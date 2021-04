13:20

Der US-Videospielehändler Gamestop muss sich für die Neuausrichtung als E-Commerce-Unternehmen einen neuen Chef suchen. Amtsinhaber George Sherman verlässt Gamestop spätestens zum 31. Juli, wie die Firma mitteilte. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits im Gange. Damit bestätigt Gamestop entsprechende Berichte von Reuters aus der vergangenen Woche. Gamestop war in diesem Jahr mehrfach in den Schlagzeilen, weil Kleinanleger mit konzertierten Käufen Hedgefonds dazu gezwungen hatten, ihre Wetten auf einen Kursverfall der Papiere aufzulösen. Dies bescherte der Aktie zeitweise astronomische Kursgewinne. Die Aktien gewinnen vorbörslich 8,5 Prozent.

12:55

Die Futures für die US-Aktienindices sind im Minus:

Dow Jones Futures: -0,27 Prozent

Nasdaq 100 Futures: -0,26 Prozent

S&P 500 Futures: -0,26 Prozent

12:50

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,67 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um sieben Cent auf 63,06 Dollar.

Starke Impulse gab es zu Beginn der neuen Handelswoche nicht. Kursverluste des Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen konnten den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen. In der Regel profitieren die Ölpreise von einer Dollar-Schwäche, weil Rohöl in US-Dollar gehandelt wird. Eine Kursschwäche der amerikanischen Währung macht Rohöl günstiger, was die Nachfrage stützt.

Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang der Ölpreise mit der jüngsten Entwicklung in der Corona-Krise. Der Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in Indien wiege derzeit schwerer als die Kursentwicklung am Devisenmarkt, hiess es. Indien zählt zu den grossen Ölimporteuren weltweit. Am Markt wird eine Zuspitzung der Lage und damit eine schwächere Nachfrage aus Indien befürchtet.

11:45

Der SMI notiert 0,4 Prozent tiefer bei 11'220 Punkten. Der SLI, in dem die Gewichtung der einzelnen Werte stärker begrenzt ist, gibt nur 0,2 Prozent auf 1'826 Zähler nach, und der breite SPI zieht hingegen um 0,1 Prozent auf 14'417 Stellen an.

Nestlé, die Ex-Dividende gehandelt werden, ziehen den SMI um rund 60 Punkte nach unten. Dabei erscheinen die Titel (-2,1 Prozent oder -2,30 Fr.) aber nur optisch schwächer. Der Nahrungsmittelkonzern zahlt nämlich eine Dividende von 2,75 Franken je Anteilsschein.

Schon am nächsten Donnerstag könnten Nestlé dem Gesamtmarkt den Stempel erneut aufdrücken, wenn der Nahrungsmittelgigant seine Umsatzzahlen für das erste Quartal vorlegen wird. Davor sind aber weitere Blue Chips mit Zahlen an der Reihe, nämlich am Dienstag Sika (+0,5 Prozent) und Temenos (+0,5 Prozent) und am Mittwoch mit Roche (+0,5 Prozent) ein anderes Schwergewicht.

Klar im Minus notieren zum Wochenstart die Aktien der Credit Suisse (-1,5 Prozent), die neben Nestlé als einzige Einbussen von mehr als 1 Prozent verzeichnen. Bei der Grossbank haben Presseberichte vom Wochenende über Archegos-Aktienpakete die Unsicherheit vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen weiter angefacht. Zudem droht der Grossbank in den USA offenbar die erste Klage einer kleinen amerikanischen Pensionskasse. Diese werfe der Schweizer Bank "wesentliche" Mängel in den Risikorichtlinien und Compliance-Überwachungsfunktionen vor.

Relativ deutliche Verluste erleiden ausserdem LafargeHolcim (-0,9 Prozent) nach dem Höhenflug vom Freitag. Und auch die UBS-Papiere (-0,7 Prozent) werden gemieden.

Nicht ganz mit dem Markt mithalten können auch ABB (-0,3 Prozent). Hier kommt es nach dem Anstieg der letzten Woche, welches nach einem Trading-Update erfolgte, zu moderaten Gewinnmitnahmen. In der Vorwoche waren ABB mit Avancen von fast 4 Prozent Wochengewinner im SMI gewesen.

An der Spitze der Gewinnerliste haben sich derweil Sonova festgesetzt, die mit +1,6 Prozent als einziger SLI-Titel mehr als 1 Prozent zulegen. Die Papiere des Hörgeräteherstellers setzen damit den steilen Anstieg der letzten Zeit fort und markieren neue Höchststände.

