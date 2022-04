10:45

Der SMI notiert um 1,2 Prozent bei 12'113 Punkten im Minus.

+++

09:45

Der SMI verliert wohl über 1 Prozent und notiert im Bereich von 12'100 Punkten.

Ein genauer Stand kann, wie die Nachrichtenagentur AWP schreibt, derzeit aus technischen Gründen nicht geliefert werden. Unter 12'100 Punkten hatte der SMI zuletzt vor rund einem Monat geschlossen.

Der breite Swiss Performance Index (SPI) notiert um 1 Prozent bei 15'575 Punkten tiefer.

Die deusche Bank LBBW senkt das Rating für ABB von "Kaufen" auf "Halten" und reduziert das Kursziel auf 33 von 36 Franken. Das Unternehmen habe im ersten Quartal einen beeindruckenden Auftragseingang gezeigt, kommentiert Analyst Volker Stoll. Allerdings kühlt das Geschäftsklima in verschiedenen Marktsegmenten bereits ab. Er sehe das Chancen-Risiko-Profil trotz der besseren Ertragslage wegen der unsicheren Perspektive im 2. Halbjahr als ausgeglichen an. Das Kursziel sinke wegen etwas höherer Diskontierungsraten. Weitere Kursziel- und Ratingänderungen bei Schweizer Aktien: Nestlé: Berenberg erhöht auf 139 (136) Franken - Buy

UBS: Credit Suisse erhöht auf 24,00 (23,00) Franken

Credit Suisse: Citigroup senkt auf 9,40 (10,30) Franken - Buy

ABB: LBBW senkt auf Halten (Kaufen) - Ziel 33 (36) Franken

Holcim: Morgan Stanley erhöht auf 58 (57) Franken

Holcim: Credit Suisse erhöht auf 58 (55) Franken - Outperform

Schindler: Morgan Stanley senkt auf 245 (256) Franken

Schindler: Bank of America senkt auf 165 (170) Franken

Schindler: Bank of America senkt auf 165 (170) Franken - Underperform

Schindler: ODDO BHF SCA senkt auf 179 (187) Franken

Dufry: ODDO BHF SCA senkt auf 61 (64) Franken - Outperform

Rating Phoenix Mecano: Res. Partn. senkt auf Halten (Kaufen) - Ziel 450 Franken

Kardex: UBS senkt auf 254 (280) Franken - Buy

Inficon: Jefferies senkt auf 1037 (1063) Franken - Hold

+++

09:25

Die Börsen in Europa werden belastet durch schwache US-Vorgaben. Am Freitag hatten der Dow Jones Industrial und der S&P 500 jeweils beinahe 3 Prozent nachgegeben, belastet vor allem von steigenden Zinssorgen. Zur schlechten Stimmung trugen am Freitag auch die steigenden Renditen am US-Bondmarkt bei.

Die Credit Suisse schreibt denn auch in einem Marktkommentar zum Wochenstart, dass sich die kurzfristigen Erwartungen für einen beschleunigten Zinserhöhungspfad der amerikanischen Notenbank zuletzt verdichtet hätten. Die Bank selber erwartet für das nächste Fed-Meeting weiterhin eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, von verschiedenen Seiten wurden aber auch schon 75 Basispunkte als möglicher Zinsschritt ins Spiel gebracht. Derweil richtet sich das Augenmerk hierzulande auf die Reaktion der Börse auf die Zahlen von Roche.

Im Fokus stehen die schwergewichtigen Genussscheine von Roche (-1,5 Prozent), welche im Anschluss an den Erstquartalsbericht 1,8 Prozent nachgeben. Der Gesamtumsatz hat zwar leicht über dem AWP-Konsens gelegen, allerdings war dies vor allem der kleineren Sparte Diagnostics zu verdanken, welche klar besser abgeschnitten hat als prognostiziert. Die Pharmasparte, welche mehr als doppelt so viel Umsatz generiert, hat dagegen die Erwartungen nicht ganz erfüllt.

