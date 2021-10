13:15

Die US-Börsen werden wohl negativ in den Handel gehen. Darauf deuten die Futures auf dem Dow Jones (minus 0,12 Prozent) und dem Nasdaq (minus 0,8 Prozent) hin.

Die Aktien von Amazon (minus 5 Prozent) und Apple (minus 3,5 Prozent) stehen vorbörslich deutlich tiefer. Die Tech-Konzerne hatten tags zuvor mit den Quartalszahlen enttäuscht.

+++

11:50

Shiba Inu, Dogecoin - und jetzt auch noch Squid Game. Die Zahl der Kryptowährungen mit - sagen wir mal - nicht 100-prozentiger Überlebenschance nimmt weiter zu. Squid Game verzeichnete laut CNN einen Anstieg von 2400 Prozent innerhalb von 24 Stunden, was die Kapitalisierung auf 174 Millionen Dollar trieb. Die Kryptowährung basiert auf der gleichnamigen südkoreanischen Serie, die auf Netflix läuft. CoinMarketCap hat allerdings eine Warnung herausgegeben, wonach es Schwierigkeiten gebe, dass Squid Game nicht mehr verkauft werden könne.

Squid Game cryptocurrency soars 2300% in first few days https://t.co/e9ap5Auz3E — BBC News (World) (@BBCWorld) October 29, 2021

+++

11:45

Der SMI fällt um 0,65 Prozent auf 12'074 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht eine nahezu unveränderte Bilanz ab, nachdem der Leitindex die drei Handelswochen zuvor jeweils mit Gewinnen beendet hatte. Für den Oktober steht derzeit ein Plus von 3,7 Prozent zu Buche.

Vor allem die mit Enttäuschung aufgenommenen Quartalszahlen der Wall-Street-Grössen Amazon und Apple vom Vorabend werden als Hauptbelastungsfaktoren genannt. Beide Konzerne haben mit ihren Ergebnissen die Erwartungen verfehlt. Das Problem sind eindeutig die gestörten globalen Lieferketten, vor allem bei Chips. Und diese Probleme könnten womöglich anhalten und das sonst lukrative Weihnachtsgeschäft trüben, warnten die beiden Unternehmen.

Börse - Neue Facebook-Mutter Meta: Das Schnäppchen der Tech-Aktien ist ein Investment für Anleger ohne Gewissen https://t.co/sMrQTopydF pic.twitter.com/pUhn8BQFds — cash (@cashch) October 29, 2021

"Damit gilt weiterhin Alarmbereitschaft für Anleger, die in Unternehmen investiert sind, die stark von der Verfügbarkeit von Halbleitern und Chips abhängig sind", meint ein Händler. Sollten die Lieferengpässe andauern oder sich noch ausweiten, könne es hier sehr schnell ungemütlich werden. Diese beiden Ausreisser sollten aber unter dem Strich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Quartalsberichte der Unternehmen überwiegend positiv ausfallen in dieser Berichtssaison - so auch hierzulande aktuell von Holcim und der Swiss Re.

"Der heutige Dämpfer könnte also schon in der kommenden Woche wieder Geschichte sein - auch weil die Europäische Zentralbank trotz der steigenden Preise momentan noch keinen Handlungsbedarf sieht", meint ein Händler. Gespannt warte der Markt nun auf das Fed in der kommenden Woche. Im Tagesverlauf gilt es noch eine Vielzahl an Konjunkturdaten zu bewerten.

Gegen den Trend gewinnen nach Zahlen allen voran die Aktien der Swiss Re (+2,7%). Der Rückversicherer hat am Morgen beim Gewinn im dritten Quartal selbst die grössten Optimisten blass aussehen lassen. Die Chancen auf erneut üppige Dividendenzahlungen stehen gut. Rückenwind haben auch die Anteilscheine der Swiss Life, UBS, CS und Zurich, die sich zwischen 0,8 und 0,1 Prozent verteuern.

Holcim-Aktien (+0,2%) können hingegen ihre Auftaktgewinne nach Quartalszahlen nicht halten. Dabei hat sich der Baustoffkonzern in einem schwierigen Umfeld tapfer geschlagen, heisst es am Markt. So hätten die Zahlen über den Markterwartungen gelegen und auch der Ausblick wurde erneut erhöht, heisst es etwa bei Vontobel. Am entgegengesetzten Ende der Kurstafel fallen mit Straumann, Sonova, Lonza, Alcon und den beiden Pharmaschwergewichten Novartis und Roche vor allem Vertreter der Gesundheitsbranche zurück. Ihre Abgaben reichen von -3,1 Prozent bei Straumann bis -1,0 Prozent bei Novartis.

