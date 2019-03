11:30

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 11 Uhr um 0,09 Prozent auf 9'327,72 Punkte. Während der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) 0,09 Prozent auf 1'426,12 Punkte verliert, legt der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,03 Prozent auf 11'065,31 zu. Bei den 30 grössten Werten stehen 22 Verlierer 8 Gewinnern gegenüber.

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im März nach sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder etwas verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima gilt als wichtigstes Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft. Gleichzeitig stieg der Euro zum Schweizer Franken auf Tageshoch.

Es sind dennoch vor allem konjunktursensitive Werte und Bankaktien, die mit den Verlusten in die neue Woche starten. Allen voran Lonza büssen 1,1 Prozent ein. Dahinter folgen Kühne+Nagel (-1,1%), Clariant (-0,8%) und Sika (-0,7%).

Die höchsten Abgaben erleiden aber Technologiewerte. Die Papiere der Halbleiterherstellerin AMS sinken um 2,5 Prozent, die der Banksoftwareherstellerin Temenos um 1,1 Prozent und die der Mäuseherstellerin Logitech um 1,1 Prozent.

Bei den Banken büssen Credit Suisse 0,7 Prozent, Julius Bär 0,9 Prozent und UBS vergleichsweise geringe 0,1 Prozent ein. Eine schwache Konjunktur trifft die Banken gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen steigt das Risiko, dass Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen oder zurückzahlen könnten. Zum anderen spricht eine schwache Konjunktur für tiefere Zinsen. Das wiederum drückt bei den Banken auf die Zinsmargen.

Defensive Papiere halten sich deutlich besser - die Flucht der Anleger in Sicherheit hält an. So ziehen Swisscom um 0,7, Givaudan um 0,6 und Nestlé um 0,7 Prozent an. Auch solide Dividendenzahler wie Zurich Insurance (-0,1%), Swiss Re (-0,1%) und Swiss Life (+0,5%) halten sich vergleichsweise gut.

09:37

Fusionsspekulationen treiben die Aktien von Fiat Chrysler an der Börse in Mailand um 1,3 Prozent auf 12,88 Euro nach oben. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf Insider, der französische Rivale Peugeot habe sich konkret um einen Zusammenschluss mit dem italienischen Autobauer bemüht. Peugeot-Aktien geben in Paris 1,1 Prozent auf 21,52 Euro nach.

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt kommt in der neuen Woche noch nicht zur Ruhe. Im Swiss Market Index gibt es aber einige Hoffnungsschimmer. Nach einem deutlichen Kursrutsch vom Freitag verzeichnet der Swiss Market Index am Handelsstart am Montag ein Minus von 0,3 Prozent. Zuletzt hatten Konjunkturängste den Anlegern aufs Gemüt geschlagen. Die Verkaufswelle schwappte danach von der Wall Street am Montagmorgen auch auf die asiatischen Börsen über.

Besonders die schwachen Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland hatten den Anlegern die Laune verdorben. Nun müsse man sich wohl auf eine deutlich schleppendere Konjunkturerholung einstellen, erklärten Experten. Gleichzeitig seien der Brexit und der Handelskonflikt zwischen den USA und China immer noch nicht aus der Welt.

Die grössten Verluste im SMI hat die Aktie von Lonza. Sie gibt 1,5 Prozent ab. Dahinter folgen die Bankaktien UBS und Credit Suisse mit Verlusten von je rund 1 Prozent.

Lesen Sie zum Thema Banken auch: Schwache Finanztitel - Der Frust der Bankaktionäre wächst

Die einzigen Aktien im Plus sind diejenigen des Indexschwergewichtes Nestlé (plus 0,1 Prozent), Swiss Re (plus 0,1 Prozent) und Swisscom (0,6 Prozent).

Für Vifor Pharma (minus 0,4 Prozent) hat Barclays das Kursziel um 10 auf 125 Franken erhöht. Weil weiterhin Unsicherheiten bestünden, bleibt die zuständige Analystin aber bei ihrer neutralen "Equal Weight"-Einstufung. Vifor beendeten den Börsenhandel am Freitag auf 135 Franken.

Am breiten Markt lohnt sich der Blick auf die Papiere der Immobilienentwickler Warteck Invest (plus 0,5 Prozent) und Cham Group, die beide Zahlen vorgelegt haben. Und die Cybersecurity-Firma Wisekey (plus 1,4 Prozent) hat 2018 ihren Verlust um rund ein Drittel verringert.

DKSH liegen 5 Prozent im Minus, sie werden mit Dividendenabschlag gehandelt.

