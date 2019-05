08:10

Die Schweizer Börse startet vorbörslich mit einem Plus von 0,2 Prozent. Novartis kann seinen guten Lauf von gestern vorerst bestätigen (+0,6 Prozent), auch Sika (+0,7 Prozent) startet psoitiv. Am Morgen vermeldete der Bauzulieferer den Bau eines neuen Werks in Doha, Katar.

Industriekonzern - Burckhardt zieht deutlich mehr Bestellungen an Land https://t.co/fajhKY98UX — cash (@cashch) 28. Mai 2019

Ebenso postitiv startet Burckhardt Compression in den Börsentag (+1,2 Prozent). Am Morgen vermeldete das Industrienternehmen einen deutlichen Anstieg des Bestellungseingangs.

07:50

Die Ölpreise haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Während der Preis für Rohöl aus den USA am Morgen an die Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen konnte, hielt sich die Notierung für Rohöl aus der Nordsee kaum verändert in der Nähe der Marke von 70 US-Dollar.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen unverändert 70,11 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 54 Cent auf 59,17 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, die wenig Hoffnung auf ein schnelles Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China machten. Bei einem Staatsbesuch in Japan hatte Trump angedeutet, dass es zuletzt keine weiteren Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt gegeben habe. Die Aussicht auf eine weitere Belastung der Weltwirtschaft durch den Handelskonflikt habe die Ölpreise am Morgen gebremst, hiess es.

07:40

Der Euro ist am Dienstag zum US-Dollar etwas gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1184 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,1237 auf dem Niveau vom Vorabend. Der US-Dollar geht zeitgleich zu Kursen von 1,0047 Franken um, was gegenüber Montagabend nahezu unverändert ist.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel. Im weiteren Tagesverlauf dürfte mehr Bewegung in die Kurse am Devisenmarkt kommen.

06:30

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg um 0,4 Prozent auf 21.273 Punkte. Für Gesprächsthema sorgte weiterhin die Aussage von US-Päsident Donald Trump nach dem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Montag, er erwarte, dass die beiden Länder "einige Dinge ankündigen, wahrscheinlich im August, die für beide sehr gut sein werden."

06:25

Der Euro gab im fernöstlichen Handel zum Dollar nach. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1181 Dollar. Zum Yen fiel die US-Währung auf 109,43 Yen.