Gesucht sind ausserdem Swatch (+0,9 Prozent) sowie Geberit und Givaudan, die mit Gewinnen von 0,8 rsp. 0,7 Prozent überdurchschnittlich abschneiden.

Am breiten Markt fallen Basilea (+3,1 Prozent) positiv auf, nachdem sich der CEO in einem Zeitungsinterview optimistisch zur Produktpipeline geäussert hat. Das Unternehmen habe noch nie so viele Studien gleichzeitig am Laufen gehabt wie jetzt. Auch Idorsia (+3,1 Prozent) sind nach einem positiven Analystenkommentar gesucht. Auf der anderen Seite gehört mit Relief Therapeutics (-12 Prozent) aber auch ein Papier aus dem Biotechsegment zu den grössten Verlierern. Am Morgen war bekannt geworden, dass Relief und der Partner NeuroRx das Heu nicht mehr auf der gleichen Bühne haben.

Einmal mehr ziehen ausserdem Siegfried (+0,9 Prozent) die Blicke auf sich. Der Pharmazulieferer profitiert von einem Kommentar der ZKB, wonach trotz einer Kursverdoppelung in den letzten Monaten das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei.

10:55

Die europäischen Börsen zeigen sich zum Beginn der neuen Börsenwoche uneinheitlich. Während der spanische IBEX 35 (+0,5 Prozent), der französische CAC 40 (+0,2 Prozent) und der britische FTSE 100 (+0,2 Prozent) zulegen, verliert insbesondere der defensive Swiss Market Index (-0,3 Prozent).

Gefragt sind aktuell Tourismus- und Freizeitwerte: Der Stoxx 600 Europe Travel & Leisure legte um mehr als ein Prozent zu, angeführt von den Papieren des Online-Glücksspielanbieters Kindred mit fast fünf Prozent Plus.

Die am Freitag gut gelaufenen Autowerte müssen derweil Federn lassen. VW gehörten mit minus anderthalb Prozent zu den grössten Verlierern im Eurostoxx und Stellantis mit fast zwei Prozent Abschlag zu jenen im Cac.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

10:05

Die umstrittenen Pläne für eine europäische Fussball-Spitzenliga geben den beteiligten Klubs an der Börse Auftrieb. Die Aktien von Juventus Turin steigen in Mailand um zehn Prozent, so stark wie zuletzt vor einem Jahr. Die in Frankfurt notierten Titel von Manchester United gewinnen drei Prozent. Die Papiere von Olympique Lyon und AS Rom, die bislang kein Teil des als Konkurrenz zur Champions League der UEFA geplanten Wettbewerbs sind, fallen dagegen um bis zu 2,3 Prozent.

09:40

Der SMI notiert unverändert bei 11'261 Punkten. Immerhin war der hiesige Leitindex am Freitag nur wenige Punkte unter dem Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten aus dem Handel gegangen. Der SLI, in dem die Gewichtung der einzelnen Werte stärker gekappt ist, steigt um 0,3 Prozent auf 1835 und der breite SPI um 0,5 Prozent auf 14'474 Zähler.

Dabei erscheinen Nestlé (-1,9 Prozent oder -1,78 Fr.) nur optisch schwächer. Der Nahrungsmittelkonzern zahlt nämlich eine Dividende von 2,75 Franken je Anteilsschein.

An der Spitze der Gewinnerliste sind vor allem jene Werte zu finden, die deutlich von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren sollten. Dazu zählen etwa Sika (+1,2 Prozent), Geberit (+1,3 Prozent) oder auch Kühne+Nagel (+1,2 Prozent).

Streit mit dem Partner NeuroRx bescheren Relief Therapeutics dagegen einen Kurseinbruch um 14 Prozent.

09:10

Der SMI verliert zum Handelsstart 0,3 Prozent. Der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé bremst den Gesamtmarkt aus. Immerhin war der Leitindex SMI am Freitag nur wenige Punkte unter dem Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten aus dem Handel gegangen.

Gestützt werde die Stimmung aber durch die aktuellen Exportdaten aus Japan, heisst es. Getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos, Chips, Halbleiter-Ausrüstung und Kunststoffen stieg der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr so stark wie seit November 2017 nicht mehr. Zudem stütze die anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbanken sowie die Hoffnung, dass die weltweiten Impfprogramme eine erneute Infektionswelle verhindern könnten.

Ohne den Dividendenabgang von 2,75 Franken bei Schwergewicht Nestlé (-2,2 Prozent) würde der Markt denn auch höher gestellt werden. Der Pre-SMIM etwa, in dem die SMI-Titel nicht drin sind, gewinnt 0,45 Prozent.