08:45

Die Verunsicherung der Investoren und die Flucht in erstklassige Staatsanleihen bekommen auch die Obligationen aus Australien zu spüren. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe aus Australien ist am Montag auf ein Rekordtief gefallen.

Australia's 10-year bond yield drops to a new record low amid growing fears that the global economy is slowing https://t.co/aT3ikxsOXs — Bloomberg (@business) 24. März 2019

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,24 Prozent tiefer eingeschätzt. Zum Vergleich: Der Nikkei-Index in Japan verlor zum Wochenauftakt 3 Prozent. Grund dafür sind die aufgeflammten Rezessionsängste in den USA, die den Börsen in den USA und Europa schon am Freitag zugesetzt hatten. Nestlé, Roche und Novartis notieren vorbörslich zwischen minus 0,2 und minus 0,3 Prozent. Die klarsten Verluste erleidet die Aktie der UBS mit minus 0,4 Prozent.

Am breiten Markt verliert die Aktie von BB Biotech 4,6 Prozent.

07:45

Mittlerweile haben die asiatischen Börsen den Handel beendet. Aus Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung haben Börsianer dabei das Weite gesucht. Der japanische Leitindex Nikkei schloss drei Prozent tiefer bei 20'977 Punkten und erreichte damit den tiefsten Stand seit Mitte Februar. Es war der größte Tagesverlust für den Nikkei seit drei Monaten. Auch an den Börsen in China, Hongkong und Südkorea rutschten die wichtigsten Indizes deutlich ins Minus.

Vor allem die Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings standen in Tokio unter Druck. Die Papiere von Mitsubishi UFJ Financial Group und Mizuho Financial Group gaben drei und 1,1 Prozent nach. "Speziell für Finanzfirmen wird es wegen der niedrigen Zinsen immer schwerer zu bestehen", sagte Eiji Kinouchi, Chefanalyst beim Broker Daiwa Securities.

Unter die Räder gerieten auch Aktien von Unternehmen, die besonders abhängig von der Konjunktur sind. So verloren die Titel des Roboterherstellers Fanuc 3,8 Prozent, die des Technologiekonzerns SoftBank fünf Prozent. Anlass für die aufgeflammten Rezessionsängste bot der US-Anleihenmarkt. Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen waren dort am Freitag erstmals seit zwölf Jahren wieder höher als bei den langfristigen Bonds. Fachleute sprechen von einer inversen Zinsstruktur, die sie als Vorbote eines nahenden Konjunktureinbruchs werten.

Stock sell-off roils Asia as gloomy mood spread across global mkts. Investors fled to the safety of bonds in Risk Off trade as risk assets fell out of favour on growing fears of a US recession. US 10y yields drop to 2.44%, Australia's 10y yields at record low. WTI oil below $59. pic.twitter.com/MUmdEKV29h — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25. März 2019

07:20

Investoren wenden sich wieder weniger riskanten Anlageformen zu. So steigt der Preis von Gold am Montag 0,2 Prozent auf 1315 Dollar pro Feinunze. Damit nähert sich der Preis einem Ein-Monate-Hoch.

Gold gains as US recession fears boost safe-haven assets: Spot gold was up 0.2 percent at $1,316.11 per ounce as of 0422 GMT, while U.S. gold futures gained 0.3 percent to $1,315.80 an ounce. For More News and Updates Stay Connected:https://t.co/CXfPRSb08c pic.twitter.com/iolOiEAXqV — Commodity Pandit (@PanditCommodity) 25. März 2019

05:45

Der japanische Leitindex Nikkei tendiert am frühen Nachmittag in Tokio 3,1 Prozent im Minus bei 20'947 Punkten. Der breiter gefasste Topix gab 2,6 Prozent auf 1574 Zähler nach. Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings verloren mehr als drei Prozent an Wert.

Anlass für die aufgeflammten Rezessionsängste bot der US-Anleihenmarkt. Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen waren dort am Freitag erstmals seit zwölf Jahren wieder höher als bei langfristigen. Fachleute sprechen von einer inversen Zinsstruktur, die sie als Zeichen eines nahenden Konjunktureinbruchs werten.

Stocks in Asia plummet amid recession fears; Japan falls more than 3…

@CNBC https://t.co/0sb7ZHM3S9 — Tom Looby (@mapocoloco) 25. März 2019

05:40

Der Euro notiert im fernöstlichen Devisenhandel leicht fester bei 1,1238 Franken. Zum Dollar liegt der Franken bei 99,46 Rappen.

