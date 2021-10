11:40

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag solide im Plus. Die Startgewinne wurden bis gegen Mittag gar noch ausgebaut. Nach dem leichten Rücksetzer des Vortages knüpft der Leitindex SMI damit an die starke Entwicklung der Vorwoche an. Zu verdanken ist dies insbesondere den im Anschluss an die Umsatzangaben zum dritten Quartal sehr starken Nestlé und den ebenfalls gesuchten Novartis. Die Marke von 12'000 Punkten ist vorerst mit Schwung wieder genommen.

Die bislang mehrheitlich soliden bis guten Quartalszahlen der Unternehmen sowohl hierzulande als auch in den USA kämen den Aktien zu Hilfe, heisst es in Marktkreisen. Die grundlegenden Probleme mit den Engpässen in der Lieferkette, den hohen Rohmaterialpreisen und der allgemeinen Inflation seien aber nicht verschwunden. Die zeigen auch die neueste Teuerungsdaten aus Deutschland. Dort sind die Produzentenpreise so stark gestiegen wie seit 1974 nicht mehr.

Der Leitindex SMI notiert gegen den Mittag 0,82 Prozent höher bei 12'040,52 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,40 Prozent auf 1949,22 Punkte zu und der breite SPI 0,76 Prozent auf 15'524,06 Punkte. Innerhalb der 30 SLI-Titel überwiegen die Verlierer die Gewinner knapp.

Nestlé (+3,2%) machen die Verluste des Vortages mehr als wett und liegen klar an der Tabellenspitze. Zum einen hat der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller mit seinen Q3-Umsatzzahlen die Erwartungen deutlich übertroffen, zum anderen hat die Aktie im Vorfeld der Zahlen aus Angst vor Enttäuschungen relativ stark an Wert eingebüsst. In Expertenkreisen wird insbesondere das organische Wachstum in Höhe von 6,5 Prozent im dritten Quartal hervorgehoben sowie die erhöhte Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Direkt dahinter liegen Lonza (+2,4%), welche von einer Aufstufung auf "Buy" verbunden mit einer deutlichen Kurszielerhöhung durch die UBS Auftrieb erhalten. Die Bank bezeichnete den jüngsten Kursrückschlag als günstige Kaufgelegenheit.

Gestützt wird der Gesamtmarkt auch von den starken Novartis (+1,3%), dahinter rücken noch ABB (+1,3%) um mehr als ein Prozent vor.

Roche dagegen büssen nach Zahlen und positivem Start mittlerweile 0,4 Prozent ein. Bereits tags zuvor wurden sie nach einem produktseitigen Rückschlag bei einer Covid-19-Pille mit empfindlichen Kursverlusten abgestraft. Der Pharmakonzern ist zwar in den ersten neun Monaten weiter gewachsen und hat auch die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Analysten zeigen sich allerdings von den Wachstumstreibern nicht wirklich überzeugt.

Kühne+Nagel (-4,1%) zieren nach starkem Start mittlerweile das Tabellenende. Nicht nur beim Rohertrag, auch auf den Stufen EBITDA, EBIT und Reingewinn wurden selbst die optimistischsten Analystenschätzungen übertroffen. Positiv wird insbesondere der Ergebnisbeitrag aus dem Seefrachtgeschäft hervorgehoben. Was die anderen Geschäftszweige anbetrifft, wird das Ergebnis hingegen als eher uneinheitlich beurteilt.

Weit hinten befinden sich auch Credit Suisse (-1,3%). Die Grossbank hat sich in der Nacht auf Mittwoch mit diversen Parteien in der Affäre um Anleihen in Mosambik geeinigt, zudem wurde sie - ebenfalls diese Nacht - von der Finma wegen der Beschattungsaffäre um Iqbal Khan und weitere Mitarbeiter gerügt. Die Bank Vontobel meint dazu etwa: "In der Regel begrüssen wir es, wenn anstehende Altlasten zu einem vernünftigen Preis gelöst werden." In diesem Fall scheine das Preisschild aber über den Schätzungen zu liegen.

