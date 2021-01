11:40

Die Schweizer Börse hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start die Gewinne zunächst ausgebaut, im Verlauf schmolzen diese dann aber wieder etwas ab.

Anschlusskäufe seien abgeebbt und zum Teil seien Gewinne mitgenommen worden, hiess es dazu. Gleichwohl habe der Markt die negativen Vorgaben aus Asien angesichts der neuerlichen Gewinne der breiteren US-Aktienindizes beiseitegeschoben, sagt ein Händler. Zudem hätten die Sorgen wegen längerer und weiterer Lockdowns der Hoffnung auf die US-Konjunkturprogramme und die Wirksamkeit der zugelassenen Impfstoffe Platz gemacht.

Der SMI steigt bis zum Mittag Uhr um 0,38 Prozent auf 10'967,46 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,65 Prozent auf 1'727,50 und der breite SPI um 0,59 Prozent auf 13'614,57 Zähler zu. 27 der 30 SLI-Werte verzeichnen Gewinne, einzig Novartis, Logitech und CS geben nach.

Der SMI befinde sich in einer Spanne zwischen dem Widerstand bei 11'000 und der Unterstützung bei 10'800 Punkten. "Je länger wir hier auf- und abpendeln, desto wahrscheinlicher wird ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung", sagt ein Händler.

Starkes viertes Quartal - Neuer UBS-Chef Ralph Hamers mit beeindruckendem Zahlendebüt - Aktie gesucht https://t.co/Y050X1uz8X pic.twitter.com/bFdk9e3jVY — cash (@cashch) January 26, 2021

Stark gesucht sind die Aktien der UBS (+1,6%), die ihre Höchstkurse laut Händlern wegen Gewinnmitnahmen nicht verteidigen können. Die Grossbank hat 2020 den Gewinn um 54 Prozent auf 6,63 Milliarden US-Dollar gesteigert und damit die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Die Dividende wird gekürzt, dafür will die UBS in den nächsten drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Franken zurückkaufen.

Auch die Aktien von Rivalin Credit Suisse (-0,8%) können die Kursgewinne nicht halten und rutschen zunehmend ins Minus. Julius Bär dagegen gewinnt 0,2 Prozent an Wert. Die Versicherer Swiss Life (+0,2%), Swiss Re (+0,8%) und Zurich (+1,4%) zählen ebenfalls zu den Gewinnern.

Den stärksten Anstieg verbuchen die Technologiewerte Temenos (+3,7) und AMS (+2,4%). Vor allem AMS würden im Vorfeld der Ergebnisse von Grosskunde Apple nachgefragt, heisst es am Markt. Aber auch die Medizintechniktitel Sonova (+2,2%), Straumann (+0,8%) und Alcon (+0,5%) ziehen an. Bei den zyklischen ABB (+1,2%), Sika (+1,2%) und LafargeHolcim (+0,4%) führen Händler die Hoffnungen auf das US-Konjunkturprogramm als Kaufargumente an.

Auf der anderen Seite steht Novartis (-2,9%), die ihre Verluste im Verlauf eingrenzen können. Der Pharmariese hat die hohen Erwartungen der Analysten leicht enttäuscht. "Erwartungen erfüllt reicht angesichts der aktuellen Börsenkurse nicht mehr", sagt ein Händler. Novartis habe sich zudem für das laufende Jahr eher vorsichtige Vorgaben gegeben. "Nicht alle Arzneimittelhersteller profitieren von der Coronakrise", sagt ein Händler. So hat Novartis in bestimmten Therapiegebieten das "Pandemie-veränderte Patientenverhalten zu spüren bekommen.

Von der Schwäche von Novartis profitiere dafür Rivale Roche (+1,1%), und auch der Lebensmittelmulti Nestlé (+1,6%) gewinne dank Umschichtungen aus Novartis an Wert, sagt ein Händler.

Am breiten Markt fallen die Aktien von Komax (+6,2%) und Interroll (+11%) auf. Beide haben 2020 unter der Coronakrise gelitten, aber im zweiten Halbjahr 2020 ein anziehendes Geschäft gespürt und damit die Markterwartungen übertroffen. Comet gewinnen dank Kaufempfehlungen von UBS und Vontobel 5,8 Prozent.

Unter Druck stehen GAM (-3,0%). Der Asset Manager hat einen wichtigen Kunden mit einem Vermögen von 21,5 Milliarden Franken verloren.