Gerade im Fall von Straumann, Sonova aber auch Lonza und Alcon verweisen Händler auch die Kursgewinne, die diese Aktien im bisherigen Jahresverlauf bereits verbucht hätten. Der Straumann-Kurs etwa hat sich mit einem Plus von annähernd 90 Prozent seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt. Die Enttäuschung über die beiden Tech-Lieblinge Amazon und Apple und deren warnende Aussagen machen auch den hiesigen Tech-Werten zu schaffen. Unter den Blue Chips fallen Logitech (-1,7%) und AMS (-1,5%) überdurchschnittlich stark zurück. Im breiten Markt folgen Werte wie Inficon, Comet, U-blox und VAT mit Abgaben zwischen 2,3 und 1,7 Prozent. Aber auch andere Zykliker werden zu Wochenschluss eher gemieden, was bei Geberit, ABB oder auch Sika für Abgaben von jeweils mehr als einem Prozent sorgt.

Im breiten Markt fallen derweil BKW mit plus 4,4 Prozent positiv auf. Der Berner Energiekonzern hat anlässlich eines Investorentages unter anderem neue Mittelfristziele formuliert, die gut ankommen. Börsenneuling Scan setzt nach dem eindrücklichen IPO vom Vortag mit plus 2,1 Prozent den Aufwärtstrend fort. Überdurchschnittlich schwach präsentieren sich Blackstone Resources, Gurit oder auch Energiedienst, die sich zwischen 3,6 und 2,8 Prozent verbilligen.

Rückversicherungen - Höchster Stand seit sechs Monaten: Aktie von Swiss Re erlebt zweiten Frühling https://t.co/DnyKCXm1qe pic.twitter.com/YvkKoBvptU — cash (@cashch) October 29, 2021

+++

10:45

Der SIX-Börsenneuling Skan legt weiter zu. Nachdem die Titel bei ihrem Börsendebüt am Donnerstag um fast 40 Prozent gestiegen waren, legen die Titel am Freitag erneut zu, um zwar um 4 Prozent. Es ergibt sich ein Börsenwert von fast 2 Milliarden Franken. Die Baselbieter Firma stellt nämlich Isolatoren und Reinräume für die Abfüllung biopharmazeutischer Produkte her.

+++

10:15

Am Donnerstag gab Facebook die Umbenennung des Firmennamens in "Meta" bekannt. Die plötzliche Präsenz des Namens verleitete Trader dazu, die Aktie gleich zu kaufen. Doch es war die offenbar falsche: Die Aktie der kanadischen Firma Meta Materials, die nichts mit Facebook zu tun hat, stieg im nachbörslichen Handel laut Bloomberg bis 26 Prozent.

+++

10:00

Die weltweit zweitgrösste Kryptowährung Ether erreicht einen neuen Rekordwert. Ether steigt bis auf 4407 Dollar und hat nun eine Kapitalisierung von 520 Milliarden Dollar.

+++

09:45

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Bossard: Berenberg erhöht auf 460 (345) Fr. - Buy

Swisscom: DZ Bank senkt auf 450 (605) Fr.

UBS: LBBW erhöht auf 15,90 (14,60) Fr. - Halten

Clariant: UBS erhöht auf 20 (18,50) Fr. - Neutral

Logitech: Julius Bär senkt auf 80 (100) Fr. - Hold

Nestlé: Julius Bär erhöht auf 135 (130) Fr. - Buy

Straumann: Mirabaud Securities erhöht auf 2444 (2000) Fr. - Buy

+++

09:10

Der SMI verliert 0,7 Prozent auf 12'067 Punkte.

Während die Vorgaben der Übersee-Börsen an sich freundlich sind, verweisen Händler vor allem auf die nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen der Tech-Schwergewichte Apple und Amazon, die für Enttäuschung gesorgt haben. Beide Konzerne verfehlten die Erwartungen und machten dafür höhere Kosten und Unterbrechungen in der Lieferkette verantwortlich - Themen, die die Gemüter der Investoren ohnehin beschäftigen.

"Auch sonst gibt es wenig, was die Stimmung verbessern könnte, da US-Präsident Joe Biden immer noch darum kämpft, sein Mega-Ausgabengesetz zu verabschieden, die Covid Delta-Plus-Fälle schiessen weiter in die Höhe und das US-Wachstum blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück" kommentiert ein Händler. So wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal langsamer als von Analysten erwartet. Und es gebe nichts, was das Fed tun könnte, um diese Zahl zu erhöhen. Denn die Währungshüter seien mit einer anhaltenden und deutlich über dem Ziel liegenden Inflation konfrontiert. Entsprechend preise der Markt aggressiv eine straffere Geldpolitik in den kommenden Quartalen ein.

Dabei setzt der Zementkonzern Holcim (+2,0 Prozent) den Höhenflug nach der Coronakrise fort. Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen. Der Konzern habe sich in einem schwierigen Umfeld tapfer geschlagen, heisst es am Markt.