Im breiten Markt erhalten Obseva (+5,3%) von guten Studiendaten Rückenwind und SoftwareOne (+4,0%) von einem Investorentag. Dass SoftwareOne heute das Ziel einer EBITDA-Marge von rund 30 Prozent bestätigt habe, sei leicht positiv, heisst es etwa bei Morgan Stanley dazu.

Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft New Value schiessen derweil - nach Zahlen - um über 48 Prozent in die Höhe.

+++

11:25

Hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen halten sich Anleger mit Engagements an den europäischen Aktienmärkten zurück. Dax und EuroStoxx50 notierten am Mittwochvormittag jeweils knapp im Plus bei 15'544 beziehungsweise 4168 Punkten.

"Die Inflationssorgen sind allgegenwärtig und die Renditen an den US-Anleihemärkten steigen weiter", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Allerdings ist die Berichtssaison gut angelaufen und die Anleger verdrängen die genannten Belastungsfaktoren." Wegen Spekulationen auf eine baldige Drosselung der Wertpapierkäufe durch die Notenbank Fed rentierten die richtungweisenden zehnjährigen T-Bonds mit 1,673 Prozent zeitweise so hoch wie zuletzt vor fünf Monaten. So lange die Zentralbanken aber nicht an der Zinsschraube drehen müssten, um der Inflation Herr zu werden, bleibe der Anlagenotstand bestehen, der Aktien favorisiere, warf Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets ein.

+++

10:50

Am Tag nach dem Debüt des ersten börsennotierten US-Fonds (ETF) auf Bitcoin arbeitet sich die Cyber-Devise an ihr Rekordhoch heran. Sie notiert mit 64'489 Dollar nur etwa 400 Dollar unter ihrer Bestmarke vom Mai. "Dass Gewinnmitnahmen im grossen Stil bislang ausbleiben spricht dafür, dass die Anleger Hunger auf mehr haben", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Für einen neuen Rekord fehle aber noch das letzte Quäntchen Schwung.

+++

10:25

Die Aktien von Lonza (+2,68%) erhalten von einer Aufstufung durch die UBS Auftrieb. Die Grossbank stuft das Rating auf "Buy" von "Neutral" hoch und erhöht das Kursziel auf 830 von 610 Franken. Analyst Patrick Rafaisz sieht den jüngsten Kursrückschlag als günstige Kaufgelegenheit. Angesichts der erstklassigen Wachstumsaussichten des Pharmazulieferers sei die Bewertung der Aktie im Vergleich zu Branchennachbarn sehr attraktiv, so der Analyst. Seine Sicht werde nicht nur durch vorteilhafte Fundamentaldaten zur Branche gestützt, sondern auch durch Aussagen des Managements am Kapitalmarkttag von letzter Woche.

Lonza beschleunige die Investitionen in organisches Wachstum, was seiner Ansicht nach das zweistellige Wachstumsprofil weit über den Strategiezyklus 2024 hinaus verlängern werde. Sein neues Kursziel basiere denn auch neben den erhöhten Gewinnaussichten bis 2023 insbesondere auf den höheren langfristigen Wachstums- und Margenprognosen, so Rafaisz weiter.

Der SMI hält derweil seine Gewinne und notiert 0,93 Prozent im Plus.

+++

10:20

Die nachlassende Furcht vor Versorgungsengpässen sorgt für Entspannung an den Industriemetall-Märkten. Der Preis für Kupfer fällt am Mittwoch um 1,4 Prozent auf 10.010 Dollar je Tonne. Aluminium verliert 2,4 Prozent auf 3036 Dollar. Beide hatten in den vergangenen Tagen neue Rekordhochs nur knapp verfehlt. Auslöser der aktuellen Verkäufe sind mögliche Interventionen der chinesischen Regierung am Kohlemarkt, um den steigenden Energiepreisen Einhalt zu gebieten. Wegen hoher Kosten haben einige Metallverarbeiter ihre Produktion gedrosselt.

