09:15

Die Talfahrt an der Schweizer Aktienbörse setzt sich am Donnerstag im frühen Handel fort. Der SMI fällt zur Eröffnung klar unter die Marke von 12'200 Punkte. Zum Vergleich: Am Montagabend hatte der Leitindex noch über 12'400 Punkten geschlossen. An den Börsen dominiere nach durchwegs schwachen Daten wieder die Sorge, dass der Schwung der Konjunkturerholung wegen Corona verpuffen und gleichzeitig die US-Notenbank trotzdem früher als erwartet die Geldpolitik straffen könnte, meinen Händler. Die Vorgaben aus Übersee sind neutral (Dow Jones Industrial) bis klar negativ (Hongkong).

Die zunehmend nervösen Investoren blicken am heutigen Donnerstag mit Argus-Augen nach Frankfurt, wo die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) stattfindet. EZB-Chefin Christine Lagarde dürfte sich im Anschluss auch zum Pandemie-Notkaufprogramm "PEPP" äussern - und womöglich einen ersten symbolischen Schritt in Richtung Reduzierung machen.

Der SMI fällt kurz nach Handelseröffnung um rund 0,75 Prozent auf 12'123 Punkte. Der breite SPI büsst 0,66 Prozent ein bei 15'638 Zählern.

Deutliche Verluste verzeichnen bei den Blue Chips UBS (-1,7%), Swatch (-1,8%) und Richemont (-1,5%). Aber auch die Schwergewichte Nestlé und Novartis (je -1,2%) belasten den Markt.

Auch die Versicherer Swiss Life und Swiss Re verlieren stark (je -1%). Swiss Re sind dabei besonders im Fokus, weil derzeit das jährliche Rückversicherungstreffen "Rendez-Vous de Septembre" stattfindet. Die Preisgestaltung müsse die künftig erwartete höhere Schadenaktivität vorwegnehmen, forderte Swiss Re im Vorfeld.

Gewinne weisen im SMI einzig Holcim auf (+0,4%). Der Titel war in den letzten Tagen wegen der juristischen Auseinandersetzungen regelrecht unter die Räder geraten Sie hatten am Vortag 2,3 Prozent eingebüsst, an den beiden Tagen zuvor sogar 3,0 und 3,8 Prozent. Nun gibt es laut Händlern Unterstützung von den Analysten von Exane BNP, welche den Titel neu zum Kauf empfehlen.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,44 Prozent tiefer geschätzt. Am Vortag hatte der Index bereits über 1 Prozent verloren. Ausser Holcim (0,4 Prozent plus) fallen alle SMI-Aktien. Am deutlichsten wird die UBS abgestraft, die Aktie steht 1 Prozent im Minus. Auch am breiten Markt blinken überall rote Zahlen auf, ausser bei Tecan und DKSH. Die beiden Titel steigen 0,5 Prozent.

Börse - Jens Korte: «Eine US-Zinserhöhung schon 2022 würde die Märkte empfindlich treffen» https://t.co/VqrkwnWibQ — cash (@cashch) September 8, 2021

EZB-Chefin Christine Lagarde werde am Nachmittag bei ihrer Pressekonferenz höhere Wachstums- und Inflationsprognosen ihres Hauses präsentieren, prognostizierte Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck. "Daher wird sie wahrscheinlich eine Drosselung des PEPP ankündigen oder zumindest stark andeuten." Sein Kollege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise rechnet mit einer Reduzierung des Kaufvolumens im Rahmen des Pandemie-Notprogramms PEPP auf monatlich 70 von derzeit 80 Milliarden Euro. Hinweise auf die Zukunft der EZB-Wertpapierkäufe nach dem erwarteten Auslaufen von PEPP im März 2022 werde Lagarde voraussichtlich nicht liefern.

+++

07:45

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,65 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig auf 69,26 Dollar.

Noch immer liegen weite Teile der Rohölförderung im Golf von Mexiko still. Knapp zwei Wochen nachdem die Förderung wegen des schweren Hurrikans Ida überwiegend stillgelegt wurde, sind erst gut 20 Prozent der Produktion in der US-Golfregion wieder angelaufen.

Der Hurrikan Ida dürfte sich auch in den wöchentlichen Bestandszahlen aus den USA, die am Donnerstagnachmittag anstehen, bemerkbar machen. Es wird mit einem spürbaren Rückgang der landesweiten Ölvorräte gerechnet. Da allerdings auch Teile der Weiterverarbeitung in den Raffinerien wegen des Hurrikans geschlossen wurden, dürfte sich der Lagerrückgang in Grenzen halten.

