09:10

Der SMI gewinnt 0,1 Prozent auf 9180 Punkte. Der breite SPI steht 0,2 Prozent höher bei 11'179 Punkten.

Die Corona-Krise steht nach wie vor im Fokus. Immerhin hält es die Weltgesundheitsbehörde für denkbar, dass in Europa der Wendepunkt bei der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie erreicht sein könnte. Und US-Präsident Donald Trump scheint inzwischen mehr auf seine Experten zu hören. Für verhaltenen Optimismus sorgen auch Konjunkturdaten: Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im März vom jüngsten Rekordeinbruch wieder erholt.

Lage in der Schweiz - Massnahmen gegen Ausbreitung von Coronavirus scheinen zu wirken https://t.co/maFSKWq5q6 pic.twitter.com/IVQW5oIIEr — cash (@cashch) March 30, 2020

Swiss Re ziehen gar um 3,7 Prozent an. Denn das Aktienresearch der UBS hat ihr Rating für den Rückversicherer gleich von "Sell" auf "Buy" hochgetan. Insbesondere die attraktive Dividendenrendite hat es den UBS-Experten angetan.

Immer gut gehört am Markt sind Studien der US-Bank Goldman Sachs. Diese hat zwar für die hiesigen Grossbanken Credit Suisse (+0,7 Prozent) und UBS (+1,0 Prozent) das Kursziel gesenkt, bleibt jedoch bei ihren Kaufempfehlungen. Und die Kursziele liegen immer noch deutlich im zweistelligen Bereich - von diesen haben sich die bezahlten Kurse schon lange verabschiedet.

Im breiten Markt fallen Lindt&Sprüngli um 1,5 Prozent. Auch der Schokoladehersteller musste seine Gewinnprognose für 2020 zurückziehen. Das Unternehmen will jedoch wie geplant viel Geld an die Aktionäre ausschütten - Jubiläumsdividende inklusive.

+++

08:10

Der SMI gewinnt im vorbörslichen Handel 0,7 Prozent. Überraschend starke Konjunkturdaten aus China sorgen für Zuversicht. Die Aktie der Swiss Re gewinnt wegen einer Kaufempfehlung am deutlichsten, nämlich 2,1 Prozent. Aber auch die Aktien der UBS können im vorbörslichen Handel 1 Prozent zulegen.

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben sich etwas von jüngsten Verlusten erholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 22,88 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 96 Cent auf 21,06 Dollar.

Oil majors and traders are scrambling to book supertankers to try and divert a flood of American crude to Asia https://t.co/hIO69afOcy — Bloomberg Markets (@markets) March 31, 2020

Überraschend starke Konjunkturdaten aus China sorgen am frühen Morgen für etwas mehr Zuversicht an den Finanzmärkten und stützten auch die Ölpreise. Im März hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben des Landes und im Bereich Dienstleistungen viel stärker als erwartet erholt. Die Daten deuten wieder auf Wachstum in der chinesischen Wirtschaft hin.

+++

07:20

Vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten in Deutschland wird am Dienstag der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag war er 1,9 Prozent fester bei 9815,97 Punkten aus dem Handel gegangen.

+++

05:55

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 19'234 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1424 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,4 Prozent.

Here's what investors will be betting on next quarter, as the worst three months since the global financial crisis draws to an end https://t.co/QZM7C0TYdG — Bloomberg (@business) March 31, 2020

Chinas Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe sprang im März auf 52,0, nach einem Rekordtief von 35,7 im Februar, und übertraf die Erwartungen der Analysten von 45,0. Diese warnten jedoch, dass der Index die tatsächliche Verbesserung überbewerten könnte, da er den Nettosaldo von Unternehmen messe, die eine Expansion oder einen Rückgang melden. Wenn ein Unternehmen nach einem erzwungenen Stillstand seine Arbeit wieder aufnehme, würde es sich als Expansion zeigen, was nichts über das allgemeine Aktivitätsniveau aussage.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,6 Prozent auf 108,41 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0899 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9597 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1022 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0580 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,6 Prozent auf 1,2341 Dollar.

(cash/Reuters/AWP)