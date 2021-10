09:35

Die insgesamt angespannte Lage an den Finanzmärkten macht sich zur Wochenmitte auch am Schweizer Aktienmarkt weiterhin bemerkbar. Der SMI notiert nach der ersten Handelshalbstunde um 1,2 Prozent bei 11'448 Punkten tiefer – und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Mai.

Die steigenden Energiepreise schüren die nun seit Monaten anhaltenden Inflationsängste. Gleichzeitig sehen Marktteilnehmer dadurch den Druck auf die Notenbanken steigen, ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zu straffen. Das wiederum hat erneut Einfluss auf die Renditen der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen, womit sich die Märkte denn auch weiterhin in dem Spannungs- und Belastungsfeld der letzten Monate bewege.

"Lange Zeit wurden Risikothemen ausgeblendet oder zumindest kleingeredet", heisst es in einem aktuellen Marktkommentar. So hätten die Sorgen, dass sich das Evergrande-Desaster negativ auf die chinesische Bauwirtschaft auswirken könnte, zuletzt verstärkt. Auch die Befürchtungen, die erhöhten Energiepreise (neben Öl ist Erdgas kräftig gestiegen) könnten die industrielle Entwicklung abschwächen, haben zugenommen und wirken sich negativ auf die ohnehin angespannten Lieferketten aus. So ist zum Beispiel die Pkw-Produktion wegen des Chipmangels global belastet. Noch sind die Stimmungswerte bei den Unternehmen aber sehr freundlich, wie die Einkaufsmanagerindizes zuletzt zeigten. Am Nachmittag rückt der ADP-Report in den USA in den Fokus. Er gibt einen wichtigen Hinweis auf die monatliche Veränderung der offiziellen Beschäftigtenzahl am Freitag.

Wie bereits in den letzten Wochen zu beobachten war, machen sich die steigenden US-Renditen speziell bei den sogenannten Wachstumsbranchen wie Technologie und Medtech negativ bemerkbar. Entsprechend führen Werte wie Sonova, Straumann und AMS mit Abgaben zwischen 2,4 und 1,7 Prozent die Verliererlisten an.

Mit einem knapp unveränderten Kurs halten sich die Zurich-Aktien (-0,03 Prozent) aktuell am besten. Auch andere Finanzwerte wie die CS, UBS oder auch die Swiss Life verlieren unterdurchschnittliche 0,2 bis 0,5 Prozent. Finanzwerte gehören zu den Profiteuren steigender Zinsen.

+++

09:15

Zur Wochenmitte geht der Schweizer Aktienmarkt wieder in den Rückwärtsgang. Damit würde er den Vorgaben aus Asien folgen. Nachdem die meisten Finanzplätze in der Region am Mittwoch zunächst dem versöhnlichen Ton der Wall Street gefolgt waren, drehten sie im weiteren Verlauf ins Minus.

Die Vorgaben aus Asien sind negativ. In den USA könnte es ebenfalls zu einem schwachen Handelstag kommen. Zumindest die Futures auf den grossen US-Indices sind negativ.

Der SMI verliert nach dem Handelsbeginn 0,8 Prozent auf 11'499 Punkte. Deutlich ins Minus fallen Richemont (+1,6 Prozent), Holcim (-1,5 Prozent), Logitech (-1,5 Prozent), wie auch Lonza (-1,4 Prozent), ABB (-1,2 Prozent) oder Givaudan (-1,2 Prozent).

+++

09:05

Der SMI fällt nach dem Handelsbeginn um 0,8 Prozent auf 11'499 Punkte zurück.

+++

+++

08:45

Der Verzicht auf eine stärkere Rohöl-Förderung der Opec+ treibt die Ölpreise weiter an. Der Preis für die Sorte Brent steigt 0,6 Prozent auf 83,06 Dollar. US-Öl WTI verteuert sich um 0,5 Prozent auf 79,34 Dollar je Barrel (159 Liter) und klettert damit auf den höchsten Stand seit 2014. "Rohöl konnte seine Gewinne ausbauen, da sich die Anleger Sorgen über eine Verknappung des Marktes machen, da die Energiekrise die Nachfrage ansteigen lässt", teilten die Analysten der ANZ mit.

+++

08:10

Der SMI fällt gemäss den Berechnungen von Julius Bär vorbörslich um 0,4 Prozent auf 11'543 Punkte. Ausser der Partners Group (+0,6 Prozent) stehen alle SMI-Titel im Minus. Grund ist bei der Partners Group ein positiver Analystenkommentar.

Am breiten Markt sind in einem insgesamt schwächer indizierten Markt nach einer Kurszielerhöhungen Bachem und Comet (je +0,6 Prozent) höhergestellt.

+++

+++

07:35

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1589 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der 15-monatige Tiefstand von 1,1563 Dollar, der vergangene Woche erreicht wurde, ist damit nicht mehr weit.

Auch zum Franken beweist der Dollar eine gewisse Stärke und bewegt sich bei einem Stand von 0,9294 Franken wieder in Richtung 0,93er-Marke. Gleichzeitig verharrt das Euro/Franken-Paar bei 1,0770 in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

In den USA veröffentlicht der Dienstleister ADP seine monatlichen Daten vom Arbeitsmarkt. Sie gelten als Hinweis auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung, dem grosse Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugeschrieben wird. Das Fed will bald seine milliardenschweren Wertpapierkäufe, die zur Konjunkturstützung aufgelegt wurden, zurückfahren.