+++

11:25

Der deutsche Gasekonzern Linde legt erneut ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auf. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Dividende für das Schlussquartal. Die Investoren reagierten am Dienstagvormittag mit Zukäufen, der Kurs der Aktie legte an der Dax-Spitze um 3,7 Prozent zu.

Linde verfüge über eine robuste Bilanz und einen anhaltenden Liquiditätsüberschuss, teilte das Unternehmen am Vorabend mit. Deswegen soll es ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu fünf Milliarden US-Dollar geben.

Linde plc mit Kursrallye: Aktienrückkauf und höhere Dividende https://t.co/g1gMGgPnYf — manager magazin (@manager_magazin) January 26, 2021

+++

10:50

Am breiten Schweizer Aktienmarkt sind es die Industrietitel, die heute stark zulegen können. Die Aktie Interoll gewinnt rund 12 Prozent. Der Lagerlogistikspezialist hatte am Morgen mit starken Zahlen aufgewartet. Trotz Coronakrise und starkem Franken hat sich Interroll im vergangenen Geschäftsjahr 2020 gut behauptet und erwartet Ergebnis auf Rekordniveau.

Ebenfalls zulegen können Komax (+6,5%). Das Industrieunternehmen hat im Geschäftsjahr 2020 zwar stark unter der Coronakrise gelitten. Gegen Ende Jahr zogen die Bestellungen aber wieder unerwartet stark an, was auch eine Rückkehr in die operative Gewinnzone ermöglichte.

Lagerlogistikspezialist - Interroll trotzt der Coronakrise und erwartet Ergebnis auf Rekordniveau https://t.co/kPkzEwWyH7 pic.twitter.com/9MnU1zppE7 — cash (@cashch) January 26, 2021

+++

09:35

Kassierte Gesamtjahresziele für 2021 brocken Rolls-Royce den grössten Kursrutsch des Jahres ein. Die Aktien des Triebwerk-Herstellers fallen in London um gut neun Prozent. Ausserdem falle der erwartete Geldmittel-Abfluss mit umgerechnet 2,2 Milliarden Euro gut 500 Millionen Euro höher aus als befürchtet, kommentiert Analyst Sandy Morris von der Investmentbank Jefferies.

Rolls-Royce warns on cash outflow as pandemic hits aviation market https://t.co/QLIUCKllor — Financial Times (@FT) January 26, 2021

+++

09:25

Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien:

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Dienstag zunächst ohne stärkere Kursausschläge. Die Vorgaben aus Asien seien zwar negativ, dürften aber bereits am Vortag in die Kurse eingepreist worden sein, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer dürften am Berichtstag ihren Fokus vor allem auf die Aktien von Unternehmen richten, die Angaben zu ihrem Geschäft gemacht haben. Dabei stehen die Grossbank UBS und der Pharmariese Novartis im Mittelpunkt.

Der SMI legt kurz nach Handelseröffnung leicht zu (+0,1%) auf 10'936 Punkte. Der breite SPI verhält sich ähnlich (+0,18%) bei 13'558 Zählern.

Klarer Gewinner unter den Blue Chips ist UBS (+3,5%), die am Morgen Zahlen vorlegte. Die Grossbank hat im vierten Quartal von der guten Stimmung an den Aktienmärkten profitiert und deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Die Markterwartungen wurden klar übertroffen. Für das Gesamtjahr 2020 kann die UBS ein Gewinnplus von 54 Prozent auf 6,63 Milliarden US-Dollar ausweisen (2019: 4,30 Mrd). Auf Stufe Vorsteuergewinn sind es mit 8,23 Milliarden 47 Prozent mehr.

Starkes viertes Quartal - Neuer UBS-Chef Ralph Hamers mit beeindruckendem Zahlendebüt - Aktie gesucht https://t.co/Y050X1uz8X pic.twitter.com/bFdk9e3jVY — cash (@cashch) January 26, 2021

Ebenfalls klar zulegen können Roche (+1,2%) und Nestlé (+0,9%). Credit Suisse (+1,2%) profitiert von den guten Zahlen der Konkurrentin UBS. Für grosse Enttäuschungen sorgte hingegen Novartis (-3,3%). Der Pharmariese wartete am Morgen mit wenig begeisternden Zahlen auf. Die Covid-19-Pandemie hat bei Novartis 2020 Licht und Schatten hinterlassen. Das Kern-Betriebsgewinn liegt knapp unter den Erwartungen.