+++

10:05

Ein zurückhaltender Ausblick überschattet bei ASML den überraschend hohen Quartalsgewinn. Die Aktien des Chipindustrie-Zulieferers fallen in Amsterdam um 3,4 Prozent. Offenbar beeinträchtigten Versorgungsengpässe bei Zulieferprodukten und Logistik-Probleme das Geschäft, schreibt Analyst Krish Sankar vom Vermögensverwalter Cowen.

ASML edges past analyst estimate for Q3 profit amid chip shortage https://t.co/B6TErfJ67G pic.twitter.com/flWiq150G0 — Reuters (@Reuters) October 20, 2021

+++

09:45

Bitcoin übersteigt auf der Trading-Plattform Coinbase erstmals seit April wieder die Marke von 64'000 Dollar. In der Nacht auf Mittwoch stieg der Preis auf bis zu 64'500 Dollar. Damit kratzt der Preis für die grösste Kryptowährung der Welt an seinem Allzeithoch vom April, welches bei 64'899 Dollar liegt.

+++

09:35

Die Aktien von Nestlé sind am Mittwoch mit starken Gewinnen in den Handel gestartet. Zum einen hat der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller mit seinen Q3-Umsatzzahlen die Erwartungen beim Quartalswachstum deutlich übertroffen, zum anderen hatten die Aktien im Vorfeld der Zahlen aus Angst vor Enttäuschungen stark an Wert eingebüsst.

Zur Stunde haussieren die Nestlé-Papiere hingegen um 3,9 Prozent auf 117,36 Franken. Am Vortag hatten die Papiere zum Schluss allerdings 1,8 Prozent eingebüsst, was diesen Anstieg damit etwas relativiert. Das Jahreshoch von 117,44 Franken rückt aber wieder näher. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert dank der Nestlé-Avance gegenüber dem Schlussstand vom Vortag um rund 0,9 Prozent höher.

Kursverlauf der Nestlé-Aktie seit Freitag. Graphik: cash.ch.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch auf breiter Front fester. Die Vorgaben aus den USA sind nach guten Unternehmenszahlen positiv. Nach der starken Vorwoche und der Konsolidierung am Vortag scheint der SMI damit wieder an seinen Aufwärtstrend anzuknüpfen und nun die Marke von 12'000 Punkte wieder anzugreifen. Für den hiesigen Markt wird am Berichtstag insbesondere entscheidend sein, wie die Investoren die Quartalsergebnisse von Roche und Nestlé aufnehmen. Im vorbörslichen Geschäft zeigt die Tendenz bei beiden klar nach oben.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,6 Prozent höher bei 12'010 Punkten. Der breite SPI legt um 0,58 Prozent auf 15'495 Zähler zu.

Nestlé (+3,1%) notieren derzeit klar an der Spitze der Blue Chips. Das Unternehmen wuchs im dritten Quartal deutlich stärker als im Vorfeld erwartet. Entsprechend erhöht auch Nestlé nun seine Jahresziele erneut.

Roche (+0,2%) legen entgegen der vorbörslichen Tenden nur leicht zu. Der Pharmakonzern hat mit dem Umsatzzahlen die Erwartungen im dritten Quartal insbesondere mit der Pharmasparte übertroffen, wogegen der Diagnostics-Umsatz knapp unterhalb des AWP-Konsens ausfiel. Weiter gut gelaufen ist das Geschäft mit den Covid-19-Tests. In der Folge passt Roche die Prognosen für das Gesamtjahr nach oben an.

Deutlich sind noch die Avancen von Lonza (+1,55%) nach einer Aufstufung auf "Buy" und einer deutlichen Kurszielerhöhung durch die UBS.

CS (-1,3%) fallen deutlich und sind SMI-Schlusslicht. Die Bank hat den Korruptionsskandal in Mosambik mit einer vom US-Justizministerium DOJ auferlegten Zahlung von gegen einer halben Milliarde US-Dollar beilegen können, muss nun aber Auflagen der Finma für das Kreditneugeschäft hinnehmen.

