Bewertungen wachstumsstarker Technologie-Aktien haben am Montag die Indizes an der New Yorker Nasdaq-Börse den Kürzeren gezogen. So sackte der Nasdaq 100 um 2,6 Prozent auf 13'223,74 Punkte ab. Bei plötzlich anziehenden Inflationserwartungen und steigender Zinsen flüchteten Anleger aus jenen Aktien, die am besten gelaufen seien, begründete Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets die Welle der Gewinnmitnahmen im Technologiesektor.

Teuerung - Preissteigerungen nach dem Lockdown: Zieht jetzt die Inflation an? https://t.co/v23QsJyUSP pic.twitter.com/g2kU7GTbUU — cash (@cashch) February 22, 2021

Deutlich besser schlug sich der Leitindex Dow Jones Industrial , der im Verlauf sein Rekordhoch vom Freitag überbot. Am Ende des Tages reichte es aber nur für ein Plus von 0,1 Prozent auf 31'521,69 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 3876,50 Punkte.

Im Dow waren Chevron mit plus 2,7 Prozent unter den besten Werten. Die Ölpreise legten am Montag wieder zu. Die Rohstoffexperten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten zudem in den kommenden Monaten einen weiteren starken Anstieg der Ölpreise.

Top-Wert im Dow waren Walt Disney , die ein Rekordhoch erreichten und aus dem Handel mit plus 4,4 Prozent gingen. Tech-Titel wie Intel , Apple und Microsoft waren besonders schwach mit Abschlägen von teils mehr als dreieinhalb Prozent.

Der Flugzeughersteller Boeing stand mit negativen Schlagzeilen im Fokus. Nach dem Triebwerksausfall einer Boeing 777 bei Denver hat die US-Luftfahrtbehörde FAA für Maschinen dieses Typs, die mit bestimmten Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet sind, Überprüfungen angeordnet. Die Boeing-Papiere schwankten zwischen Plus und Minus und schlossen 2,1 Prozent tiefer. Die Aktien von Raytheon Technologies , der Muttergesellschaft von Pratt & Whitney, verloren 1,7 Prozent.

Der US-Reifenhersteller Goodyear will sich mit der milliardenschweren Übernahme des Konkurrenten Cooper stärken. Je Aktie sollen Cooper-Aktionäre 41,75 Dollar in bar und 0,907 Anteile von Goodyear erhalten. Die Cooper-Aktien schossen um mehr als 29 Prozent auf 56,64 Dollar hoch. Goodyear gewannen 21 Prozent.

Dem Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean brockte die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr enorme Verluste ein, doch die Zuversicht auf ein Ende der Krise nimmt zu. Die Zahl der neuen Buchungen sei seit Jahresbeginn bereits stark angestiegen, es habe sich während der Pandemie offenbar viel Nachfrage aufgestaut, teilte das Management mit. Die Aktien gewannen über neun Prozent.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)