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit leichten Abschlägen in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär mit 0,1 Prozent leicht negativ. Ausser UBS (+3,25%) und Credit Suisse (+0,75%) notieren sämtliche SMI-Titel im Minus.

UBS hat am Morgen überraschend gute Zahlen vorlegen können. Mit einem Vorsteuergewinn von 2,06 Milliarden Dollar übertraf die grösste Schweizer Bank sogar die optimistischsten Analystenschätzungen.

54 Prozent mehr Gewinn in 2020 - UBS verdient im vierten Quartal deutlich mehr als erwartet https://t.co/aFWEELCGF2 pic.twitter.com/KRvLRy9e6s — cash (@cashch) January 26, 2021

+++

07:30

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken. Nach einem Dämpfer zum Wochenauftakt hielten sich die Verluste im frühen Handel aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2131 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Franken notierte der Euro am Morgen mit 1,0780 Franken kaum verändert, auch das Währungspaar USD/CHF bewegte sich mit 0,8886 Franken auf dem Vorabendniveau.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Stärke, die den Euro am Morgen im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Der bei Anlegern als sicher geschätzte Dollar profitierte von der jüngsten Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Sorge vor gefährlichen Mutationen des Corona-Virus bremste die Risikofreude der Investoren. Neben dem Dollar profitierte auch der japanische Yen von der nervösen Stimmung am Markt, der neben dem Dollar als weiterer sicherer Anlagehafen gilt und am Morgen ebenfalls zulegen konnte.

+++

07:05

Rund zwei Stunden von Handelseröffnung notiert der SMI mit 0,03 Prozent hauchdünn im Plus. Der Schweizer Leitindex gab am Montag 0,05 Prozent nach auf 10'926 Punkte.

+++

06:05

Bitcoin hat wieder etwas nachgegeben. Derzeit kostet die Kryptowährung 31'978 Dollar.

Bitcoin’s price could exceed $50,000 over the longer term as the digital asset vies with gold for investment flows, according to cryptocurrency experts https://t.co/mgDYuPjVWL — Bloomberg (@business) January 26, 2021

+++

06:00

Sorgen wegen möglicher Verzögerungen bei den Corona-Impfkampagnen diverser Länder haben die Börse in Tokio am Dienstag belastet. Anleger treibe die Befürchtung um, dass das Virus noch länger eine Rolle spielen werde als gedacht, sagte Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei fällt um 1 Prozent auf 28'536 Punkte.

Biden's team signals that Taiwan's security is no longer only the domain of China hawks in Washington, @tculpan says https://t.co/VXfMr0l2FL via @bopinion — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 26, 2021

+++

04:10

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,3 Prozent.

+++

04:05

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 103,69 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4718 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8876 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2145 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0785 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3674 Dollar.

+++

22:35

Zweifel an raschen weiteren Konjunkturhilfen im erhofften Umfang von rund zwei Billionen Dollar setzen der Wall Street zu. Dagegen wurden Technologiewerte von der Hoffnung der Anleger auf gute Geschäftszahlen getragen.

Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 30'960 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,7 Prozent auf 13'636 Punkte vor, nachdem er im Verlauf einen Rekordstand erreicht hatte. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3855 Punkte zu.

Vor den anstehenden Firmenbilanzen von Index-Schwergewichten wie Apple, Facebook und Microsoft schlugen sich diese Technologiewerte vergleichsweise gut. Apple-Titel schlossen knapp 2,8 Prozent im Plus. Das Unternehmen werde mit seinen Quartalszahlen die relativ niedrigen Markterwartungen wohl übertreffen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Die Markteinführung des iPhone 12 war wohl der beste Verkaufsstart eines iPhones seit einigen Jahren."

Daneben sorgte GameStop mit einem Kursplus von zeitweise fast 150 Prozent für Aufsehen. Das ist der grösste Kurssprung der Firmengeschichte. Börsianern zufolge lösten Investoren Wetten auf einen Kursverfall der Papiere auf. Vergangene Woche hatte der Shortseller Citron Zweifel am Geschäftsmodell von GameStop geäussert. Zu Handelsschluss lag das Papier dann noch 18,1 Prozent im Plus.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)