Während Nestlé nur optisch schwächer erscheinen, sind die Aktien der Credit Suisse (-0,1 Prozent) wieder Verlierer unter den Blue Chips. Am Wochenende haben Presseberichte über Archegos-Aktienpakete die Unsicherheit vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen weiter angefacht. Zudem droht der Grossbank in den USA offenbar die erste Klage wegen möglicher Verstösse gegen das Wertpapier-Recht.

Dem stehen zum Teil deutliche vorbörsliche Aufschläge anderer Finanztitel gegenüber. Allen voran ziehen Zurich um 0,3 Prozent an. UBS folgen mit +0,3 Prozent und auch die Versicherer Swiss Re und Swiss Life gewinnen mit Aufschlägen von jeweils 0,5 Prozent hinzu. Bereits zum Wochenschluss hatte die Branche zu den grösseren Gewinnern gezählt.

In den hinteren Reihen fallen noch Basilea (+1,6 Prozent) und VAT (+0,4 Prozent) mit grösseren Kursavancen auf. Beim Pharmaunternehmen Basilea hat CEO David Veitch gegenüber der Finanz und Wirtschaft (FuW, online) die jüngsten Kapitalerhöhung gerechtfertigt, während VAT von einem freundlichen Analystenkommentar profitieren.

Die negativen Vorzeichen bei Bucher (-0,4 Prozent) und Emmi (-0,5 Prozent) sind - ebenso wie bei Nestlé - nur optischer Natur. Beide Aktien werden an diesem Montag ebenfalls ex Dividende gehandelt.

08:10

Gemäss Berechnungen von Julius Bär wird der SMI bei 11'262 Punkten unverändert in die neue Börsenwoche starten. Von den 20 SMI-Titeln sind einzig Credit Suisse (-0,71 Prozent) und Nestlé (-1,87 Prozent) im roten Bereich. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé wird heute Ex-Dividende gehandelt. Das grösste Plus verzeichnet Zurich Insurance mit 0,95 Prozent.

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,45 Prozent hinzu. Einzig Bucher Industries (-0,64 Prozent) und Emmi (-0,77 Prozent) haben wegen der Dividendenauszahlung ein negatives Vorzeichen. Nach einer Kurszielerhöhung durch Berenberg stehen die Aktien von VAT 1,11 Prozent im Plus.

07:50

Gestiegene Chancen auf einen Einzug in die Champions League ermuntern Anleger zum Einstieg bei Borussia Dortmund (BVB). Die Aktien des Fussball-Bundesligisten steigen vorbörslich um 2,7 Prozent. Der Club hatte am Wochenende mit einem 4:1-Sieg gegen Bremen den Rückstand auf Eintracht Frankfurt, den direkten Rivalen um die Champions League-Teilnahme, verkürzt. Die Frankfurter hatten 0:4 gegen Mönchengladbach verloren.

07:35

Kursziel- und Ratingänderungen am Schweizer Markt: Idorsia: Barclays senkt Kursziel von 38 auf 37 Franken, "Overweight"

Barclays senkt Kursziel von 38 auf 37 Franken, "Overweight" VAT: Berenberg erhöht Kursziel von 300 auf 315 Franken, "Buy"

07:30

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Dabei liegt der deutsche Leitindex vorbörslich nur knapp unter dem am Freitag markierten Rekordhoch von 15'473,83 Punkten. Im Terminkalender gibt es am Montag neben etlichen Firmenbilanzen aus dem Ausland nur wenige Highlights.

06:30

Nach Berechungen der IG Bank bewegt sich der SMI vorbörslich um 0,04 Prozent tiefer.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist weiterhin tief. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Montag in einer kleinen Schwankungsbreite von 0,65 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 74 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'262,97 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 0,8 Prozent auf 12,50 Punkte gesunken.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,2 Prozent höher bei 29'731 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,1 Prozent und liegt bei 1962 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 2,6 Prozent.

Die Investoren setzen darauf, dass die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik beibehalten und die weltweiten Impfprogramme eine erneute Infektionswelle verhindern können. "Die extrem unterstützenden geld- und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen bieten weiterhin ein fruchtbares Umfeld für Risikoanlagen", sagte Rodrigo Catril, Senior Devisenstratege bei der National Australia Bank. Die Europäische Zentralbank (EZB) trifft sich am Donnerstag, wobei keine Änderungen der Zinssätze oder Leitlinien erwartet werden.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,63 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5249 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9209 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1955 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1011 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3833 Dollar.

