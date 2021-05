Kursziel-und Ratingänderungen bei Schweizer Aktien UBS: Deutsche Bank erhöht auf Buy (Hold) - Ziel 17 (15) Fr

Holcim: Berenberg erhöht auf 59 (52) Fr. - Hold

Sonova: JPMorgan erhöht auf Overweight (Neutral) - Ziel 367 (236) Fr.

Sonova: Credit Suisse erhöht auf 335 (300) Fr. - Outperform

+++

08:05

Der SMI fällt um 0,5 Prozent auf 11'087 Punkte zurück - dies jedenfalls gemäss den vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär. Ausser der UBS (+0,3 Prozent), die mit einem grossen Stellenabbau beginnt, stehen alle SMI-Titel im Minus.

Trotz Stellenabbau und Corona: UBS lockt junge Banker mit 40'000-Dollar-Bonus https://t.co/rkVDhlDC0M — Blick (@Blickch) May 12, 2021

Ausserhalb des Leitindex stechen Julius Bär (+0,9 Prozent) nach einem Zahlenupdate nach vier Geschäftsmonaten hervor.

+++

07:25

Die zweitwichtigste digitale Währung Ether, die mit dem Ethereum-Blockchain-Netzwerk verbunden ist, bricht 15 Prozent auf 2875 Dollar ein.

+++

07:20

Die Furcht vor einem deutlicheren Druck der Aufsichtsbehörden hat Kryptowährungen am Mittwoch unter Druck gesetzt. So hatte die chinesische Zentralbank abermals betont, dass Digitalwährungen nicht als Zahlungsmittel genutzt werden dürfen. Der Bitcoin ist auf einem 14-Wochen-Tief. Die Verkaufwelle bei der weltgrössten Kryptowährung geht weiter.

Bitcoin rutschte auf der Handelsplattform Bitstamp am Mittwochmorgen erstmals seit Anfang Februar unter die Marke von 40'000 US-Dollar. Zuletzt fiel er um rund zehn Prozent auf 38'643 Dollar.

Tesla-Chef Elon Musk hatte zuletzt mit Äusserungen zuletzt bereits für Aufsehen und reichlich Kursbewegung am Markt für Kryptowährungen gesorgt. Zum Wochenstart gerieten viele Digitalwerte erheblich unter Druck, nachdem Musk am Wochenende anzudeuten schien, Tesla habe einen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkauft oder habe dies vor. Am Montagvormittag hatte sich der Markt etwas erholt, nachdem Musk zumindest dementierte, dass Tesla bereits Verkäufe getätigt habe.

Dauerhaft konnte das aber nicht den Druck von Bitcoin & Co nehmen. Seit dem Rekordhoch von rund 64'900 Dollar im April hat der Bitcoin nun schon gut 40 Prozent verloren. Auf Sicht von zwölf Monaten bleibt indes ein Plus von rund 300 Prozent.

+++

06:20

Die Inflationsangst ist an die asiatischen Börsen am Mittwoch zurückgekehrt. Die Anleger zogen sich aus riskanteren Papieren vorerst zurück.

"Jetzt, wo die Investoren mit der Inflation beschäftigt sind, zögern sie wahrscheinlich, grosse Entscheidungen zu treffen, bis sie ein klareres Bild haben", sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. "Die Inflationssorgen werden die Märkte zunächst verunsichern, auch wenn ich nicht erwarte, dass die Aktienkurse angesichts der Wiedereröffnung der Wirtschaft einbrechen werden."

"The digital yuan is the largest threat to the West that we've faced in the last 30,40 years," @Jkylebass says. "It's a digital trojan horse." pic.twitter.com/bwLZYpNx79 — CNBC (@CNBC) May 19, 2021

Die US-Notenbank Fed hält daran fest, dass der jüngste Anstieg der Inflation nur vorübergehend sei und sie daher ihre lockere Geldpolitik beibehalten sollte. Anleger erhoffen sich weitere Informationen aus dem Protokoll der Sitzung der US-Währungshüter vom vergangenen Monat, das im Laufe des Mittwochs veröffentlicht werden soll.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 28'025 Punkten.

+++

05:10

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

05:05

+++

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,97 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4292 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8981 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2221 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0978 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4182 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)