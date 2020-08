08:25

Kurszieländerungen von heute am Schweizer Aktienmarkt:

Swiss Re: Commerzbank erhöht auf Buy (Hold) - Ziel 90 Fr.

Bossard: Research Partners erhöht auf 170 (140) Fr. - Halten



08:10

Die Schweizer Börse folgt wohl dem Trend aus Asien und steigt vorbörslich. Der SMI notiert rund eien Stunde vor Handelseröffnung 0,47 Prozent im Plus. Sämtliche Blue Chips legen zwischen 0,4 und 1 Prozent zu. Swiss Re ist grösster Gewinner.

07:30

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Gewinnmitnahmen und ein stärkerer Euro hatten den Dax am Freitag gedrückt. Der deutsche Leitindex verlor ein halbes Prozent auf 13.033 Punkte. Am Montag stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland auf der Agenda. In China werden die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen veröffentlicht

Update der #DAX-Wochenanalyse mit der Vorbörse. Hier sind wir erneut nach oben gelaufen und mit 13.150 weit über die Freitags-Abwärtstrendlinie gesprungen. Damit sind alle Kursziele auf der Unterseite erst einmal zurückgestellt und die #Range im DAX vermutlich weiter dominant. pic.twitter.com/oZ5H2ZC9Rg — Andreas Bernstein (@Bernecker1977) August 31, 2020

06:45

Die Beteiligungsgesellschaft der Investorenlegende Warren Buffet hat sich mit jeweils etwas mehr als fünf Prozent bei fünf japanischen Unternehmen eingekauft. "Ich freue mich sehr, dass Berkshire Hathaway ein Teil von Japans Zukunft wird", sagte Buffett an seinem 90. Geburtstag am Sonntag.

Berkshire Hathaway habe Anteile an Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co sowie Sumitomo erworben. Berkshire besitzt mehr als 90 Unternehmen, darunter die BNSF-Eisenbahn und den Autoversicherer Geico und investiert außerdem in Dutzende von Unternehmen, darunter Apple mit zuletzt einem Anteil von rund 125 Milliarden Dollar und American Express, Bank of America und Coca-Cola.

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway took stakes in five Japanese trading companies, expanding its reach abroad https://t.co/t0jkUov7g8 — Bloomberg Markets (@markets) August 31, 2020

06:30

Die asiatischen Aktien sind am Montag auf ein 29-Monats-Hoch geklettert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2 Prozent höher bei 23.329 Punkten, unterstützt durch die Nachricht, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway sich in fünf führende japanischen Handelsunternehmen eingekauft hat.

-Japan shares rise, yen declines in the middle of search for the next premier

-Hong Kong, China stocks ⬆️

-U.S. futures ⬆️

-Oil ⬆️ at $43.17

-Gold ⬆️https://t.co/0oA4jVWdhR pic.twitter.com/bAQy2SRT02 — Bloomberg Next China (@next_china) August 31, 2020

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent und lag bei 1631 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent und stieg auf Werte, die seit Mitte 2015 nicht mehr erreicht wurden. Umfragen ergaben, dass die chinesische Produktionstätigkeit im Juli zwar auf 51,0 zurückgegangen ist, die Aussichten aber positiv sind.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit März 2018.

06:10

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,46 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,8455 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9035 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1913 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0766 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3351 Dollar.

(Reuters)