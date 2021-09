09:55

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag im frühen Geschäft eine Spur fester. Impulse von Firmenseite seien Mangelware, heisst es an der Börse. Der Markt setze die Konsolidierungsphase fort, sagt ein Händler. Der SMI sei inzwischen um 12'400 Punkte gut unterstützt.

Aktuell notiert der SMI bei 12'450 Punkten (+0,1 Prozent).

Die Kursentwicklung sei wie ein Spiegelbild vom Vortag, sagt ein Händler. Gefragt seien zyklische Aktien wie Sika, Kühne+Nagel, Clariant, SGS und ABB mit Gewinnen zwischen 1,6 und 0,6 Prozent. Sie hätten am Vortag etwas geschwächelt oder nur wenig verändert geschlossen.

+++

09:25

Bitcoin hat die Marke von 50'000 Dollar überschritten. Zur Stunde wird die Kryptowährung zu 50'150 Dollar gehandelt.

+++

09:20

Der SMI notiert faktisch unverändert bei 12'430 Punkten (-0,02 Prozent). Die Vorgaben aus den USA und aus Asien seien wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Zudem fehlten Impulse von Firmenseite. Daher dürften sich die Anleger auf die Konjunkturdaten fokussieren, die diese Woche noch veröffentlicht werden.

Dabei stehen heute die Inflations- und Wirtschaftswachstumszahlen aus dem Inland und die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Vordergrund. Daher dürften sich die Anleger zurückhalten und abwarten.

Der Höhepunkt des Datenreigens ist aber erst am Freitag, wenn der offizielle US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Von dem werden Hinweise auf die künftige Geldpolitik der USA erwartet. Dabei kam es am Vortag diesbezüglich zu einem Rückschlag: Der Dienstleister ADP hatte für den Privatsektor einen Beschäftigungszuwachs für August weit unter der Markterwartung gemeldet. Dies weckte bei den Anlegern die Hoffnung, dass der Geldsegen der US-Notenbank Fed noch etwas länger Bestand haben könnte.

Emmi (+1,7 Prozent) baut in den USA aus. Der Innerschweizer Milchverarbeiter erwirbt mit Athenos die Nummer eins im US-Feta-Markt mit einem Umsatz im letzten Jahr von knapp 90 Millionen US-Dollar. Der Schokoladenproduzent Barry Callebaut (+0,3 Prozent) verlängert die Liefervereinbarung mit dem amerikanischen Snack-Hersteller Hershey. Keinen Einfluss auf den Kurs von SoftwareOne (-0,2 Prozent) hat dagegen eine Kaufempfehlung mit Kurszielerhöhung auf 30 von 28 Franken durch JPMorgan.

+++

09:05

Der SMI startet um 0,1 Prozent bei 12'448 Punkten fester.

+++

Kursziel- und Ratingveränderungen bei Schweizer Aktien Dormakaba: Société Générale erhöht von 615 auf 680 Franken - 'Hold'

SoftwareOne: JPMorgan erhht von 28 auf 30 Franken - 'Overweight'

SoftwareOne: Research Partners erhöht von 21 auf 25 Franken - 'Halten'

SIG Combibloc: UBS erhöht von 28 auf 30,50 Franken - 'Buy'

+++

08:05

Julius Bär berechnet den SMI um 0,1 Prozent bei 12'422 Punkten tiefer. Aussreisser gibt es wenige: Faktisch alle 20 Titel sind um rund 0,1 Prozent tiefer gestellt.

Am breiten Markt stechen Barry Callebaut (+0,5 Prozent) nach einer erneuerten Liefervereinbarung mti dem US-Schokoladenproduzenten Hershey's hervor. Emmi (+0,5 Prozent) kauft in den USA zu, während Dormakaba (+0,5 Prozent) und Dätwyler (+0,6 Prozent) von Analystenkommentaren profitieren.

+++

06:35

Der SMI tendiert gemäss der vorbörslichen Werte der IG Bank minim um 0,05 Prozent tiefer.

Der SMI, der am Mittwoch Frühhandel auf 12'491 Punkten sein Tageshoch erreicht hatte, schloss um 0,2 Prozent höher bei 12'433 Punkten.

