08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,11 Prozent tiefer geschätzt. Drei von 20 Aktien stehen im Plus, nämlich Partners Group, Zurich und Holcim. Der Zementkonzern hat für über eine Milliarde Dollar sein Brasilien-Geschäft verkauft. Am breiten Markt fallen Softwareone und Cosmo mit einem Plus von 0,8 Prozent auf.

Am Nachmittag richten Börsianer ihr Augenmerk auf die Erzeugerpreise in den USA. Hier sagen Analysten ein Plus von 8,2 Prozent voraus.

07:30

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Ein Rückgriff Chinas auf seine nationalen Ölreserven bewegte die Märkte nur zwischenzeitlich. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,92 US-Dollar. Das waren 47 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent 68,53 Dollar.

Unterstützung erhielten die Erdölpreise vor dem Wochenende durch den US-Dollar, der etwas schwächer tendierte. Ein fallender Dollarkurs sorgt häufig für eine stärkere Nachfrage aus Ländern, die nicht in der US-Währung bezahlen. Rohöl wird international in Dollar gehandelt. Auch von der guten Aktienmarktstimmung in Asien profitierten die Rohölpreise.

Der Rückgriff Chinas auf seine strategischen Ölreserven belastete die Preise nur am Donnerstag kurzzeitig. China hatte bekanntgegeben, einen Teil seiner Erdölreserven freizugeben, um den steigenden Rohstoffpreisen entgegenzutreten. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Vor allem auf Herstellerebene sind die Preise zuletzt deutlich gestiegen. Die Entwicklung kann das Wirtschaftswachstum belasten und die Inflation auch ausserhalb Chinas anfachen.

06:45

Der Swiss Market Index wird bei dr IG Bank vorbörslich 0,28 Prozent tiefer geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 30'347 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 2087 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Die asiatischen Aktien haben sich demnach nach zwei Verlusttagen erholt. Die Märkte zeigten sich aber dennoch nervös, da weltweit Anleger rätselten, wie sie die vorsichtigen Schritte der Zentralbanken zur Beendigung der Stimulierungsmassnahmen deuten sollten.

Die Ankündigung der Europäischen Zentralbank, die während der Corona-Pandemie durchgeführten Anleihekäufe im kommenden Quartal zu reduzieren, wurde dadurch gebremst, dass die EZB nicht im Einzelnen darlegte, wie sie ihr 1,85 Billionen Euro schweres Pandemie-Notkaufprogramm beenden will. "Die Risikostimmung schwankte im Laufe der Nacht und reagierte zunächst positiv auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank und die Anzeichen einer anhaltenden Stärke des US-Arbeitsmarktes", gaben Analysten der ANZ Bank bekannt.

China’s Shanghai Composite Rises, Surpassing February’s High https://t.co/aW3CLQXCNT — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2021

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,78 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4458 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9165 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1830 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0843 Franken an.

02:00

Die US-Börsen haben am Donnerstag trotz guter Arbeitsmarktdaten mit leichten Verlusten geschlossen. Der Standardwerteindex Dow Jones ging am Donnerstag 0,4 Prozent tiefer auf 34'879 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 15'248 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,5 Prozent auf 4493 Punkte ein. Händler führten die Kursabschläge auf erneute Ängste zurück, dass die US-Notenbank schneller als erwartet ihre akkomodative Geldpolitik zurückfahren könnte.

Pharmawerte waren in den USA am vorletzten Handelstag der Woche abermals schwach. Im Dow belegten Amgen , Johnson & Johnson und Merck & Co die letzten Plätze mit Einbussen von bis zu 2,4 Prozent. Belastet wurden die Titel vor allem von Berichten über Pläne der Biden-Regierung, die Medikamentenpreise senken zu wollen. Im S&P 500 sackten Biogen um 6,7 Prozent ab. Bei diesem Wert belasteten zudem Probleme beim Vermarktungsstart des Alzheimer-Medikaments Aduhelm, dem Hoffnungsträger für den Konzern.

An der Dow-Spitze stoppten die Aktien von Nike ihren jüngsten Negativtrend mit plus 1,6 Prozent. Sie wurden mit nach oben gezogen vom 10,5-prozentigen Kurssprung bei den Lululemon-Aktien . Der vor allem für Yoga-Bekleidung bekannte Sportartikelhersteller hatte besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt und die Prognose angehoben. Von der guten Branchenstimmung erfasst wurden auch die Anteile des Fitnessgeräte-Herstellers Peloton mit plus 9,8 Prozent.

Die Aktien der Videospiele-Anbieter Activision Blizzard ("Call of Duty"), Electronic Arts ("Fifa22") und Take-Two verloren dagegen bis zu 2,8 Prozent. Einem chinesischen Medienbericht zufolge will die Regierung in Peking vorerst keine neuen Online-Spiele genehmigen. "Das ist keine gute Nachricht", sagte Neil Campling, Chef-Analyst für Telekom und Technologie beim Vermögensverwalter Mirabaud.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)