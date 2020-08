08:30

Wichtige Kurszieländerungen am Schweizer Markt: Conzzeta: Research Partners erhöht Kursziel von 1000 auf 1050 Franken, "Kaufen" LafargeHolcim: DZ Bank senkt Kursziel von 53 auf 51,5 Franken, "Kaufen" Logitech: Credit Suisse erhöht Kursziel von 69 auf 75 Franken, "Outperform" Orell Füssli: Research Partners senkt Kursziel von 115 auf 105 Franken, "Kaufen" SoftwareOne: Research Partners setzt Kursziel auf 24 Franken, "Hold"

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,5 Prozent bei 10'141 Punkten höher. Alle 20 SMI-Titel stehen im Plus. Besonders die Aktien des Zementproduzenten LafargeHolcim gewinnen mit 1,2 deutlich hinzu. Am breiten Markt wird der Industriekonzern Dätwyler für seine Halbjahreszahlen abgestraft. Die Aktien verlieren vorbörslich 1,6 Prozent.

+++

07:40

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er leicht im Plus bei 12'687,53 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Aufmerksamkeit sorgen erneut die Unternehmen mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal. Unter anderem haben Zalando und HelloFresh ihre Ergebnisse vorgelegt. Der Kochboxenlieferant profitiert von der Pandemie, in der viele Menschen vermehrt selbst kochen und hob seine Wachstumsprognose an. Europas grösster Online-Modehändler Zalando verbuchte ebenfalls einen Umsatzsprung.

+++

07:30

Der Euro hat die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Dienstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1745 US-Dollar gehandelt und damit praktisch unverändert zum Montagabend. Auch die Währungspaare USD/CHF (0,9152) und EUR/CHF (1,0753) bewegten sich kaum.

Zuletzt hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet. Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt und die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, bestehende Hilfsmassnahmen in der Corona-Krise per Erlass zu verlängern, sorgten für Auftrieb bei der US-Währung.

+++

06:40

Der chinesische Musikstreaming-Anbieter Tencent Music ist in der Coronavirus-Pandemie kräftig gewachsen. Die Zahl der Nutzer sei im zweiten Quartal um 52 Prozent auf 47,1 Millionen gestiegen, teilte der Spotify-Konkurrent mit. Der Umsatz erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 17,5 Prozent auf umgerechnet 995 Millionen Dollar. Der vom chinesischen Technologiegiganten Tencent kontrollierte Konzern steigerte seinen Nettogewinn um 1,3 Prozent auf 135 Millionen Dollar.

+++

05:55

Die Rezession in Singapur ist im zweiten Quartal noch verheerender ausgefallen als ohnehin schon gedacht. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um 13,2 Prozent zum Vorjahr, nachdem in einer ersten Schätzung von einem Minus von 12,6 Prozent die Rede war. Im Gesamtjahr rechnet die Regierung des Stadtstaates nun mit einem Rekord-Rückgang um fünf bis sieben Prozent.

Singapore’s recession deeper than first estimated in the second quarter as the coronavirus pandemic deals a major blow to Asia’s trade-reliant economies https://t.co/kOrjTMSCGM by @geddiejdk @RDchatters pic.twitter.com/hQhPCOlELu — Reuters (@Reuters) August 11, 2020

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 1,6 Prozent auf 22'686 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg sogar um 2,0 Prozent. Es waren die grössten Zuwächse seit einer Woche. Marktteilnehmer führten dies auf Spekulationen auf eine Einigung auf weitere Corona-Hilfen in den USA zurück.

Hong Kong stocks are bearing the brunt of escalating actions taken by Washington and Beijing to protect their national security https://t.co/lTYnAtfr98 pic.twitter.com/ecqmGOSfUk — Bloomberg (@business) August 11, 2020

+++

05:40

Im Devisenhandel in Fernost legte der Euro leicht um 0,06 Prozent zu und kostete 1,1743 Dollar.

+++

00:00

Zum Handelsschluss ging es für den Dow Jones Industrial um 1,3 Prozent auf 27'791,44 Punkte hinauf und damit auf sein höchstes Niveau seit dem 25. Februar. Wenige Tage vor diesem Datum hatte die Coronavirus-Panik die Börsen ergriffen und bis Mitte März steil auf Talfahrt geschickt. Der marktbreite S&P 500 rückte am Montag um 0,3 Prozent auf 3360,47 Zähler vor, während der Nasdaq 100 um 0,5 Prozent auf 11'085,17 Zähler sank. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex hatte allerdings erst am Donnerstag ein neues Rekordhoch erklommen.

Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump das neue Corona-Konjunkturpaket einfach per Verfügung angeordnet, weil die Verhandlungen darüber zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress gescheitert waren. Trump versprach dringend benötigte Hilfen, darunter mehr Geld für Millionen Arbeitslose. Kritiker monieren indes, dass auch diesen Massnahmen der US-Kongress erst noch zustimmen müsse. Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China im Streit um die Einschränkung der Autonomie Hongkongs wurden indes weitgehend ignoriert.

U.S. states have been asking Congress for hundreds of billions in aid for their crumbling budgets. Instead, Trump gave them another bill to pay. https://t.co/TSMJB7aQ17 — Bloomberg (@business) August 10, 2020

Unter den Einzelwerten im 30 Werte umfassenden Dow legten Apple um 1,5 Prozent zu und stiegen damit wieder in Richtung ihres Rekordhochs vom Donnerstag. Microsoft indes gaben mit minus 2,0 Prozent weiter nach und waren das Index-Schlusslicht. Sie hatten bereits am Freitag geschwächelt, jedoch ebenfalls erst Anfang August einen Rekordstand markiert.

Die Nike-Aktien gewannen 3,5 Prozent und zogen im Gefolge von Foot Locker an. Die US-Handelskette für Sportschuhe überraschte den Markt mit Aussagen über einen Boom beim Verkauf neuer Sneaker. Food Locker erwartet daher einen Umsatzanstieg und auch einen Quartalsgewinn. Händler werteten dies als Hoffnungsschimmer für die gesamte Branche, die schwer unter der Corona-Krise leidet. Die Papiere von Foot Locker sprangen an der Nyse um 7,8 Prozent nach oben.

Aus der Tourismusbranche wurden von der Hotelkette Marriott und der Kreuzfahrtlinie Royal Caribbean Quartalszahlen bekannt gegeben. Trotz desaströser Geschäftsberichte legten beide Aktien zu: die von Marriott um 3,6 Prozent und die von Royal Caribbean Cruises um 10,0 Prozent. Allerdings haben beide auch seit Jahresbeginn und insbesondere nachdem die Coronavirus-Panik die Märkte ergriffen hatte sehr kräftig an Wert verloren und sich seither kaum erholt.

Fedex , gestützt von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Bernstein, zogen um 9,0 Prozent an. Im Blick standen zudem die Papiere von Eastman Kodak , die um knapp 28 Prozent absackten. Ein geplanter Kredit im hohen dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich wurde von der US-Regierung auf Eis gelegt.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)