+++

06:10

Der SMI notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,3 Prozent schwächer.

Der Schweizer Standardwerteindex schloss am Mittwoch um 0,04 Prozent höher auf 11'587 Punkten.

+++

06:05

Der Kurs von Bitcoin hält sich über 50'000 Dollar. Die grösste Kryptowährung der Welt kostet derzeit 51'541 Dollar pro Einheit.

Positiv aufgenommene Kommentare von Regulierungsbehörden stimmten die Anleger am Dienstag wieder zuversichtlicher. "Das Bekenntnis der Fed zu Kryptowährungen ist Wasser auf die Mühlen der Investoren", sagte Analyst Timo Emden vom gleichnamigen Analysedienst. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zugesagt, Digitalwährungen zwar regulieren, aber nicht verbieten zu wollen.

+++

"I trust the Fed to make the right decisions," @SecYellen says about the inflationary pressures hitting the U.S. economy. https://t.co/jSm0BNDE7o pic.twitter.com/Iw1zr0eRrD — CNBC (@CNBC) October 6, 2021

+++

06:00

Die Börse in Tokio zeigt sich schwäher. Neben den anhaltenden Sorgen um die chinesische Immobilienbranche lastete auch ein vergleichsweise hoher Ölpreis auf die Stimmung der Händler. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert bei 27'368 Punkten um 1,6 Prozent tiefer.

In China blieben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++

04:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 111,58 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,4452 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9286 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1594 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0766 Franken an. Das Pfund Sterling verlor dagegen 0,1 Prozent auf 1,3621 Dollar.

+++

22:35

Anleger nutzen den jüngsten Kursrutsch der Technologiewerte zum Wiedereinstieg in den Sektor. Apple, Microsoft, Amazon und der Google-Mutterkonzern Alphabet legten am Dienstag jeweils mehr als ein Prozent zu und gaben damit der US-Börse insgesamt Auftrieb. Explodierende Energiepreise dämpften die Kauflaune allerdings.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,9 Prozent fester auf 34'314 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4345 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 14'433 Punkte vor, nachdem er am Montag um gut zwei Prozent abgerutscht war.

Die Argumente für die Verkäufe zum Wochenauftakt seien nicht sehr überzeugend gewesen, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA. Daher werteten Investoren den Rücksetzer als Chance. Allerdings wollten sie sich derzeit nicht längerfristig engagieren. Daher müsse jederzeit mit raschen Umschichtungen aus Sektoren, die überbewertet erschienen, in Branchen, die als unterbewertet betrachtet würden, gerechnet werden.

Unterdessen kletterte der Preis für die US-Rohölsorte WTI um zwei Prozent auf 79,17 Dollar je Barrel (159 Liter). Rückenwind erhielt er unter anderem vom Verzicht der großen Exportländer auf eine Ausweitung ihrer Fördermengen. "Das könnte die Erholung der Weltwirtschaft gefährden", warnte Analyst Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. Der US-Terminkontrakt auf Erdgas erhöhte sich um 9,4 Prozent auf 6,31 Dollar je Million BTU.

"Der Anstieg der Energiepreise schürt die Furcht vor einem schnelleren Anstieg der Inflation", sagte Anlagestratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Dies könnte zu einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik führen. Florian Ielpo, leitender Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Lombard Odier mahnte jedoch zur Besonnenheit. "Die Ölpreise sind hoch, aber da das Angebot in den kommenden Wochen wahrscheinlich steigen wird, ist eine Stabilisierung des Ölpreises wahrscheinlicher, was die These einer vorübergehenden Inflation untermauert."

Dennoch spekulierten Investoren weiter auf eine näher rückende Zinswende der US-Notenbank und trennten sich daher von Staatsanleihen. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf 1,5362 Prozent. Da bei steigenden Zinsen Banken zudem höhere Gewinne aus dem klassischen Kreditgeschäft winken, stiegen Anleger bei Finanzwerten ein und hievten den US-Bankenindex auf ein Rekordhoch.

Bei den Unternehmen stand erneut Facebook im Rampenlicht. Der stundenlange Ausfall der Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp schürte Kritik an der Vorherrschaft des Online-Netzwerks. "Zudem dürften die Enthüllungen über fragwürdige Geschäftspraktiken den regulatorischen Druck erhöhen und die Reputation weiter schädigen", warnte DZ Bank-Analyst Ingo Wermann. Bei einer Kongressanhörung erhob eine ehemalige Angestellte schwere Vorwürfe gegen den US-Konzern. Bei den Anlegern überwog die Erleichterung, dass die App-Panne behoben werden konnte. Die Aktien des Konzerns gewannen 2,1 Prozent, nachdem sie am Montag um knapp fünf Prozent gefallen waren.

Um 0,6 Prozent legten die Papiere von PepsiCo zu. Der Getränke- und Snack-Hersteller hatte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vorgelegt und seine Geschäftsziele angehoben. Das Unternehmen verdanke dies seinem überdurchschnittlichen Wachstum in Schwellenländern, schreibt Analyst Kevin Grundy von der Investmentbank Jefferies.

(cash/AWP/Reuters)