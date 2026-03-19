16:00
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fällt um 0,8 Prozent auf 45'874 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fällt um 0,6 Prozent auf 6588 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 geht es um 0,6 Prozent auf 24.280 Zähler bergab.
Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff nach Angaben aus dem Golfstaat schwer beschädigt worden. Deshalb und wegen der Androhung von Vergeltung durch US-Präsident Donald Trump wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges auf die Öl- und Gasinfrastruktur. Das US-Militär werde das auch vom Iran ausgebeutete Gasfeld «South Pars» massiv attackieren, sollte der Iran weiter Katars Gasindustrie angreifen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
«Die zunehmenden Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Nahen Osten erhöhen das Risiko nachhaltiger Auswirkungen auf die globale Öl- und Gasversorgung», sagte Wolf von Rotberg, Aktienstratege bei der Bank J. Safra Sarasin. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent näherte sich am Donnerstag zeitweise wieder der 120-Dollar-Marke. Er entwickelt sich damit bedenklicher als der Preis der US-Sorte WTI.
Die Aktien von Micron Technology zollten nach Zahlen ihrem starken Lauf in diesem Jahr Tribut mit einem Rückschlag, der allerdings schnell von fast neun Prozent auf 1,5 Prozent schrumpfte. Der Speicherchip-Spezialist hatte überraschend gute Zahlen und Geschäftsziele vorgelegt. Wie zuletzt schon in anderen Fällen schmeckten den Anlegern hohe Ausgaben für den Ausbau der Produktion nicht.
Bei den in New York gelisteten Anteilsscheinen von Alibaba mussten die Anleger einen Kursrückgang um 6,5 Prozent verkraften. Der chinesische Technologieriese, dessen Titel auch in New York gelistet sind, kam im vergangenen Quartal auf einen enttäuschend geringen Umsatzanstieg. Der Nettogewinn brach ausserdem um gut zwei Drittel ein.
Bergbau- und Metallaktien litten unter sinkenden Metallpreisen. Weil die Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet, fielen die Gold- und Silberpreise deutlich. Dieser Tendenz schlossen sich auch Industrierohstoffe wie etwa Kupfer an. Aktien von Freeport-McMoran und Newmont Mining büssten bis zu neun Prozent ein. Beim Aluminiumkonzern Alcoa betrug der Abschlag mehr als zwölf Prozent.
Eine positive Ausnahme waren die Aktien von Align Technology . Sie zogen um 3,4 Prozent an nach einem Bericht, wonach der aktivistische Investor Elliott eine bedeutende Beteiligung an dem Dentaltechnikunternehmen aufgebaut haben soll. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise.
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15:25
Der Franken hat sich mit den Äusserungen der Schweizerischen Nationalbank im Zusammenhang mit der geldpolitischen Lagebeurteilung abgeschwächt. So ist der Euro auf 0,9129 gestiegen, von 0,9088 im frühen Geschäft. Ein solches Niveau hat der Eurokurs seit drei Wochen nicht mehr erreicht. Der US-Dollar verteuerte sich gleichzeitig auf 0,7946 von 0,7924.
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15:03
An den New Yorker Aktienmärkten gibt es am Donnerstag aus Angst vor einer weiteren Eskalation an den Energiemärkten erneut Verluste. Deutlich steigende Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs verstärkten die Ängste der Anleger vor einer steigenden Inflation und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft.
Die Verluste in New York waren jedoch geringer als in Europa und Asien, wo die Wirtschaft stärker von Öl- und Gasimporten abhängig ist. Während der europäische Euro Stoxx mehr als zwei Prozent verlor, büsste der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel ein halbes Prozent ein auf 46'006 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel in ähnlichem Masse auf 6590 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 24'265 Zähler bergab.
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14:56
Der US-Speicherchip-Spezialist Micron profitiert weiter vom Boom rund um die künstliche Intelligenz (KI) und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Die hohe Nachfrage erfordert aber auch steigende Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen. Dies belastete die Aktie, welche im frühen Handel 5,5 Prozent nachgibt.
