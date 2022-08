09:05

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 0,1 Prozent höher auf 11'182 Punkten.

Nach wie vor scheiden sich die Geister, ob die jüngsten Kursgewinne als eine Bärenmarktrallye oder doch als Beginn eines neuen Haussezyklus zu sehen sind. "Ich denke, dass die Menschen nicht sensibel genug auf diese wirtschaftliche Abschwächung reagieren und darauf, was sie für die Unternehmensgewinne und Gewinnspannen bedeuten wird", warnt ein Stratege. Aufschluss über die Verfassung weiterer Unternehmen dürften daher die zahlreichen Quartalszahlen in dieser Woche liefern. Speziell die US-Einzelhändler Walmart und Home Depot könnten dabei bewegen.

+++

08:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Adecco: Morgan Stanley senkt Kursziel von 34,3 auf 33,1 Franken, "Equal Weight"

Morgan Stanley senkt Kursziel von 34,3 auf 33,1 Franken, "Equal Weight" Alcon: UBS senkt Kursziel von 88 auf 83,8 Franken, "Buy"

UBS senkt Kursziel von 88 auf 83,8 Franken, "Buy" Richemont: SBG Securities mit Kursziel 125 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten"

SBG Securities mit Kursziel 125 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten" Swatch: SBG Securities mit Kursziel 275 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten"

SBG Securities mit Kursziel 275 Franken, senkt Rating von "Kaufen" auf "Halten" Swisscom: DZ Bank senkt Kursziel von 495 auf 450 Franken, "Verkaufen"

DZ Bank senkt Kursziel von 495 auf 450 Franken, "Verkaufen" Swiss Re: Julius Bär senkt Kursziel von 80 auf 79 Franken, "Hold"

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,18 Prozent höher geschätzt. Alle SMI-Titel befinden sich im Plus. Die grössten Kursavancen zeigen die Aktien von UBS (+0,25 Prozent). Das kleinste Kursplus weist SGS (+0,12 Prozent) auf.

Der breite Markt gewinnt 0,19 Prozent. Das deutlichste Kursplus nach Zahlen hat Huber+Suhner (+4,2 Prozent). Mit deutlichem Abstand folgen die Aktien von Basilea (+1,2 Prozent) und Straumann (+0,7 Prozent), die ebenfalls über den jüngsten Geschäftsgang berichterstatten. Sonova wird vorbörslich 4,8 Prozent tiefer gesehen. Der Hörgerätehersteller Sonova gibt wegen schlechterer Nachfrage in einigen Schlüsselmärkten eine Gewinnwarnung heraus.

+++

07:50

Der Euro hat sich nach seinen jüngsten Kursverlusten etwas stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,0163 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro bis zum früheren Dienstagmorgen nur wenig. Derzeit wird er zu 0,9617 Franken gehandelt nach 0,9621 Franken am Montagabend. Nachdem das EUR/CHF-Währungspaar im Laufe des Montags bereits mehrmals einen neuen Tiefststand erreicht hatte, sank das Paar am Dienstagmorgen bis auf 0,9602, was ein weiters Jahres- bzw. Mehrjahrestief bedeutet. Der Dollar kostet derweil zum Vorabend ebenfalls wenig verändert 0,9466 (0,9469) Franken.

Schwache Konjunkturdaten aus China hatten am Devisenmarkt zuletzt für eine hohe Dollar-Nachfrage gesorgt. Der Dollar ist in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als Hort der Stabilität gefragt.

Am Dienstag könnten Konjunkturdaten dem Euro neue Impulse verleihen. Dabei stehen laut den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) am späten Vormittag insbesondere die Ergebnisse der ZEW-Umfrage unter Finanzmarktexperten im Blick: "Zwar ist es an den Aktienmärkten in den letzten Wochen zu erfreulichen Kursgewinnen gekommen, dennoch herrschen in Europa und speziell in Deutschland Konjunkturzweifel vor - auch wegen der Befürchtungen vor einer Gasknappheit." Der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und der zu erwartende weitere Leitzinsanstieg schlagen den Helaba-Fachleuten zufolge zudem auf das Gemüt.

+++

+++

07:15

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenauftakt war der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 13'816 Punkten aus dem Handel gegangen. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China und eine überraschende Zinssenkung in der Volksrepublik hatten die Aktienkurse belastet.

Im Blick der Investoren steht der ZEW-Konjunkturindex für August. Nachdem das Barometer für die Einschätzung zur deutschen Konjunktur im Juli überraschend kräftig gefallen war, dürfte der Index nach Ansicht von Ökonomen auf dem Vormonatswert von minus 53,8 Zählern verharren. In den USA erhoffen sich Invetoren unterdessen, aus Daten zur Industrieproduktion sowie den Wohnbaubeginnen Rückschlüsse auf die Konjunktur und künftige Zinsschritte der US-Notenbank ziehen zu können. Auf der Unternehmensseite gewähren noch Delivery Hero und der Online-Möbelhändler Home24 Einblick in ihre Bücher. In den USA legt der weltgrösste Einzelhändler Walmart Zahlen vor.

+++

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,46 Prozent höher.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer Schwankungsbreite von 0,87 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 97 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'171,54 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 3,6 Prozent auf 16,54 Punkte gestiegen.

