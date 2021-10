09:10

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch auf breiter Front fester. Die Vorgaben aus den USA sind nach guten Unternehmenszahlen positiv. Nach der starken Vorwoche und der Konsolidierung am Vortag scheint der SMI damit wieder an seinen Aufwärtstrend anzuknüpfen und nun die Marke von 12'000 Punkte wieder anzugreifen. Für den hiesigen Markt wird am Berichtstag insbesondere entscheidend sein, wie die Investoren die Quartalsergebnisse von Roche und Nestlé aufnehmen. Im vorbörslichen Geschäft zeigt die Tendenz bei beiden klar nach oben.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,6 Prozent höher bei 12'010 Punkten. Der breite SPI legt um 0,58 Prozent auf 15'495 Zähler zu.

Nestlé (+3,1%) notieren derzeit klar an der Spitze der Blue Chips. Das Unternehmen wuchs im dritten Quartal deutlich stärker als im Vorfeld erwartet. Entsprechend erhöht auch Nestlé nun seine Jahresziele erneut.

Roche (+0,2%) legen entgegen der vorbörslichen Tenden nur leicht zu. Der Pharmakonzern hat mit dem Umsatzzahlen die Erwartungen im dritten Quartal insbesondere mit der Pharmasparte übertroffen, wogegen der Diagnostics-Umsatz knapp unterhalb des AWP-Konsens ausfiel. Weiter gut gelaufen ist das Geschäft mit den Covid-19-Tests. In der Folge passt Roche die Prognosen für das Gesamtjahr nach oben an.

Deutlich sind noch die Avancen von Lonza (+1,55%) nach einer Aufstufung auf "Buy" und einer deutlichen Kurszielerhöhung durch die UBS.

CS (-1,3%) fallen deutlich und sind SMI-Schlusslicht. Die Bank hat den Korruptionsskandal in Mosambik mit einer vom US-Justizministerium DOJ auferlegten Zahlung von gegen einer halben Milliarde US-Dollar beilegen können, muss nun aber Auflagen der Finma für das Kreditneugeschäft hinnehmen.

Neue Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien Gurit: UBS senkt auf 1500 (1550) Fr. - Sell

Molecular Partners: Research Partners senkt auf 16,90 (18) Fr. - Halten

VAT: Research Partners erhöht auf 360 (310) Fr. - Halten

Lonza: UBS erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 830 (610) Fr.

Dufry: Deutsche Bank nimmt mit Hold - Ziel 55 Fr. wieder auf

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch voraussichtlich klar fester in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,48 Prozent höher bei 12'000 Punkten.

Vor allem die Schwergewichte Roche (+1,3%) und Nestlé (+0,83%) ziehen den Leitindex nach oben. Beide Konzerne haben am Morgen Zahlenkränze vorgelegt, die am Markt gut ankommen.

Auch Lonza (+1,3%) steigt vorbörslich. Die UBS stuft die Aktie von "neutral" auf Buy" hoch. Einzig Richemont (-0,6%) verliert vorbörslich.

Am breiten Markt legen Kühne und Nagel (+2,6%) zu. Das Logistikunternehmen hat am Morgen ebenfalls Zahlen vorgelegt.

Zur Wochenmitte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, der am Abend (MESZ) veröffentlicht wird. Vom "Beige Book" versprechen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Drosselung der Fed-Wertpapierkäufe.

Diesseits des Atlantiks stehen unter anderem die europäischen Inflationszahlen auf dem Terminplan. Experten rechnen für September mit einem unveränderten Plus von 3,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Daneben hält eine erneute Flut von Firmenbilanzen Börsianer in Atem. Unter anderem öffnen der Lebensmittelkonzern Nestle, die Supermarktkette Carrefour und die IT-Firma IBM ihre Bücher.

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,06 Prozent höher.

Die US-Bilanzsaison treibt am Mittwoch den Handel in Asien an. Solide Unternehmenszahlen im dritten Quartal stützen den optimistischen Blick der Anleger hinsichtlich der Weltwirtschaft. "Zu Beginn dieses Monats war Stagflation das Schlagwort an der Wall Street. Aber jetzt nimmt der übermässige Pessimismus ab, insbesondere nach den guten US-Einzelhandelsumsätzen vom Freitag", sagte Norihiro Fujito, Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Technologiewerte und andere wachstumsstarke Aktien, die aufgrund steigender Anleiherenditen verkauft worden wären, erholen sich, was deutlich zeigt, dass der Optimismus in Bezug auf die anstehenden Gewinne gross ist."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 29.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 2031 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,48 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,3917 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9239 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1642 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0757 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3806 Dollar.

Solide Quartalszahlen der beiden im Dow Jones Industrial enthaltenen Konzerne Johnson & Johnson (J&J) und The Travelers haben den US-Leitindex am Dienstag angetrieben. Zur Schlussglocke legte der Dow um 0,56 Prozent auf 35 457,31 Punkte zu und hält sich damit weiterhin in der Nähe des Rekordhochs von Mitte August.

Andere führende US-Börsenbarometer legten noch etwas mehr zu: Der S&P 500 rückte um 0,74 Prozent auf 4519,63 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 15 410,72 Zähler aufwärts.

Da am neuen Handelstag der Konjunkturkalender nur dürftig gefüllt war, konzentrierten sich die Marktteilnehmer auf den Zahlenreigen der US-Konzerne. Zu den Gewinnern im Dow zählten die Papiere von The Travelers mit plus 1,6 Prozent. Der Versicherer hat im vergangenen Quartal trotz hoher Katastrophenschäden besser abgeschnitten als gedacht.

Noch weiter vorn im Dow lagen Johnson & Johnson mit einem Gewinn von 2,3 Prozent. Der Pharmakonzern ist nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im dritten Quartal nun zuversichtlicher für das Gesamtjahr geworden.

