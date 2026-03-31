Die Anlegerinnen und Anleger agieren aber weiterhin zurückhaltend, obwohl nun sowohl Israel als auch die USA deutlicher signalisierten, die Ziele im Iran-Krieg erreicht zu haben. Auch wenn die US-Regierung bereit ist, den Krieg gegen den Iran zu beenden, während die Strasse von Hormus weitgehend geschlossen bleibt, erwarten Händler bestenfalls einen fragilen Waffenstillstand. Das bedeutet, dass der Ölpreis über einen längeren Zeitraum eine erhebliche Risikoprämie enthalten dürfte. Dies war nicht absehbar, als Brent-Rohöl Anfang des Jahres bei rund 60 US-Dollar pro Barrel notierte.