Die Zahlen der Swiss Re (+2,5 Prozent) werden in einem ersten Analystenkommentar von Jefferies als solide bezeichnet. Trotz zahlreicher Naturkatastrophen gelang dem Konzern in den ersten neun Monaten 2021 die Rückkehr in die Gewinnzone.

Dagegen machen sich bei Technologiewerten wie AMS (-0,1 Prozent) die enttäuschenden Zahlen von Apple bemerkbar.

Gegen den Trend freundlich tendieren noch die Papiere der BKW (+2,9 Prozent), die sich neu langfristige Finanzziele gesetzt hat.

+++

08:15

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,22 Prozent tiefer eingeschätzt. Nur Holcim und Swiss Re (beide rund 2 Prozent) stehen wegen überzeigenden Quartalsabschlüssen im Plus. Am breiten Markt stehen Chip-Werte wie Inficon, VAT oder AMS unter Druck.

Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hatten Amazon und Apple ihre Geschäftszahlen präsentiert. Sowohl der Online-Händler als auch der iPhone-Anbieter blieben unter anderem wegen Lieferengpässen hinter den Erwartungen zurück. Sie warnten ausserdem vor Beeinträchtigungen im wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Bei den Konjunkturdaten stehen unter anderem die Zahlen zum deutschen und europäischen Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal auf dem Terminplan. Experten erwarten in beiden Fällen eine deutliche Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den USA stehen unter anderem die Zahlen zu den Konsumausgaben zur Veröffentlichung an. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

+++

07:30

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,46 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte auf 82,82 Dollar.

Zuletzt haben sich die Erdölpreise etwas von ihren unlängst markierten Mehrjahreshochs entfernt. Marktbeobachter nennen einige Gründe für die Preisabschläge, darunter die Hoffnung auf baldige Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Erfolge in dieser Richtung könnten zum Wegfall von US-Sanktionen führen, die auch den iranischen Ölexport betreffen. Dies wiederum würde das derzeit knappe Ölangebot erhöhen.

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,1 Prozent tiefer eingeschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28'823 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1995 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Die asiatischen Börsen zeigen sich nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen von Amazon und Apple und der weiterhin sinkenden Industrieproduktion in Japan damit uneinheitlich. Die asiatischen Anleger, insbesondere an den Anleihe- und Devisenmärkten, sind zudem besorgt über die unterschiedlichen Reaktionen der Zentralbanken weltweit auf die steigende Inflation.

"Die Hintergrundgeräusche haben sich in den letzten Wochen nicht verändert, die Menschen sind immer noch besorgt über die Stagflation, die sich verlangsamenden Wachstumszahlen und die steigende Inflation, aber das ist im Moment mehr auf dem Anleihenmarkt als auf dem Aktienmarkt eingepreist," sagte Kerry Craig, globaler Marktstratege bei JPMorgan Asset Management.

All you need to know about what's moving markets today https://t.co/KqMflKndtu — Bloomberg (@business) October 29, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 113,57 Yen und stagnierte bei 6,3921 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9116 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1672 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0642 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3791 Dollar.

+++

02:00

Sprudelnde Firmengewinne haben die Kurse an der Wall Street am Donnerstag angetrieben. Anleger setzten im Vorfeld auf starke Quartalsergebnisse bei Amazon und Apple, die nach US-Börsenschluss zur Veröffentlichung anstanden. Die Resultate waren dann aber eher enttäuschend.

Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,7 Prozent höher bei 35'730 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent zu auf 4596 Stellen, die technologielastige Nasdaq schloss mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent bei 15'448 Zählern.

Stark aufwärts ging es mit Aktien von Ford, die zweitweise auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 17,57 Dollar stiegen und am Ende 8,7 Prozent höher bei 16,86 Dollar aus dem Handel gingen. Der Nettogewinn des Autobauers brach zwar wegen Chipmangels um ein Viertel ein. Er liege aber doppelt so hoch wie von Experten erwartet, sagte Analyst David Whiston vom Research-Haus Morningstar. Merck & Co stiegen um rund 6,1 Prozent auf 86,53 Dollar Der Pharmakonzern hob nach einem überraschend großen Gewinnsprung im dritten Quartal seine Gesamtjahresziele an.

Dank eines Baubooms in Nordamerika steigerte Caterpillar Umsatz und Gewinn kräftig. Die Ergebnisse des Baumaschinen-Herstellers lägen allerdings nur wegen Sondereinnahmen außerhalb des Kerngeschäfts und einer geringeren Steuerquote über den Erwartungen, kommentierte Analyst Stephen Volkmann von der Investmentbank Jefferies. Caterpillar-Titel stiegen dennoch um 4,1 3 Prozent.

Parallel dazu legte Fluence ein starkes Börsendebüt hin. Die Aktien der Siemens-Beteiligung stiegen auf 34,84 Dollar. Damit notierten die Papiere des Energiespeicher-Spezialisten knapp 25 Prozent über ihrem Ausgabepreis.

(Reuters)