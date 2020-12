07:30

Nach dem freundlichen Monatsauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise 0,7 Prozent auf 13.382,30 Punkte zugelegt. Ungeachtet der Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die weiter grassierende Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Rückschlüsse hierauf versprechen sie sich unter anderem von den deutschen Einzelhandelsumsätzen und den europäischen Arbeitslosenzahlen.

Am Nachmittag (MEZ) stehen dann die US-Beschäftigtendaten der privaten Arbeitsagentur ADP auf dem Programm. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag. Experten rechnen für November mit 410.000 neu geschaffenen Stellen, nach einem Plus von 365.000 im Vormonat. Wenige Stunden später veröffentlicht die US-Notenbank (Fed) ihren Konjunkturbericht, das sogenannte Beige Book. Börsianer erwarten hiervon weitere Hinweise auf zusätzliche Geldspritzen und Abfederung der Pandemie-Folgen.

+++

07:05

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank mit 0,17 Prozent vorbörslich leicht tiefer gehandelt.

+++

06:30

Die asiatischen Aktien haben am Mittwoch frühzeitig Gewinne abgegeben. Aber die Hoffnung auf zusätzliche US-Wirtschaftsimpulse und Covid-19-Impfstoffe stützte die Marktstimmung. Analysten gehen davon aus, dass die Verluste bei den globalen Aktien wahrscheinlich begrenzt sind, da die großen Unsicherheiten in Bezug auf die Aussichten jetzt nachlassen.

"Wir hatten einige positive Nachrichten und eine Kombination aus Optimismus in Bezug auf den Impfstoff und Stimuli von Regierung und Zentralbank bleibt", sagte Michael McCarthy, Stratege bei CMC Markets. Pfizer und die deutsche BioNTech haben am Dienstag die Zulassung ihres Impfstoffkandidaten bei der europäischen Regulierungsbehörde beantragt. Der Wettbewerber Moderna beantragte am Dienstag ebenfalls eine Notfallgenehmigung für den europäischen Markt. In den USA wird nach den Wahlen die Debatte um weitere Konjunkturhilfen fortgesetzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.756 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1775 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,2 Prozent.

+++

06:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 104,40 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,5544 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8990 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2077 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0858 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3421 Dollar.

+++

22:45

Konjunkturhoffnung und weitere positive Impfstoffnachrichten haben dem Dow Jones Industrial am Dienstag einen positiven Start in den Dezember beschert. Anfangs schaffte es der Leitindex sogar wieder über die erst in der Vorwoche erreichten 30 000 Punkte, dieses Niveau konnte er aber nicht verteidigen. Am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,63 Prozent auf 29 823,92 Punkte.

Andere wichtige Indizes schlugen sich am Dienstag deutlich besser, bei ihnen reichte es im Verlauf sogar für Bestmarken. Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 1,13 Prozent auf 3662,45 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,52 Prozent auf 12 455,33 Zähler vorrückte.

(cash/AWP/SDA/Reuters)