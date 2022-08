09:30

Der SMI notiert rund eine halbe Stunde nach dem Handelsbeginn um 0,2 Prozent bei 11'130 Punkten tiefer. Damit zeichnet sich für den Berichtstag eine Fortsetzung der Abwärtstendenz vom Freitag ab.

Die Vorgaben aus den USA von vor dem Wochenende sind klar negativ und auch in Asien tendiert die Mehrheit der Märkte ungeachtet einer weiteren Zinssenkung der Peoples Bank of China tiefer. Belastetet wird das Börsensentiment insbesondere von den Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel weiter energisch straffen wird, um der hohen Inflation Herr zu werden. Ausserdem halten sich die Investoren im Vorfeld des Notenbanktreffens in Jackson Hole in dieser Woche zurück, wie es in Marktkreisen heisst.

Die Aussagen verschiedener US-Notenbanker, wonach die Inflation weiter konsequent bekämpft werden müsse, hätten die Sorgen an den Märkten wieder grösser werden lassen, heisst es etwa in einer Einschätzung der Credit Suisse zur aktuellen Lage. Die Kommentare der Fed-Mitgliedern würden die CS-Prognose stützen, wonach bis zum ersten Quartal 2023 die Zinsen in den USA um weitere 150 Basispunkte angehoben werden. Die Risiken einer Rezession in den kommenden sechs bis zwölf Monaten hätten zudem zugenommen, auch wenn das nicht das Hauptszenario sei.

Im SMI notierten die Titel von Partners Group, Roche, Novartis und Swisscom je um etwa 0,2 Prozent leicht höher. Die übrigen Aktien verlieren.

So etwa auch die Aktien der Credit Suisse (-1,5 Prozent). Die Bank hatte am Morgen mit Dixit Joshi den Namen des neuen Finanzchefs und Nachfolgers von David Mathers sowie weitere Ernennungen in der oberste Führungsetage bekanntgegeben. So übernimmt etwa Francesca McDonagh die Funktion eines Group Chief Operating Officer.

Überdurchschnittlich sind vorbörslich die Abgaben unter andrem bei der UBS, Richemont, Logitech und ABB. Sie notieren um rund 1 Prozent oder mehr tiefer.

Im breiten Markt fallen Zur Rose mit einem überdurchschnittlichen Minus von 6,3 Prozent auf, belastet von verschiedenen, teils markanten Kurszielsenkungen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen vom vergangenen Donnerstag.

09:10

Der SMI notiert nach dem Handelsstart 0,3 Prozent tiefer.

08:20

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien:

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,2 Prozent bei 11'134 Punkten tiefer. Dies rund eine Stunde vor Eröffnung des Handels.

Sämtliche Aktien stehen tiefer, wobei Swiss Re (-1,1 Prozent) noch etwas tiefer gesehen wird als der übrige Markt. Die Amerika-Tochter des Rückversicherers sieht sich im Zusammenhang mit Penionsgeldern einer Klage ausgesetzt.

Am breiten Markt sind EFG (+3,3 Prozent) höher gestellt. Zur Rose (-1,7 Prozent) hat erneut Herabstufungen durch Analysten erfahren.

07:55

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro im Vergleich zum Stand vom Freitagabend kaum von der Stelle bewegt. Er kostet derzeit 0,9625 Franken nach 0,9624 vor dem Wochenende. Auch der US-Dollar tritt mit einem aktuellen Kurs von 0,9591 praktisch an Ort.

Zu Beginn der neuen Handelswoche haben die Anleger am Devisenmarkt die Entwicklung in China im Blick. Die Regierung in Peking ist weiter bemüht, der Konjunkturschwäche entgegenzuwirken. So soll mit etwas niedrigeren Zinsen die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt stärker in Schwung gebracht werden. Der Kurs der chinesischen Landeswährung reagierte am Morgen aber kaum auf die jüngsten Zinssenkungen.

07:35

China will mit einer erneuten Senkung des Leitzinses die Kreditnachfrage in der durch die Immobilienkrise und Corona-Ausbrüche gebeutelten Wirtschaft weiter ankurbeln. Der Schlüsselsatz für einjährige Kredite (LPR) wurde bei der monatlichen Festsetzung durch die Zentralbank (PBoC) am Montag um fünf Basispunkte auf 3,65 Prozent gesenkt, der Schlüsselsatz für fünfjährige Kredite fiel um 15 Basispunkte auf 4,30 Prozent. Bereits am 15. August hatte die People's Bank of China (PBOC) überraschend zwei Schlüsselzinssätze gesenkt. (

06:45

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist auf 2,99 Prozent und damit ein Basispunkt von 3 Prozent entfernt geklettert. Grundlage sind Einschätzungen des Bondmarktes, dass in der US-Notenbank Fed wieder vermehrt die Falken den Ton angeben werden. Zuletzt notierte die Rendite von US-Treasuries am 21. Juli über 3 Prozent.

US-Notenbankchef Jerome Powell dürfte bei seiner Rede am Notenbankertreffen in Jackson Hole im amerikanischen Bundesstaat Wyoming bekräftigen, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Dies, auch wenn es Anzeichen gibt, dass die Inflation sich abschwächen könnte.

06:05

Gemäss vorbörslichen Handelsindikationen der IG Bank bewegt sich der SMI um 0,1 Prozent nach oben.

Der SMI verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 11'157 Punkte. Im Wochenverlauf erreichte das Börsenbarometer damit ein Plus von 0,2 Prozent.

06:00

Die asiatischen Aktienmärkte starten am Montag durchwachsen in die neue Woche. Die Anleger fürchten, dass die meisten Zentralbanken die Zinssätze ungeachtet der Wachstumsrisiken weiter anheben werden und blicken erwartungsvoll auf die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, Ende der Woche in Jackson Hole.

"Wir erwarten eine erneute Bestätigung, dass eine weitere Straffung notwendig ist und dass es noch viel zu tun gibt, um die Inflation zu bekämpfen, aber keine ausdrückliche Verpflichtung zu einer spezifischen Zinserhöhung im September", sagte Jan Nevruzi, Analyst bei NatWest Markets. "Für die Märkte könnte das aber zu unbefriedigend sein."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,4 Prozent bei 28'808 Punkten tiefer.

05:30

Eine Ausnahme vom Straffungstrend ist China. Die Zentralbank senkte am Montag die Leitzinsen, um die sich abschwächende Wirtschaft und den angespannten Immobiliensektor zu stützen. Die Börse in Shanghai lag daher 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

05:25

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 137,22 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8230 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9586 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0041 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9628 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,1834 Dollar.

