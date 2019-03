08:26

Der japanische Nikkei-Index fiel am Donnerstag um 1,6 Prozent auf 21'033 Punkte, und die Börse Shanghai büsste 1 Prozent auf 2994 Zähler ein. Kopfschmerzen bereitete Investoren Börsianern zufolge erneut der US-Anleihemarkt, wo die Rendite der dreimonatigen Papiere diejenige der zehnjährigen Titel übersteigt. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt als Zeichen einer nahenden Rezession. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger vor allem von exportorientierten und konjunkturabhängigen Werten wie dem Chip-Ausrüster Tokyo Electron, der Reederei Kawasaki Kisen oder dem Autobauer Subaru, deren Aktien bis zu 3,9 Prozent verloren. Die Halbleiter-Hersteller Renesas und Rohm verloren nach einer Gewinnwarnung des deutschen Konkurrenten Infineon jeweils etwa fünf Prozent.

08:15

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben somit die Kursverluste vom Vortag fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,60 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 59,13 Dollar. An den Märkten hatten sich zuletzt Konjunkturängste verstärkt. Dadurch werden riskantere Anlagen, zu denen auch Rohstoffe gehören, unter Druck gesetzt.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich 0,2 Prozent höher bei 9408 Punkten berechnet. Rund 0,3 Prozent steigen ABB, Adecco und UBS. Die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche werden bei +0,2 Prozent erwartet. Am breiten Markt werden Schindler (-1,8 Prozent) mit Dividendenabschlag gehandelt.

Das britische Parlament beriet über mehrere Alternativen zu der von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Scheidungsvereinbarung zwischen Grossbritannien und der EU. Wie erwartet fand keiner der Vorschläge eine Mehrheit. Als ermutigend werteten Börsianer die Tatsache, dass die Option zum dauerhaften Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Zollunion mit der EU die meisten Stimmen erhielt.

07:45

Der Euro ist am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gestartet. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1258 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zum Franken tritt der Euro bei 1,1203 Franken knapp oberhalb der 1,12er-Marke auf der Stelle. Am Vortag war er deutlich darunter und auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9951 Franken ebenfalls kaum.

Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin eine extrem lockere Geldpolitik angekündigt. Den Euro konnte er damit allerdings nicht stützen. Derweil haben in Grossbritannien die Abstimmungen im Parlament am Vorabend keine Klarheit zum Brexit gebracht.

Europäische Zentralbank - Zinswende kann nötigenfalls weiter hinausgeschoben werden https://t.co/Ws27uzGeZI — cash (@cashch) March 27, 2019

06:45

Der Leitindex Nikkei tendierte in Tokio 1,4 Prozent im Minus bei 21'073 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls 1,4 auf 1586 Zähler. Zu den Verlierern zählten vor allem Exportwerte. Tokyo Electron gaben 2,4 Prozent nach, Subaru fielen um 3,8 Prozent und Hitachi Construction Machinery um zwei Prozent. Renesas Electronics und Rohm verloren mehr als fünf Prozent nachdem der deutsche Chipkonzern Infineon seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 (Ende September) zum zweiten Mal binnen zwei Monaten senkte.

Global stocks slide again as bond-yield drop stokes worry. Asia declining led lower by DM Asian exporters after soft US imports data, & on profit taking into quarter-end. 10y US ylds fall to 2.34%, lowest since 2017. Japan 10y ylds drop to 2016 lows. WTI falls <$60. Bitcoin >$4k. pic.twitter.com/NQEV8TDhKU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 28, 2019

05:25

Der Euro gab nach auf 1,1245 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,20 Yen. Das britische Pfund rutschte auf 1,3170 Dollar, nachdem auch nach der jüngsten Abstimmungsrunde im Unterhaus Klarheit über den Brexit-Kurs ausblieb.

(cash/Reuters/AWP)