Der Ton im Iran-Konflikt habe sich zuletzt etwas moderater gestaltet, was die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen nähre, heisst es am Markt. Die US-Regierung signalisierte Gesprächsbereitschaft und stellte in Aussicht, die Verhandlungen mit dem Iran auch im Falle einer weiterhin blockierten Strasse von Hormus fortzusetzen. Peking bestätigte zudem die erneute Passage von drei Schiffen durch die Meerenge und rief zu einem raschen Waffenstillstand im Persischen Golf auf. Gleichzeitig halten die militärischen Auseinandersetzungen an: Angriffe auf Ziele im Iran wurden fortgesetzt, und auch Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain sowie die Vereinigten Arabischen Emirate berichteten von weiteren iranischen Attacken in der Nacht.