07:05

Die Anliehenzinsen für 10-Jahres-Staatsanleihen der USA sind wieder leicht unter die Marke von 1,6 Prozent gerutscht. Derzeit rentieren die Treasury Bills mit 1,593 Prozent.

+++

07:00

Die weltweit gute Börsenstimmung dürfte auf den Schweizer Markt übergreifen. Gemäss der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher.

+++

06:10

Die asiatischen Aktienmärkten folgen am Dienstag der Wall Street auf Rekordstände. Die Indizes stiegen aufgrund von Zuwächsen bei den Reisewerten, da Massenimpfungen in den Vereinigten Staaten und die Zustimmung des Kongresses zu einem 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfsgesetz den Optimismus der Anleger anheizten.

Fest im Blick haben die Börsianer dabei die Sitzungen der US-Notenbank Fed, der Bank of England und der Bank of Japan in dieser Woche. "Die Märkte werden sich wahrscheinlich in einer Warteschleife befinden vor dieser... zentralbanklastigen Woche", schrieben die Analysten von TD Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Verlauf 0,6 Prozent bis knapp unter die 30'000er Marke.

-Australia’s S&P/ASX 200 Index climbs 1.2%.

-Hong Kong, China, South Korea and Japan stocks

-Oil falls below $65 a barrel

-Bitcoin slides to trade around $54,000

-European futures https://t.co/LKF0QxgLks pic.twitter.com/fLDWjIfsK1 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 16, 2021

+++

05:30

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,14 Yen und stagnierte bei 6,4970 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9264 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1934 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1057 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3871 Dollar.

+++

21:45

Anhaltende Wachstumshoffnungen haben am Montag für eine Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street gesorgt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 bäumten sich kurz vor Handelsschluss noch einmal auf und erreichten jeweils historische Höchststände.

Die technologielastigen und damit konjunktursensiblen Auswahlindizes zogen derweil zu Wochenbeginn stärker an als die beiden Standartwerte-Börsenbarometer, sind von ihren jeweiligen Bestmarken aber noch deutlich entfernt.

Der US-Leitindex Dow ging 0,53 Prozent höher bei 32'953,46 Punkten aus dem Handel. Sein Rekordhoch liegt nun bei gut 32'973 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,65 Prozent auf 3968,94 Punkte. Unter den Tech-Indizes schaffte der Nasdaq 100 ein Plus von 1,12 Prozent auf 13082,54 Punkte.

Mehr zum rekordhohen Börsenschluss in den USA hier.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)