+++

06:30

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,4 Prozent tiefer geschätzt. Am Vortag hatte der Index über 1 Prozent verloren.

+++

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 30'033 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 2070 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Eine Kombination aus verlangsamtem globalem Wachstum und dem möglichen Auslaufen der Stimulierungsmassnahmen der Zentralbanken bereiten den Anlegern in Asien weiter Kopfzerbrechen. Die Europäische Zentralbank steht besonders im Fokus, da Analysten erwarten, dass sie im Laufe des Donnerstags einen symbolischen Schritt in Richtung einer Reduzierung ihrer Notfall-Wirtschaftshilfe ankündigen wird.

Edison Pun, Analyst bei Saxo Markets, führte den Abwärtstrend auf die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten zurück, die zeigten, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im Juli auf ein Rekordhoch gestiegen waren. Die starke Verlangsamung der Neueinstellungen im August waren daher eher auf einen Mangel an Arbeitskräften zurückzuführen als auf eine schwache Nachfrage nach Arbeitskräften. "Das bedeutet, dass der Arbeitsmarkt immer noch stark ist, und das könnte bedeuten, dass das Tapering trotz der schlechten Job-Daten im August noch im vierten Quartal beginnen könnte", erklärte Pun.

Tencent, NetEase shares dive after Chinese regulators summon the firms over gaming concerns https://t.co/S0eLjcdApt — CNBC International (@CNBCi) September 9, 2021

+++

05:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,11 Yen und stagnierte bei 6,4602 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9208 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1823 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0888 Franken nach.

+++

02:00

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zur Wochenmitte zeitweise wieder unter die runde Marke von 35'000 Punkten. Er beendete den Handel mit minus 0,20 Prozent auf 35'031,07 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,13 Prozent auf 4514,07 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der erst am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen war, ging es nun um 0,35 Prozent auf 15 620,85 Punkte nach unten.

Die Experten von Morgan Stanley hatten US-Aktien auf "Underweight" abgestuft. Unter dem Eindruck der andauernden Pandemie und der Spannungen rund um Inflation, Anleiherenditen und Geldpolitik verwiesen sie auf die derzeit wieder sehr grossen Risiken für das kurzfristige Wachstum. Auch die Citigroup, die Credit Suisse und die Bank of America mahnten Investoren zu etwas mehr Vorsicht hinsichtlich der weiteren Aussichten für den US-Aktienmarkt. Die Bewertungen seien sehr hoch.

Insgesamt bevorzugten die Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch eher defensive Werte vor Papieren von Zyklikern, also Unternehmen mit grösserer Abhängigkeit von der Konjunktur. Im US-Leitindex waren die Aktien des Getränkeherstellers Coca-Cola mit plus 1,4 Prozent oben. Unten verloren die Papiere des Chemiekonzerns Dow 1,9 Prozent.

Der amerikanische Videospielhändler Gamestop hat im zweiten Quartal dank der Erholung von der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse verbucht. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um gut ein Viertel auf 1,18 Milliarden Dollar zu, wie die Firma am Mittwoch (8. 9.) nach US-Börsenschluss mitteilte. Den Verlust verringerte Gamestop von 111,3 Millionen auf 61,6 Millionen Dollar. Analysten hatten dennoch mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Die Aktie fiel nachbörslich zeitweise um über acht Prozent.

Zu den Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Coinbase mit einem Kursminus von 3,2 Prozent. Die US-Börsenaufsicht SEC droht mit einer Klage gegen die Kryptowährungsbörse. Auslöser des Streits ist ein geplantes Coinbase-Programm, in dessen Rahmen Eigner von Bitcoin & Co diese gegen Zinsen verleihen. Die Behörde betrachtet ein solches Angebot den Angaben zufolge als Wertpapier. Coinbase verschob daraufhin den Start seines "Lend"-Programms.

Der Videospielhändler Gamestop hat im zweiten Quartal den Umsatz um gut ein Viertel auf 1,18 Milliarden Dollar gesteigert. Den Verlust verringerte Gamestop von 111,3 Millionen auf 61,6 Millionen Dollar. Die Aktie fiel nachbörslich bis acht Prozent, weil Analysten mit einem besseren Ergebnis gerechnet hatten.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)