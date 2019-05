09:07

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Handelseröffnung 0,6 Prozent auf 9720 Punkte zu. Bereits am Freitag schloss der Leitindex mit plus 0,7 Prozent deutlich höher.

Novartis sind 1,0 Prozent im Plus. Der Pharmariese hat gleich zwei Zulassungen erhalten, eine für seine Genersatztherapie Zolgensma in den USA. Mit einem Preis von mehr als 2,1 Millionen US-Dollar ist diese Therapie auch die teuerste in der US-Geschichte. Zudem hat Novartis eine Zulassung in den USA für das Medikament Piqray zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs erhalten. Piqray sei das erste Medikament, das spezifisch für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs des Typs HR+/HER2 mit der Mutation "PIK3CA" angewendet werden könne.

Deutlich im Plus sind auch Credit Suisse und LafargeHolcim (beide je +1,3 Prozent).

Swatch (-1,4 Prozent) fallen mit einem Minus etwas aus der Reihe. Allerdings wird die Aktie ex-Dividende gehandelt.

Der SMI steht vorbörslichen Berechnungen zufolge 0,35 Prozent höher. Ohne Stolpersteine von der Europawahl und relevante Neuigkeiten zum Dauerthema Handelsstreit zeichnet sich am Montag also ein freundlicher Auftakt ab. Allgemein droht es ein impulsarmer Handelstag zu werden, da die Tagesagenda kaum etwas hergibt, zumal die für das Geschehen an den Finanzmärkten besonders wichtigen Börsen in London und New York am Montag wegen Feiertagen geschlossen bleiben.

Die Aktie der Credit Suisse hat mit 0,52 Prozent den höchsten Aufschlag. Die Swatch-Aktie liegt 2,5 Prozent tiefer, sie wird am Montag ohne Dividende gehandelt.

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 68,57 US-Dollar. Das waren 12 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 39 Cent auf 58,24 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Rohölpreise erheblich unter Druck geraten. Zuletzt haben sie sich jedoch etwas stabilisieren können. Grund des Preissturzes waren Wachstumsängste, die vor allem auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zurückgehen. Damit einher gehen Befürchtungen einer deutlich fallenden Erdölnachfrage.

Gestützt wurden die Ölpreise dagegen durch neue Zahlen zu den aktiven Bohrlöchern in den USA. Bereits am Freitagabend hatte der amerikanische Ölausrüster Baker Hughes einen abermaligen Rückgang gemeldet. Die Gesamtzahl der Förderstellen fiel auf den tiefsten Stand seit März 2018. Die Entwicklung wird genau beobachtet, weil sich die USA daran machen, von einem jahrzehntelangen Importeur zu einem Exporteur von Rohöl zu werden.

Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat zum Wochenstart ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Am Montagmorgen wurde ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei etwas mehr als 8700 US-Dollar und damit rund sieben Prozent höher als noch am Freitag gehandelt. Damit baute der Bitcoin die Gewinne der vergangenen Monate aus und stieg auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Seit Ende 2018 legte der Kurs um rund 130 Prozent zu.

Trotz der jüngsten Kursgewinne ist der Bitcoin aber noch weit von seinen Höchstständen im Dezember 2017 bei fast 20 000 Dollar entfernt. Wegen der starken Kursschwankungen wird von Experten immer wieder vor den Risiken des Bitcoin gewarnt. Die Europäische Zentralbank (EZB) verweist etwa neben den starken Kursveränderungen auf den mangelnden rechtlichen Schutz für Anleger.

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg am Montag um 0,3 Prozent auf 21'181 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,4 Prozent auf 1547 Zähler zu. Die Aktienmärkte in Japan folgten damit der Wall Street, die am Freitag nach positiven Signalen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit Gewinnen aus dem Handel gegangen war.

Die Börsianer blicken derzeit gebannt auf den Ausgang der Gespräche zwischen Trump und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. "Der Markt scheint positiv über die Handelsgespräche zu denken", sagte Ryohei Yoshida, Analyst bei Daiwa Securities. Er verwies auf die jüngsten Tweets von Trump. Der US-Präsident hatte am Wochenende über Fortschritte in den Gesprächen zwischen Japan und den USA getwittert.

Der Euro legt im fernöstlichen Handel zum Wochenstart zum Franken leicht zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1244 Franken. Ende der letzte Woche war die Schweizer Währung auf ein Mehrwochenhoch von 1,1206 gestiegen. Zum Dollar steht der Franken bei 1,0025.

