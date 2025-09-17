Eine Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gilt bei der Entscheidung am Abend (20 Uhr MESZ) an den Börsen als ausgemacht. Anleger werden sich vor allem an erläuternden Ausführungen von Fed-Chef Jerome Powell orientieren, die den weiteren Zinspfad der Notenbanker skizzieren dürften. Für viele Experten steht die Fed am Anfang eines Zinssenkungszyklus. «Die Fed schwenkt als Reaktion auf die Abkühlung am Arbeitsmarkt von einer restriktiveren auf eine stimulierende Politik um», sagte Chris Brigati, Investmentchef bei SWBC. Ein Teil dieser positiven Entwicklung sei bereits in den Kursen berücksichtigt. Die Wall Street war in Erwartung einer lockereren US-Geldpolitik in den vergangenen Wochen von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt.