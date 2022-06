09:20

Den negativen Vorgaben entzieht sich der Schweizer Aktienmarkt nicht. Der SMI fällt nach Börsenstart um 0,3 Prozent. In den USA hatte der unerwartet starke Rückgang des Konsumentenvertrauens auf den tiefsten Stand seit 2013 die Konjunktursorgen verstärkt und breite Kursabschläge ausgelöst. Dabei standen einmal mehr die Wachstumswerte besonders unter Druck. Zusätzlich schürte ein Anstieg der Rohöl- und Gaspreise die Inflationsängste, was die Verluste noch verstärkte.

Der Rückgang des US-Konsumentenvertrauen war deutlich stärker ausgefallen, als erwartet worden war. Dies sei besonders enttäuschend, denn der Konsum gilt als das Rückgrat der US-Wirtschaft. Sollte der Konsum weiter nachgeben, wäre dies ein klares Zeichen dafür, dass die USA auf eine Rezession zusteuern, heisst es in einem Kommentar. So steht der revidierte Wachstumsausblick der Experten der Credit Suisse nun "an der Klippe zur Rezession". Hinweise auf den Zustand der Wirtschaft in Europa werden am heutigen Mittwoch vor allem von den Inflationszahlen aus Deutschland und in der Schweiz vom CS-CFA-Index erwartet.

Deutlich unter Druck sind Technologiewerte wie Logitech (-2 Prozent), VAT (-1,8 Prozent), Comet (-4,3 Prozent) und etwas weniger stark Inficon (-0,6Prozent). Zum einen belasten die negativen Vorgaben der US-Mitbewerber. Zum anderen hat UBS für VAT und Comet und die Bank Vontobel für Inficon das Kursziel gesenkt.

Credit Suisse (-1,4 Prozent) hatte sich am Vortag an einem Investorenanlass um das Vertrauen der Börsianer bemüht. Die Grossbank sieht sich demnach auf gutem Weg, die Kostenziele zu erfüllen. Fortschritte sieht die Bank auch im Bereich Compliance und Risikomanagement. Auch Rivalin UBS (-1,0 Prozent) und Temenos (-0,8 Prozent) werden klar tiefer indiziert.

Analystenkommentare wirken sich weniger stark aus: Givaudan (-0,3) leidet moderat unter einem Kommentar von Jefferies, der im Vorfeld der Semesterzahlen das Kursziel auf 3000 von 3300 Franken gesenkt hat. Bei der Swisscom (-0,2 Prozent) hat JPMorgan das Rating auf "Neutral" von "Overweight" abgestuft.

09:05

Der SMI verliert nach Handelsbeginn fast 1 Prozent und fällt auf 10'708 Punkte.

08:35

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Ölmarkt zuvor drei Handelstage in Folge gestiegen waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,66 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 111,53 Dollar.

Zuvor hatten Angebotssorgen den Ölpreisen noch deutlichen Auftrieb verliehen. In Libyen sind die Ölexporte gesunken. In dem nordafrikanischen Förderstaat ist es zuletzt zu Ausfällen gekommen, weil die Produktion wegen politischer Proteste im Osten des Landes eingestellt wurde.

Am Dienstagabend war ausserdem bekannt geworden, dass die US-Ölreserven in der vergangenen Woche gesunken waren. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hat einen Rückgang der Lagerbestände um 3,8 Millionen Barrel gemeldet. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

08:10

Der SMI steht laut Julius Bär vorbörslich um 0,8 Prozent auf 10'728 Punkten tiefer.

Besonders tief indiziert sind die Zykliker Givaudan (-1 Prozent) und Richemont (-1 Prozent), der Wachstumstitel Logitech (-1,3 Prozent) und die Banken Credit Suisse (-1,4 Prozent) und UBS (-1 Prozent). Die ist Ausdruck einer wachsenden Rezessionsangst.

07:35

Ein überraschend starker Rückgang der Konsumlaune in den USA fachte allerdings erneut Konjunktursorgen an. Weitere Hinweise auf die Wachstumsaussichten und die Entwicklung der Preise erhoffen sich Anleger von einem gefüllten Konjunkturkalender. Im Fokus steht erneut auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die im portugiesischen Sintra auf dem jährlichen Forum der EZB die Abschlussrede hält.