Starke US-Vorgaben lassen einen weiteren positiven Handelstag erwarten. Die Wall Street hat ihren jüngsten Aufwärtstrend in der neuen Woche jedenfalls fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Montag nach einem mässigen Start im Verlauf des Tages auf den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Monaten. Gegenüber dem Europa-Schluss legte der wichtigste US-Index noch rund 175 Punkte zu. Seit Mitte Juni hat sich der US-Leitindex damit um rund 14 Prozent erholt (SMI +8 Prozent). "Das Ausmass dieses Bärenmarktrallys hat viele überrascht", sagte ein Händler. Geschürt worden sei die Erholung von einer Kombination aus besser als befürchtet ausgefallenen Unternehmensgewinnen im zweiten Quartal und der anhaltenden Hoffnung auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Hierzulande geht die Halbjahres-Berichterstattung im grossen Stil weiter - mit Straumann ist gar ein weiterer Bluechip an der Reihe. Der Zahnimplantate- Hersteller war seinem Ruf als Wachstumslokomotive im ersten Quartal gerecht geworden. Nun gehen Experten davon aus, dass es im zweiten Quartal ähnlich stark weitergegangen ist und möglicherweise gar die Ziele für den Rest des Jahres angehoben werden. Daneben werden aber auch Basilea, Huber+Suhner, Medartis, Orior und Swiss Steel Zahlen präsentieren. Am frühen Nachmittag wird dann auch die Schuhmarke On, deren Aktien in den USA kotiert sind, über den jüngsten Geschäftsgang berichterstatten.

Von Makroseite wird derweil der vom BFS veröffentlichte Wohnimmobilienpreisindex für das zweite Quartal erwartet, zudem werden am Nachmittag ebenfalls vom BFS erste Schätzungen zu den Logiernächten im Juli veröffentlicht. Weiter im Fokus ist auch der Schweizer Franken, der zuletzt zum Euro erneut zugelegt hat.

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt faktisch unverändert bei 28'862 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinktum 0,2 Prozent und lag bei 1981 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,3 Prozent.

Die Märkte in Asien ringen am Dienstag um Orientierung. Sorgen um das globale Wachstum bei gleichzeitigem Optimismus über eine Verlangsamung der US-Inflation, die das Tempo der Fed-Zinserhöhungen dämpfen könnte, liessen die Börsen keine gemeinsame Richtung finden.

"Die Risiken einer globalen Rezession sind plötzlich viel deutlicher geworden. Andererseits waren sie für einige schon immer klar", schrieb die Rabobank in einer Mitteilung. "Und glaubt irgendjemand, dass ein Umschwenken der Zentralbank sie in diesem Stadium weniger wahrscheinlich machen wird?"

Märkte - Probleme noch immer da: Warum die momentane Börsenrallye auf wackligen Füssen steht https://t.co/Z9L6cH6ZeO pic.twitter.com/8qrkaQf5yj — cash (@cashch) August 15, 2022

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 133,38 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,7837 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9458 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0165 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9614 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2057 Dollar.

+++

00:00

Die Wall Street hat ihren jüngsten Aufwärtstrend in der neuen Woche fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Monaten und schloss 0,5 Prozent höher bei 33'912,44 Punkten. Seit Mitte Juni hat sich der US-Leitindex damit um rund 14 Prozent erholt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 0,4 Prozent auf 4297,14 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,8 Prozent auf 13'667,18 Zähler.

"Das Ausmass dieser Bärenmarktrallye hat viele überrascht, uns eingeschlossen", schrieben die Marktstrategen von Morgan Stanley in einem aktuellen Kommentar. Geschürt worden sei die Erholung von einer Kombination aus besser als befürchtet ausgefallenen Unternehmensgewinnen im zweiten Quartal und der anhaltenden Hoffnung auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Die Sorge, dass eine ins Stottern geratene chinesische Konjunktur auch die Nachfrage nach Öl ausbremsen könnte, zog am Montag allerdings die Ölpreise nach unten - und mit ihnen die Kurse der Ölproduzenten. So verloren die Papiere von Chevron als schwächster Wert im Dow 1,9 Prozent. Die Titel von ExxonMobil fielen um 1,8 Prozent und jene von ConocoPhillips um 1,9 Prozent.

Die Aktien von Walt Disney reagierten mit einem Plus von 2,2 Prozent auf die Nachricht vom Wiedereinstieg des aktivistischen Investors Dan Loeb bei dem Unterhaltungskonzern. Zudem erreichten sie den höchsten Stand seit fast vier Monaten. Zuvor hatte Loeb bekannt gegeben, seine Investmentfirma Third Point habe in den letzten Wochen einen "bedeutenden Anteil" an Walt Disney erworben. Zugleich hatte er grössere Veränderungen beim Unternehmen gefordert, einschliesslich einer Ausgliederung des Sportnetzwerks ESPN.

Die Anteilscheine von Tesla gehörten mit einem Kursaufschlag von 3,1 Prozent zu den besten Werten im Nasdaq-100-Index. Der Elektroautohersteller hat nach Angaben seines Gründers Elon Musk mehr als drei Millionen Fahrzeuge produziert, davon eine Million in der Gigafactory in Shanghai. Die 2018 eröffnete Fabrik hat diesen Meilenstein trotz vorübergehender Schliessungen aufgrund des Wiederauftretens von Covid-19-Beschränkungen und Teilemangels erreicht.

Die auch in den USA gehandelten Titel von Turquoise Hill , einer kanadischen Mineralöl-Tochter des Rohstoffkonzerns Rio Tinto , sackten um mehr als elf Prozent ab. Das Management hatte ein Angebot von Rio Tinto für den Erwerb der übrigen 49,2 Prozent ausgeschlagen und mehr Geld verlangt.

+++

+++

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)