09:10

Der Swiss Market Index fällt im frühen Handel um 1 Prozent. Das Minus ist damit nicht so hoch wie noch an der Vorbörse und wie zuvor befürchtet. Der Nikkei-Index in Japan schloss 4,5 Prozent tiefer.

Drei der 20 SMI-Aktien notieren sogar leicht im Plus: ABB, Adecco, Alcon. Den deutlichsten Verlust hat die Lonza-Aktie (2,7 Prozent). Auch SGS sinken klar (4,5 Prozent), die Aktie wird aber ohne Dividende gehandelt.

Die Aktie von Zur Rose sackt 20 Prozent ab. Die Versandapotheke legt eine Wandelanleihe im Volumen von 150 Millionen Franken auf. Die Anleihe mit Fälligkeit 2025 werde durch das Unternehmen garantiert und sei wandelbar in Namenaktien der Zur Rose Gruppe, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Valora sinken 8 Prozent. Der Kioskbetreiber führt Kurzarbeit ein und lässt die Vividende ausfallen. Die Aktie von Sonova ist kaum verändert. Der Hörgerätehersteller hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht.

Gewinnwarnung - Sonova-Aktie taugt nicht länger als «sicherer Hafen» https://t.co/32mfjuzC3Q — cash (@cashch) March 26, 2020

"Wir haben in den beiden Vortagen rund zehn Prozent gutgemacht. Eine Atempause wäre daher nicht überraschend", sagt ein Börsianer. Im weiteren Verlauf sei dann wohl wieder alles möglich.

"Das einzig Sichere momentan ist, dass wir weiterhin mit grossen Schwankungen leben müssen", so der Händler. Für tiefere Kurse sprächen zudem auch die Vorgaben aus dem Ausland. An der Wall Street schmolzen die Gewinne zum Schluss etwas ab und in Fernost neigten die Indizes zur Schwäche. Den Markt beeinflussen könnten am Berichtstag Konjunkturzahlen aus Europa und den USA. Ausserdem veröffentlicht die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Allerdings hat die Zentralbank den Leitzins bereits kürzlich auf 0,1 Prozent gesenkt.

08:05

Der Swiss Market Index fällt im vorbörslichen Handel 1,45 Prozent. Die Aktie von ABB hat ein Minus von 2 Prozent. SGS verlieren fast 5 Prozent, die Aktie hat heute den Dividendenabschlag. Am breiten Markt fallen Georg Fischer mit einem Plus von 0,3 Prozent auf.

07:30

Die Ölpreise haben am Donnerstag leicht nachgegeben, nachdem die jüngste Erholung am Vortag bereits an Schwung verloren hatte. Trotz des US-Konjunkturpakets im Umfang von 2 Billionen US-Dollar, auf das sich der Senat am Mittwoch verständigt hatte, wurden die Risiken des anhaltenden Nachfrageschocks im Zuge der Corona-Krise von den Marktteilnehmer zuletzt als gewichtiger eingestuft.

Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 27,25 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank um 30 Cent auf 24,19 Dollar.

Am US-Ölmarkt zeigte man sich wegen des wachsenden Angebotsüberschusses weiter besorgt. Es gibt die Erwartungen, dass die Lagerbestände an Rohöl in den nächsten Wochen und Monaten stark anschwellen werden.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 3,8 Prozent tiefer bei 18'803 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2,2 Prozent und lag bei 1393 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 4,5 Prozent.

Stocks stumble in Asia after day of Wall St gains https://t.co/WhyY7Siqw8 — Financial Times (@FinancialTimes) March 26, 2020

Die asiatischen Anleger verkauften riskantere Währungen, da sich die Verabschiedung des billionenschwere US-Konjunkturpaket in Washington hinzog und sich die Anleger vor einem wahrscheinlichen Anstieg der US-Arbeitslosenanträge fürchteten. "Wir sind noch nicht aus dem Schneider", sagte Stephen Daghlian vom Brokerhaus CommSec in Sydney. "In den nächsten Wochen gibt es viele Risiken." An erster Stelle stehen die Arbeitslosenanträge in den Vereinigten Staaten, die heute veröffentlicht werden sollen. Die Prognosen reichen in einer Reuters-Umfrage von 250'000 Anträgen bis hin zu 4 Millionen.

Auch eine Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, wird heute von den Investoren mit Spannung erwartet. Das Versprechen der Fed, unbegrenzte Anleihekäufe zu kaufen, hat in dieser Woche einen Teil des virengetriebenen Finanzstresses gemildert. Aber Powell wird wahrscheinlich auch nach der Realwirtschaft und der offensichtlichen Kluft zwischen Gesundheitsämtern und Präsident Donald Trump gefragt werden, wie schnell im Land die Arbeit aufgenommen werden kann. Zudem musste Singapurs Wirtschaft im ersten Quartal den größten Rückgang seit einem Jahrzehnt einstecken, wie Daten am Donnerstag zeigten.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 110,63 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1061 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9735 Franken. Der Euro notierte etwas stärker gegen den Franken bei 1,0633

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)