+++

08:20

Neue Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien Gurit: UBS senkt auf 1500 (1550) Fr. - Sell

Molecular Partners: Research Partners senkt auf 16,90 (18) Fr. - Halten

VAT: Research Partners erhöht auf 360 (310) Fr. - Halten

Lonza: UBS erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 830 (610) Fr.

Dufry: Deutsche Bank nimmt mit Hold - Ziel 55 Fr. wieder auf

+++

08:10

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch voraussichtlich klar fester in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,48 Prozent höher bei 12'000 Punkten.

Vor allem die Schwergewichte Roche (+1,3%) und Nestlé (+0,83%) ziehen den Leitindex nach oben. Beide Konzerne haben am Morgen Zahlenkränze vorgelegt, die am Markt gut ankommen.

Auch Lonza (+1,3%) steigt vorbörslich. Die UBS stuft die Aktie von "neutral" auf Buy" hoch. Einzig Richemont (-0,6%) verliert vorbörslich.

Am breiten Markt legen Kühne und Nagel (+2,6%) zu. Das Logistikunternehmen hat am Morgen ebenfalls Zahlen vorgelegt.

+++

07:25

Zur Wochenmitte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, der am Abend (MESZ) veröffentlicht wird. Vom "Beige Book" versprechen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Drosselung der Fed-Wertpapierkäufe.

Diesseits des Atlantiks stehen unter anderem die europäischen Inflationszahlen auf dem Terminplan. Experten rechnen für September mit einem unveränderten Plus von 3,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Daneben hält eine erneute Flut von Firmenbilanzen Börsianer in Atem. Unter anderem öffnen der Lebensmittelkonzern Nestle, die Supermarktkette Carrefour und die IT-Firma IBM ihre Bücher.

+++

06:35

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,06 Prozent höher.

+++

06:10

Die US-Bilanzsaison treibt am Mittwoch den Handel in Asien an. Solide Unternehmenszahlen im dritten Quartal stützen den optimistischen Blick der Anleger hinsichtlich der Weltwirtschaft. "Zu Beginn dieses Monats war Stagflation das Schlagwort an der Wall Street. Aber jetzt nimmt der übermässige Pessimismus ab, insbesondere nach den guten US-Einzelhandelsumsätzen vom Freitag", sagte Norihiro Fujito, Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Technologiewerte und andere wachstumsstarke Aktien, die aufgrund steigender Anleiherenditen verkauft worden wären, erholen sich, was deutlich zeigt, dass der Optimismus in Bezug auf die anstehenden Gewinne gross ist."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 29.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 2031 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,48 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,3917 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9239 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1642 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0757 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3806 Dollar.

+++

22:45

Solide Quartalszahlen der beiden im Dow Jones Industrial enthaltenen Konzerne Johnson & Johnson (J&J) und The Travelers haben den US-Leitindex am Dienstag angetrieben. Zur Schlussglocke legte der Dow um 0,56 Prozent auf 35 457,31 Punkte zu und hält sich damit weiterhin in der Nähe des Rekordhochs von Mitte August.

Andere führende US-Börsenbarometer legten noch etwas mehr zu: Der S&P 500 rückte um 0,74 Prozent auf 4519,63 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 15 410,72 Zähler aufwärts.

Da am neuen Handelstag der Konjunkturkalender nur dürftig gefüllt war, konzentrierten sich die Marktteilnehmer auf den Zahlenreigen der US-Konzerne. Zu den Gewinnern im Dow zählten die Papiere von The Travelers mit plus 1,6 Prozent. Der Versicherer hat im vergangenen Quartal trotz hoher Katastrophenschäden besser abgeschnitten als gedacht.

Noch weiter vorn im Dow lagen Johnson & Johnson mit einem Gewinn von 2,3 Prozent. Der Pharmakonzern ist nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im dritten Quartal nun zuversichtlicher für das Gesamtjahr geworden.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)