Noch deutlicher als Roche fallen einzig ABB (-2,8 Prozent) zurück. Am Freitagabend hatte die LBBW eine Abstufung des Titels auf "Halten" von zuvor "Kaufen" publiziert und dabei gleichzeitig das Kursziel klar zurückgenommen. ABB habe zwar einen beeindruckenden Auftragseingang gezeigt, hiess es zur Begründung mit Blick auf die am vergangenen Donnerstag publizierten Quartalszahlen, das Geschäftsklima kühle sich allerdings in verschiedenen Marktsegmenten bereits wieder ab.

+++

09:10

Die Kurse der Mehrheit der SMI-Titel fällt deutlich. Roche (-1,7 Prozent), Novartis (-1,3 Prozent) und Nestlé (-0,4 Prozent) notieren teils deutlich im Minus.

+++

08:15

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 1,4 Prozent tiefer.

Der Roche-Genussschein (-2 Prozent) ist nach Umsatzzahlen deutlich tiefer gestellt. ABB (-2,4 Prozent) fallen ebenfalls stark zurück. Vergangene Woche waren die Quartalsergebnisse positiv aufgefasst worden.

Cembra (-6,4 Prozent) werden ex-Dividende gehandelt.

+++

08:00

Die Ölpreise sind am Montag mit weiteren Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Markt war von anhaltenden Nachfragesorgen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 103,93 US-Dollar. Das waren 2,71 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,73 Dollar auf 99,34 Dollar.

Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Ölnachfrage. Hintergrund sind die strengen Corona-Massnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und ausserhalb Chinas zu belasten drohen. Entsprechend wird mit einer geringeren Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel gerechnet.

Gestützt werden die Ölpreise dagegen durch den Krieg Russlands in der Ukraine, der zu zeitweise schweren Verwerfungen am Ölmarkt geführt hat. Aufgrund des Kriegs und scharfer Sanktionen westlicher Länder fällt derzeit ein erheblicher Teil des russischen Erdölangebots faktisch aus. Russland zählt zu den grössten Förderstaaten der Welt.

+++

07:25

Erleichtert reagierten Investoren auf die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er setzte sich in der Stichwahl gegen seine rechte Herausfordererin und EU-Skeptikerin Marine Le Pen durch.

Der Euro konnte davon aber nicht profitieren und fiel auf 1,0771 Dollar. Andere Faktoren wie die US-Zinserhöhungen rückten wieder in den Mittelpunkt, sagte Anlagestratege Sim Moh Siong von der Bank of Singapore.

+++

07:10

Bei Roche hat die anhaltend hohe Nachfrage nach Corona-Test in der Diagnostics-Sparte für weiter steigende Umsätze gesorgt. Auf Gruppenebene setzte der Pharmakonzern in den ersten drei Monaten 2022 16,4 Milliarden Franken um, ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, wie Roche am Montag mitteilte. Die ausgewiesenen Zahlen liegen überwiegend über den Analystenschätzungen. Gewinnzahlen legt Roche nach drei Monaten traditionell nicht vor.

Mehr dazu hier.

+++

06:10

Die Sorge über schnelle Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und eine Verlangsamung des Wachstums verunsicherte die Anleger. "Bedenken hinsichtlich der Zinssätze und der Rezession sind jetzt die größten Risiken für die Anleger", sagte Candace Browning von der Bank of America. "Die steigenden Lebensmittel- und Benzinpreise sowie das Auslaufen wichtiger Konjunkturprogramme beunruhigen die Anleger hinsichtlich der Kaufkraft der einkommensschwachen Verbraucher."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 1,5 Prozent tiefer bei 29'695 Punkten.

+++

05:25

Die Börse in Shanghai lag 2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent.

+++

05:20

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 128,41 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,5360 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9570 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0784 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0321 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2805 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)