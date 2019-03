08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,24 Prozent tiefer eingeschätzt. Zum Vergleich: Der Nikkei-Index in Japan verlor zum Wochenauftakt 3 Prozent. Grund dafür sind die aufgeflammten Rezessionsängste in den USA, die den Börsen in den USA und Europa schon am Freitag zugesetzt hatten. Nestlé, Roche und Novartis notieren vorbörslich zwischen minus 0,2 und minus 0,3 Prozent. Die klarsten Verluste erleidet die Aktie der UBS mit minus 0,4 Prozent.

Am breiten Markt verliert die Aktie von BB Biotech 4,6 Prozent.

Mittlerweile haben die asiatischen Börsen den Handel beendet. Aus Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung haben Börsianer dabei das Weite gesucht. Der japanische Leitindex Nikkei schloss drei Prozent tiefer bei 20'977 Punkten und erreichte damit den tiefsten Stand seit Mitte Februar. Es war der größte Tagesverlust für den Nikkei seit drei Monaten. Auch an den Börsen in China, Hongkong und Südkorea rutschten die wichtigsten Indizes deutlich ins Minus.

Vor allem die Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings standen in Tokio unter Druck. Die Papiere von Mitsubishi UFJ Financial Group und Mizuho Financial Group gaben drei und 1,1 Prozent nach. "Speziell für Finanzfirmen wird es wegen der niedrigen Zinsen immer schwerer zu bestehen", sagte Eiji Kinouchi, Chefanalyst beim Broker Daiwa Securities.

Unter die Räder gerieten auch Aktien von Unternehmen, die besonders abhängig von der Konjunktur sind. So verloren die Titel des Roboterherstellers Fanuc 3,8 Prozent, die des Technologiekonzerns SoftBank fünf Prozent. Anlass für die aufgeflammten Rezessionsängste bot der US-Anleihenmarkt. Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen waren dort am Freitag erstmals seit zwölf Jahren wieder höher als bei den langfristigen Bonds. Fachleute sprechen von einer inversen Zinsstruktur, die sie als Vorbote eines nahenden Konjunktureinbruchs werten.

Investoren wenden sich wieder weniger riskanten Anlageformen zu. So steigt der Preis von Gold am Montag 0,2 Prozent auf 1315 Dollar pro Feinunze. Damit nähert sich der Preis einem Ein-Monate-Hoch.

