06:20

Der Euro hat zum Franken leicht auf einen Kurs von 1,0563 abgewertet. Der Dollar steht zum Franken ebenfalls etwas tiefer bei 0,9350.

+++

06:15

In Japan sind am Donnerstag die Aktienkurse abgestürzt, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für Menschen aus EU-Ländern angekündigt hatte. Alle grösseren Indices sanken auf ein Drei-Jahres-Tief.

Here’s what investors are saying about Trump’s shock virus plan https://t.co/BhL21TtcKM

— Bloomberg Markets (@markets) March 12, 2020