06:30

Nach Berechungen der IG Bank bewegt sich der SMI vorbörslich um 0,04 Prozent tiefer.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist weiterhin tief. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Montag in einer kleinen Schwankungsbreite von 0,65 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 74 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'262,97 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 0,8 Prozent auf 12,50 Punkte gesunken.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,2 Prozent höher bei 29'731 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,1 Prozent und liegt bei 1962 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 2,6 Prozent.

Die Investoren setzen darauf, dass die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik beibehalten und die weltweiten Impfprogramme eine erneute Infektionswelle verhindern können. "Die extrem unterstützenden geld- und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen bieten weiterhin ein fruchtbares Umfeld für Risikoanlagen", sagte Rodrigo Catril, Senior Devisenstratege bei der National Australia Bank. Die Europäische Zentralbank (EZB) trifft sich am Donnerstag, wobei keine Änderungen der Zinssätze oder Leitlinien erwartet werden.

Cartoon of the Week: Wagyu Get our daily cartoon directly to your inbox, for free: https://t.co/GTRWSAyHTu pic.twitter.com/oKblpWzqbx — Hedgeye (@Hedgeye) April 18, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,63 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5249 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9209 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1955 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1011 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3833 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)