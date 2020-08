11:45

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit etwas höheren Kursen eröffnet und diese Gewinne in den ersten zwei Handelsstunden noch etwas ausgebaut. Nach zwei schwachen Tagen vor dem Wochenende zeigt der SMI zum Beginn der neuen Woche nun wieder sein freundliches Gesicht. Vor allem Technologietitel und konjunktursensitive Werte stehen im Fokus der Investoren.

Der SMI notiert gegen 11:40 0,67 Prozent höher bei 10'232,53 Punkten. Auf dem aktuellen Stand ergibt sich für den Monat August beim wichtigsten Schweizer Aktienindex ein Plus von 2,3 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, avanciert am Montag um 0,77 Prozent auf 1567,22 und der breite SPI um 0,68 Prozent auf 12'762,33 Zähler. Bei den 30 Top-Werten gibt es zur Berichtszeit 27 Gewinner, zwei Verlierer und einen unveränderten Titel.

Die grössten Gewinne bei den Blue Chips gehen an die Technologietitel AMS (+2,9%)) und Temenos (+2,1%), die von der weiterhin guten internationalen Stimmung für diese Art von Aktien profitieren. Von den starken China-Daten werden zudem die beiden Uhrenwerte Swatch (+2,3%) und Richemont (+1,6%) in die Höhe getrieben.

Unter den besten Werten sind auch Swiss Re (+1,5% auf 74,68 Fr.) zu finden. Die Titel des Rückversicherers wurden von der deutschen Commerzbank auf 'Buy' von 'Hold' mit Kursziel 90 Franken angehoben.

Etwas über dem Durchschnitt notieren auch Nestlé (+0,8%). Der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller verstärkt sich im Bereich Lebensmittelallergien und übernimmt dazu die in San Francisco beheimatete und an der Nasdaq kotierte Aimmune Therapeutics.

Im breiten Markt sind Aryzta (+17,8%) weiter Spielball von Spekulationen. Nachdem Übernahmephantasien zuletzt etwas in den Hintergrund getreten waren, wurden sie am Wochenende nun wieder entfacht. Der berühmt berüchtigte Hedgefonds Elliot Management des Milliardärs Paul Singer soll nun plötzlich ein Interesse haben, hiess es in Medienberichten. Der Name Singer lasse natürlich aufhorchen, meinte ein Händler, entsprechend seien die heutigen Kursgewinne nicht allzu überraschend. Allerdings sei weiter alles sehr spekulativ.

10:45

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der US-Nullzinspolitik auf unbestimmte Zeit setzt der Weltleitwährung zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Euro, Yen & Co. widerspiegelt, steuert mit einem Monatsverlust von rund einem Prozent auf das größte Minus in einem August seit fünf Jahren zu.

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt folgt wohl dem Trend aus Asien und gewinnt klar. Nach zwei schwächeren Tagen zum Ende der letzten Woche zeichnet sich damit wieder eine Rückkehr zu steigenden Kursen ab. Vor allem positive Signale aus der chinesischen Wirtschaft treiben laut Händlern die Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche an.

Der SMI gewinnt gegen 09:10 Uhr 0,5 Prozent hinzu auf 10'212,47 Punkte. Der breite SPI legt 0,46 Prozent zu und kommt auf 12'741 Zähler.

Grosse Gewinner sind Swiss Re (+1,0). Die Titel des Rückversicherers wurden von der deutschen Commerzbank auf 'Buy' von 'Hold' mit Kursziel 90 Franken angehoben. Die dortigen Analysten rechnen mit weiteren Preissteigerungen, was zu Verbesserungen der Combined Ratios bei Rückversicherern führen dürfte, wie es heisst. Swiss Re ist im bisherigen Jahresverlauf der schwächste SMI-Titel (-32%).

Zulegen kann auch Nestlé (+0,6%). Der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller verstärkt sich im Bereich Lebensmittelallergien und übernimmt dazu die in San Francisco beheimatete und an der Nasdaq kotierte Aimmune Therapeutics. Der Unternehmenswert der Transaktion wird mit 2,6 Milliarden US-Dollar angegeben.

Grösster Gewinner im SMI sind aber Sika (+1,3%). Auch die Credis Suisse kann deutlich zulegen (+1,1%). Die Grossbank kündigte am Morgen an, im China-Geschäft angreifen zu wollen.

08:25

Kurszieländerungen von heute am Schweizer Aktienmarkt:

Swiss Re: Commerzbank erhöht auf Buy (Hold) - Ziel 90 Fr.

Bossard: Research Partners erhöht auf 170 (140) Fr. - Halten



08:10

Die Schweizer Börse folgt wohl dem Trend aus Asien und steigt vorbörslich. Der SMI notiert rund eien Stunde vor Handelseröffnung 0,47 Prozent im Plus. Sämtliche Blue Chips legen zwischen 0,4 und 1 Prozent zu. Swiss Re ist grösster Gewinner.

07:30

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Gewinnmitnahmen und ein stärkerer Euro hatten den Dax am Freitag gedrückt. Der deutsche Leitindex verlor ein halbes Prozent auf 13.033 Punkte. Am Montag stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland auf der Agenda. In China werden die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen veröffentlicht

Update der #DAX-Wochenanalyse mit der Vorbörse. Hier sind wir erneut nach oben gelaufen und mit 13.150 weit über die Freitags-Abwärtstrendlinie gesprungen. Damit sind alle Kursziele auf der Unterseite erst einmal zurückgestellt und die #Range im DAX vermutlich weiter dominant. pic.twitter.com/oZ5H2ZC9Rg — Andreas Bernstein (@Bernecker1977) August 31, 2020

06:45

Die Beteiligungsgesellschaft der Investorenlegende Warren Buffet hat sich mit jeweils etwas mehr als fünf Prozent bei fünf japanischen Unternehmen eingekauft. "Ich freue mich sehr, dass Berkshire Hathaway ein Teil von Japans Zukunft wird", sagte Buffett an seinem 90. Geburtstag am Sonntag.

Berkshire Hathaway habe Anteile an Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co sowie Sumitomo erworben. Berkshire besitzt mehr als 90 Unternehmen, darunter die BNSF-Eisenbahn und den Autoversicherer Geico und investiert außerdem in Dutzende von Unternehmen, darunter Apple mit zuletzt einem Anteil von rund 125 Milliarden Dollar und American Express, Bank of America und Coca-Cola.

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway took stakes in five Japanese trading companies, expanding its reach abroad https://t.co/t0jkUov7g8 — Bloomberg Markets (@markets) August 31, 2020

06:30

Die asiatischen Aktien sind am Montag auf ein 29-Monats-Hoch geklettert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2 Prozent höher bei 23.329 Punkten, unterstützt durch die Nachricht, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway sich in fünf führende japanischen Handelsunternehmen eingekauft hat.

-Japan shares rise, yen declines in the middle of search for the next premier

-Hong Kong, China stocks ⬆️

-U.S. futures ⬆️

-Oil ⬆️ at $43.17

-Gold ⬆️https://t.co/0oA4jVWdhR pic.twitter.com/bAQy2SRT02 — Bloomberg Next China (@next_china) August 31, 2020

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent und lag bei 1631 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent und stieg auf Werte, die seit Mitte 2015 nicht mehr erreicht wurden. Umfragen ergaben, dass die chinesische Produktionstätigkeit im Juli zwar auf 51,0 zurückgegangen ist, die Aussichten aber positiv sind.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit März 2018.

06:10

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,46 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,8455 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9035 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1913 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0766 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3351 Dollar.

