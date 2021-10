08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,1 Prozent im Plus geschätzt. Alle Aktien notieren positiv. Am deutlichsten steigt Richemont mit 0,4 Prozent. Die Aktie profitiert von Aussagen von Swatch-CEO Nick Hayek, wonach der Uhrenhersteller 2022 ein Rekordjahr haben werde. Swatch legen 1,3 Prozent zu. Die Aktie von Autoneum fällt dagegen um 0,7 Prozent. Der SMI war am Montag der einzige grössere internationale Börsenplatz mit einem Plus.

Zum Wochenstart hatte die Furcht vor Turbulenzen rund um den Krisenkonzern China Evergrande sowie zunehmende Inflationssorgen die Börsen weltweit gedrückt. Der Verzicht auf eine stärkere Rohöl-Förderung bei einem Opec+-Treffen hatte den Ölpreis am Montag um rund drei Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch getrieben und damit die Inflationserwartungen verschärft.

"Aus fundamentaler Sicht reissen die Probleme nicht ab und werden die Risikofaktoren für den Aktienmarkt nicht weniger", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Gesprächsthema Nummer eins sei auf dem Börsenparkett neben dem drohenden Zusammenbruch des chinesischen Immobilien-Giganten Evergrande die Inflation sowie die Reaktion der Notenbanken auf die Preissteigerungen. Bei den Konjunkturdaten steht im Tagesverlauf das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Euro-Zone an. Zudem haben Anleger die Erzeugerpreise in der Euro-Zone im Blick.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag angesichts einer hohen Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot auf hohem Niveau gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,46 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um sieben Cent auf 77,69 Dollar.

Am Montag hatten die Ölpreise zeitweise kräftig zugelegt, nachdem der Ölverbund Opec+ dem Ruf nach einer stärkeren Förderausweitung nicht nachgekommen war. Der US-Ölpreis war daraufhin auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2014 gestiegen, Nordseeöl der Marke Brent hatte das höchste Niveau seit dem Jahr 2018 markiert. Die 23 Länder des Förderverbunds Opec+ hatten am Montag ihren Kurs bestätigt, der eine Produktionsausweitung im November um 400 000 Barrel je Tag vorsieht. Viele Experten halten das für zu wenig, da die Nachfrage konjunkurbedingt hoch ist und Engpässe in der Erdölversorgung bestehen.

Bitcoin legt leicht auf bis zu 49'789 Dollar zu und nähert sich damit wieder der Schwelle von 50'000 Dollar. Für Rückenwind sorgten weiterhin Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell aus der vergangenen Woche, Kryptowährungen zwar regulieren, aber nicht verbieten zu wollen.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,1 Prozent tiefer geschätzt. Due Futures auf dem Dow Jones sind derzeit unverändert.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,8 Prozent tiefer bei 27'658 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent und lag bei 1939 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans fiel um bis zu 1,3 Prozent und verzeichnete damit den dritten Rückgang in Folge.

Die Anleger sorgten sich vor allem um die Auswirkungen der zur Zeit sehr hohen Ölpreise. Diese erreichten am Montag einen Dreijahreshöchststand, nachdem die OPEC+ bestätigt hatte, dass sie an ihrer derzeitigen Förderpolitik festhalten werde.

"Die Anleger sind eindeutig besorgt über die Inflation aufgrund der anhaltenden Probleme bei der Lieferkette und des Anstiegs der Energiepreise", sagte Vasu Menon, Executive Director of Investment Strategy bei der OCBC Bank. Hinzu kommen weiterhin Sorgen um die Entwicklung bei dem angeschlagenen Immobilienkonzern China Evergrande. Anleger warten auf Hinweise, dass der Verkauf von Vermögenswerten dem Konzern eine Atempause verschafft. Der Handel mit den Aktien des Unternehmens war am Montag ausgesetzt worden.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 111,09 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,4452 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9256 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1604 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0742 Franken.

Zunehmende Wachstumsorgen und die Furcht vor einer anziehenden Inflation angesichts weiter steigender Energiepreise haben zum Wochenstart der Wall Street zugesetzt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Montag 0,9 Prozent tiefer auf 34'002 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,1 Prozent auf 14'255 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4300 Punkte ein.

Angesichts anziehender Renditen bei den US-Staatsanleihen stiegen Anleger vor allem bei Technologie-Aktien aus. Die Anteilsscheine von Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet und Amazon fielen zwischen 2,1 und 4,9 Prozent. Facebook machte zudem der stundenlange Ausfall seiner App sowie der Whatsapp- und Instagram-Apps zu schaffen. Die Aktie fiel 5 Prozent.