07:00

Trotz Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket ist die deutsche Inflationsrate im Juni nach der Prognose von Ökonomen abermals gestiegen. Waren und Dienstleistungen dürften durchschnittlich 8,0 Prozent mehr kosten als ein Jahr zuvor, geht aus einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter Ökonomen von rund einem Dutzend Banken hervor. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute Nachmittag eine Schätzung zur Preisentwicklung im Juni. Im Mai hatte die Inflation mit 7,9 Prozent den höchsten Stand seit dem Winter 1973/1974 erreicht.

06:20

Bei der IG Bank notiert der SMI vorbörslich um 0,9 Prozent tiefer.

06:15

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag bei negativen Vorgaben von der New Yorker Wall Street stabil gezeigt. Der wichtigste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 1,7 Prozent, während der führende japanische Index Nikkei 225 1,15 Prozent verlor. Der australische Leitindex verlor 1,12 Prozent gut.

04:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 136,06 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7030 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9561 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0533 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0073 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2205 Dollar.

22:20

Nach anfänglichen Kursgewinnen sind die US-Börsen am Dienstag stark unter Druck geraten. Händler begründeten die Verluste mit wieder aufkeimenden Rezessionsängsten. Vor allem mit den als wachstumsstark geltenden Technologie-Aktien ging es merklich bergab. Der Leitindex Dow Jones hatte sich nach der Startglocke noch auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen aufgeschwungen, doch dann setzten Aktienverkäufe ein. Der Dow schloss mit einem Verlust von 1,56 Prozent auf 30 946,99 Punkte.

Kurz nach Handelsbeginn wurden Daten zum Zutrauen der US-Verbraucher veröffentlicht. Deren Stimmung hat sich im Juni stärker als erwartet eingetrübt und war so gedrückt wie zuletzt Anfang 2021. Die Konsumausgaben der Bürger sind mit Abstand das wichtigste Standbein der gesamten Wirtschaft in den USA. Daraufhin bröckelten die Kurse stetig ab, zuvorderst an der von Technologie-Aktien dominierten Nasdaq-Börse. Der Nasdaq 100 rutschte um 3,09 Prozent auf 11 637,77 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,01 Prozent auf 3821,55 Zähler.

"Eine Rezession ist mittlerweile eindeutig eine Möglichkeit", schrieb Ökonom Jeremy Schwartz von der Bank Credit Suisse . Das Wachstum werde den höheren Kreditkosten und einer schlechteren Stimmung Tribut zollen, vor allem in konjunkturabhängigen Branchen. Es passte ins Bild, dass Aktien aus dem Konsumsektor und der IT-Branche am Dienstag die grössten Verlierer waren. Schwartz prognostizierte, dass die privaten Verbraucher bei Haushaltsgütern und beim Wohnen den Gürtel enger schnallen und gleichzeitig die Unternehmen die Investitionen drosseln.

Gegen den schwachen Trend verbuchten Aktien der Hotel- und Casinoketten Wynn Resorts und Las Vegas Sands kräftige Kursgewinne von 3,2 beziehungsweise 4 Prozent. Beide Unternehmen sind im chinesischen Spielerparadies Macau aktiv und könnten von Lockerungen der coronabedingten Restriktionen in China profitieren.

Nach dem Bestehen des Stresstests der US-Notenbank Fed haben die ersten grossen US-Geldhäuser neue Pläne zur Kapitalausschüttung an ihre Aktionäre vorgestellt. So will Morgan Stanley in den kommenden Jahren für bis zu 20 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen und die Dividende erhöhen. Morgan Stanley stiegen um knapp ein Prozent. Andere Bankenaktien wie Goldman Sachs , Bank of America und JPMorgan hielten sich deutlich besser als der sehr schwache Gesamtmarkt.

Grösster Verlierer im Dow waren Nike mit minus sieben Prozent. Der Rivale von Adidas strich wegen der Covid-Lockdowns in China im vierten Geschäftsquartal deutlich weniger Gewinn ein. Das Quartal sei durchwachsen ausgefallen, urteilte Analyst Matthew Boss von JPMorgan. Im Sog von Nike verloren auch die Aktien von Under Armour drei Prozent.