+++

06:30

Die Börsen in Asien können am Donnerstag zunächst keine gemeinsame Richtung finden. Umfragen im verarbeitenden Gewerbe in China deuteten darauf hin, dass sich die Lieferengpässe infolge der Beschränkungen zur Eindämmung der Virus-Pandemie wieder verschärfen, acht von neun asiatischen Ländern meldeten längere Lieferzeiten.

"Die Ausbreitung der Delta-Variante bei immer noch niedrigen Impfraten in vielen Asean-Volkswirtschaften und Chinas Null-Toleranz-Covid-Strategie hat die Regierungen veranlasst, Restriktionen zu verhängen und Fabrik- und Hafenschliessungen anzuordnen", warnten die Analysten von Nomura. "Input-Engpässe und niedrige Lagerbestände werden daher wahrscheinlich zu Produktionskürzungen und verspäteten Auslieferungen im dritten Quartal führen."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,3 Prozent höher bei 12'536 Punkten.

+++

05:40

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

China's health-care sector could be Beijing's next regulatory target, analysts say https://t.co/wxGuJsA2DQ — CNBC (@CNBC) September 2, 2021

+++

05:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,96 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4623 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9154 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1839 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0836 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3775 Dollar.

+++

22:40

In der Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen der US-Notenbank kehren einige Anleger an die Wall Street zurück. Der Technologie-Index Nasdaq schloss am Mittwoch 0,3 Prozent höher auf 15'309 Punkten, womit er eine neue Bestmarke markierte. Getragen wurde diese Rally von Kursgewinnen bei Grosskonzernen wie Apple oder der Google-Mutter Alphabet, deren Aktien ebenfalls neue Höchststände erreichten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones liess dagegen 0,1 Prozent auf 35'312 Punkte Federn. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 4524 Punkten aus dem Handel.

Genährt wurden die Spekulationen auf zusätzliche Fed-Geldspritzen von enttäuschenden Arbeitsmarktdaten. Der Agentur ADP zufolge fiel der Jobaufbau im August mit 374'000 nur etwa halb so stark aus wie erhofft. Wenn sich die offiziellen Daten am Freitag ähnlich entwickelten, werde sich die Fed jegliche Signale in Richtung einer Drosselung ihrer Wertpapierkäufe verkneifen, bis der Arbeitsmarkt wieder auf Kurs sei, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA.

Auch in China läuft die Konjunktur nicht mehr rund. Erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Krise ging die Produktion der dortigen Industrie zurück. Mit Erleichterung reagierten Rohöl-Anleger auf die Entscheidung der Opec+ zu den Förderquoten. Die grossen Exportstaaten gaben dem Drängen der USA nach einer raschen Anhebung nicht nach und halten an ihrem Plan einer Ausweitung der Produktion um 400.000 Barrel pro Tag fest. Die US-Ölsorte WTI grenzte daraufhin ihre Verluste fast komplett ein und kostete 68,39 Dollar je Barrel (159 Liter).

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte PVH mit einem Kursplus von gut 15 Prozent. Das ist der grösste Kurssprung seit einem guten Dreiviertel Jahr. Die Mutter der Modemarken "Calvin Klein" und "Tommy Hilfiger" machte im abgelaufenen Quartal bei einem Umsatz von 2,31 Milliarden einen Gewinn von 2,72 Dollar je Aktie und übertraf in beiden Fällen die Markterwartungen. Auf dieser Basis peilt das Unternehmen für das Gesamtjahr einen Überschuss von 8,50 statt 6,50 Dollar je Anteilsschein an.

Auch Campbell überraschte mit seinen Geschäftszahlen positiv. Der Suppen-Anbieter erwirtschaftete bei Erlösen von 1,87 Milliarden Dollar einen Gewinn von 0,55 Dollar je Aktie. Ausserdem stockte das Unternehmen das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe auf. Die Gesamtjahresziele enttäuschten allerdings etwas, kommentierte Analyst Rob Dickerson von der Investmentbank Jefferies. Anleger sollten die steigenden Kosten im Auge behalten. Campbell-Titel gewannen mehr als zwei Prozent.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)