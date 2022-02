06:30

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,6 Prozent höher.

Die Anleger müssen sich erneut auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Mittwoch in einer grossen Schwankungsbreite von 1,02 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 124 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 12'155,66 Punkten. Der VSMI ist am Dienstag um 4,2 Prozent auf 19,54 Punkte gesunken.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,0 Prozent höher bei 27'565 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,0 Prozent und liegt bei 1952 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,7 Prozent.

Laut Analysten dürfte der Verbraucherpreisindex die Erwartung festigen, dass die US-Notenbank Fed im kommenden Monat die Zinssätze anheben wird. "Das übergreifende Thema für den Markt ist die Geldpolitik der Zentralbanken", sagte Manishi Raychaudhuri, Aktienstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei BNP Paribas. "Ich denke, die Volatilität wird anhalten und möglicherweise zunehmen ... Aber langfristig gesehen sehen die Unternehmensbilanzen, insbesondere in den asiatischen Schwellenländern, viel besser aus als früher."

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 115,38 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3610 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9242 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1431 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0565 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3561 Dollar.

00:00

Die Anleger an den US-Börsen haben am Dienstag nach den jüngsten Rückschlägen neuen Mut gefasst. Auf einen uneinheitlichen Handelsstart an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq folgten schliesslich deutliche Gewinne. Am Markt sprachen Börsianer von einem zunehmenden Vertrauen der Anleger in das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten.

Der Leitindex Dow baute seine frühen Gewinne aus und schloss mit plus 1,06 Prozent auf 35 462,78 Punkte knapp unter seinem Tageshoch. Der S&P 500 gewann nach einem anfangs kaum veränderten Verlauf 0,84 Prozent auf 4521,54 Punkte. Der Nasdaq 100 , der etwas schwächer gestartet war, legte sogar um 1,21 Prozent auf 14747,03 Punkte zu.

Allerdings bleibt die Stimmung vor allem in der Tech-Branche weiter angeschlagen, auch wenn sich der Auswahlindex von seinem vor rund zwei Wochen erreichten Sechsmonatstief und einem Verlust von 16 Prozent seit Jahresbeginn bis zum 24. Januar wieder stabilisiert hat. Das liegt insbesondere an der im März wohl anstehenden Zinswende. Die Erwartungen der Marktteilnehmer sind wegen der hohen Inflation, was das Tempo des weiteren Straffungskurses der US-Notenbank betrifft, kräftig gestiegen. Zudem hatten Anlegerlieblinge wie der Facebook-Konzern Meta und Paypal für herbe Ernüchterung gesorgt.

Bevor am Donnerstag die Inflationsdaten im Januar veröffentlicht werden und die Aufmerksamkeit wieder auf die Geldpolitik lenken dürften, stand eine Reihe von Geschäftsberichten im Fokus.

So überzeugte Amgen mit seinen am Montag nach Handelsschluss veröffentlichten Quartalsergebnissen. Am Dienstag gab der im vergangenen Jahr in den Dow aufgenommene Biotech-Konzern zudem seine langfristigen Ziele bekannt, seine Prognosen für 2022 sowie Pläne über milliardenschwere Aktienrückkäufe. Die Aktie setzte sich mit einem Plus von 7,8 Prozent an die Spitze des Wall-Street-Index und eroberte zudem den höchsten Stand seit Sommer 2021 zurück.

Die Anteile von Dupont zogen im S&P 100 um 6,3 Prozent an. Der Spezialchemiekonzern profitierte von einer weiter starken Nachfrage in wichtigen Endmärkten wie Elektronik und Wasser und konnte zudem die gestiegenen Rohstoffkosten über Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben. Für 2022 stellte Finanzchefin Lori Koch weitere Verbesserungen in Aussicht.

Um 2,8 Prozent abwärts ging es dagegen für Papiere von Pfizer . Der Pharmakonzern kehrte dank des Corona-Impfstoffs zwar wieder zurück an die Weltspitze, der Ausblick fiel aber zu unambitioniert aus.

General Motors büssten 2,5 Prozent ein. Nach Anfang des Monats veröffentlichten Quartalszahlen und einem Ausblick auf 2022 senkte die US-Bank Morgan Stanley nun ihren Daumen über der Aktie des Autobauers. Die "Overweight"-Einstufung wurde gestrichen. Das neue Anlageurteil lautet "Equal-weight". Damit erwarten die Analysten in den kommenden zwölf bis 18 Monaten nurmehr eine durchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Autowerten.

Für die Papiere von Peloton ging es nach einem Plus von rund 21 Prozent am Vortag um weitere gut 25 Prozent hoch. Nachdem am Montag Übernahmespekulationen die Aktien des kriselnden Fitnessgeräte-Spezialisten hochgetrieben hatten, gab Peloton nun einen Chefwechsel bekannt und will rund ein Fünftel der Arbeitsplätze streichen. Zudem wurde der Bau einer Fabrik in den USA gestoppt.

