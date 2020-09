05:55

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 23'146 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1611 Punkten.

Trotz positiver Wirtschaftsdaten aus China nahm die Börse in Shanghai keine Fahrt auf. Sie blieb unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,3 Prozent.

Japan, India and Australia will talk about developing a plan to strengthen supply chains, following reports they are looking at ways to counter China’s trade dominance https://t.co/IJPTx2iyHx — Bloomberg (@business) September 1, 2020

"Nach einem so starken Lauf im Sommer kehren wir zum alten Pandemie-Spiel zurück, also sehen wir eine verstärkte Nachfrage bei Technologiewerten", sagte Mona Mahajan, Senior-Investmentstrategin bei Allianz Global Investors in New York. "Das ist ein defensiver Schachzug, da die Leute wieder verstärkt daran denken, zu Hause zu bleiben, wenn wir uns der Herbstsaison nähern." Positiv auf die Kauflaune der Anleger wirkte sich die Ankündigung des Pharmakonzerns AstraZenecas aus, in den USA mit rund 30'000 Teilnehmer die letzte Phase zur Prüfung ihres Covid-19-Impfstoffkandidaten AZD1222 zu beginnen. Auch die taiwanesischen Aktien konnten einen Aufschwung verzeichnen, nachdem die USA am Montag angekündigt hatten, einen neuen bilateralen Wirtschaftsdialog mit dem Land aufzunehmen.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 105,64 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,8210 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9010 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,5 Prozent auf 1,1991 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0803 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3408 Dollar.

00:00

Während sich der US-Leitindex Dow (-0,8 Prozent) zum Wochenbeginn schwer getan hat, schwang sich die Technologiebörse Nasdaq am Montag zu neuen Höhen auf. Börsianer feierten Aktiensplits der beiden Nasdaq-Schwergewichte Apple und Tesla . Diese sollen die zuletzt auf sehr hohe Kurse gestiegenen Papiere nun auch für Anleger mit schmaleren Budgets erschwinglich machen.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,0 Prozent auf 12 110,70 Punkte und erreichte einen weiteren historischen Höchststand. Aktien von Tesla setzten sich mit einer beeindruckenden Kurs-Rally von 12,6 Prozent an die Spitze des Index.

Secular bull market apostle Jeffrey Saut is worried about a short-term correction in U.S. equities https://t.co/Polr8U2dUz — Bloomberg (@business) September 1, 2020

Apple stand zwar mit einem Aufschlag von 3,4 Prozent an der Spitze des Leitindex Dow Jones Industrial . Dieser verlor dennoch in neuer Zusammensetzung 0,78 Prozent auf 28 430,05 Punkte. Am Freitag war das Börsenbarometer noch auf den höchsten Stand seit dem Beginn des weltweiten Corona-Crash geklettert, doch nun zeigten die Kurse Ermüdungserscheinungen. Im Monat August ist für den Dow gleichwohl ein Plus von knapp acht Prozent aufgelaufen. Der marktbreite S&P 500 gab am Montag um 0,22 Prozent auf 3500,31 Punkte nach.

An diesem Montag wurde bei Apple ein Aktiensplit wirksam. So erhalten die Aktionäre des iPhone-Herstellers für jedes Papier drei weitere. Mit einem solchen Schritt wollen Unternehmen ihre Aktien nach starken Kursanstiegen optischer wieder günstiger machen. Gerade Kleinanleger scheuen vor Aktien zurück, die je Stück mehrere hundert Dollar oder Euro kosten. Der Split kam bei den Anlegern also gut an.

Aktien von Tesla schnellten sogar um 12,6 Prozent nach oben auf fast 500 US-Dollar. Hier reagierten Investoren euphorisch auf einen Aktiensplit. Schon die Ankündigung der Massnahme durch den Hersteller von Elektroautos vor drei Wochen war ein massiver Kurstreiber: Seitdem war der Tesla-Kurs bereits um rund 60 Prozent nach oben geschossen auf immer neue Rekordstände. "Die Ankündigung des Aktiensplits war ein weiterer Katalysator für die Kursentwicklung der Tesla-Aktie", konstatierte Analyst Sven Diermeier von Independent Research.

In der Folge des Aktiensplits von Apple sinkt das Gewicht der Aktien im Dow Jones Index. Deshalb musste ein anderer Tech-Titel die entstandene Lücke schliessen: Aufsteiger in den Dow ist der Softwareentwickler und SAP -Rivale Salesforce . Der Dow Index soll die US-Wirtschaft abbilden, die immer stärker durch Firmen aus der New Economy bestimmt wird. Salesforce-Aktien stiegen um 0,6 Prozent.

Das älteste Dow-Unternehmen, der Ölriese ExxonMobil , musste den Index verlassen. Der Pharmakonzern Pfizer und der erst vor kurzem durch eine Fusion entstandene Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Raytheon Technologies mussten ebenfalls aus dem Dow weichen. Nachrücker sind der Biotechkonzern Amgen und der Mischkonzern Honeywell . Amgen-Aktien traten auf der Stelle und Honeywell verloren 1,7 Prozent.

Unter den Nebenwerten schossen die Papiere von Aimmune Therapeutics um mehr als 170 Prozent auf über 34 Dollar hoch. Sie profitierten von einer Übernahmeofferte des Nahrungsmittelriesen Nestle . Aimmune Therapeutics entwickelt und vermarktet Therapien zur Behandlung lebensbedrohlicher Lebensmittelallergien.