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14:50
Die Reparatur der durch iranische Angriffe beschädigten Flüssiggasanlagen in Katar wird nach Angaben von QatarEnergy drei bis fünf Jahre dauern. Betroffen seien Anlagen, die 17 Prozent der Exportkapazität des Unternehmens ausmachten, sagt Konzernchef Saad al-Kaabi der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe sich «in seinen kühnsten Träumen» nicht vorstellen können, dass Katar und die Region derart angegriffen würden – «insbesondere von einem brüderlichen muslimischen Land im Monat Ramadan».
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14:44
Der Euro weitet seine Kursgewinne nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas aus und steigt um 0,4 Prozent auf 1,1499 Dollar. Der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde beliess den Einlagensatz erwartungsgemäss bei 2,0 Prozent. Der Dax grenzt seine Verluste geringfügig ein und notiert noch 2,7 Prozent tiefer bei 22'852 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bröckelt etwas ab und steht bei 2,983 Prozent.
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14:33
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14:01
An den New Yorker Aktienmärkten zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab. Deutlich steigende Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs verstärkten die Ängste der Anleger vor einer steigenden Inflation und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft.
Rund dreissig Minuten vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 45'977 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,6 Prozent im Minus bei 24'289 Punkten. Damit würden die US-Börsen an ihren klaren Rückschlag vom Vortag anknüpfen.
Bereits zur Wochenmitte hatten überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach Zinssenkungen ohne Fortschritte bei der Bekämpfung der Teuerung ausbleiben könnten, kräftig auf die Stimmung gedrückt. In Europa notierten die wichtigsten Indizes zuletzt tief im Minus.
Die Stimmung werde von Risikoscheu dominiert, kommentierte Mathieu Racheter, Leiter der Aktienstrategie bei der Schweizer Privatbank Julius Bär. Die Märkte hätten weiterhin eine brisante Mischung aus geopolitischen Entwicklungen und Signalen der Zentralbanken zu verdauen, und «die erneute Eskalation im Nahen Osten lässt die Stagflationsängste wieder aufleben, gerade als sich die Anleger bis März allmählich mit der Inflationsentwicklung abgefunden hatten».
Der Öl- und Gasriese Shell berichtete, dass bei einem iranischen Angriff auf Katar die Gasaufbereitungsanlage «Pearl» beschädigt worden sei. Zudem war über der saudischen Ölraffinerie Samref nach offiziellen Angaben eine Drohne abgestürzt. Rohöl der Sorte Brent kostete zuletzt mehr als 120 US-Dollar.
Die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktien von Micron Technology büssten vorbörslich 4,8 Prozent ein. Am Mittwoch nach Börsenschluss hatte der Speicherchipspezialist überraschend gute Umsatz- und Gewinnkennziffern für das vergangene Quartal berichtet. Auch die Ziele für das laufende Quartal übertrafen die Erwartungen. Die hohe Halbleiternachfrage im Zuge des KI-Booms fordert aber auch höher als erwartete Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen, was am Markt nicht gut ankam.
Bei den in New York gelisteten Anteilsscheinen von Alibaba mussten die Anleger einen Kursrückgang von 6,6 Prozent verkraften. Der chinesische Technologieriese erzielte im vergangenen Quartal einen enttäuschend geringen Umsatzanstieg, während der Nettogewinn um gut zwei Drittel einbrach.
Bergbautitel wurden von sinkenden Edel- und Industriemetallpreisen belastet. Für Freeport-McMoran zeichnet sich ein Minus von 6 Prozent ab und für Newmont Mining ein Kursrutsch von 9,6 Prozent. Die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa büssten 6,5 Prozent ein.
Nach der Schlussglocke an den US-Börsen steht noch der Quartalsbericht des Logistikriesen Fedex auf der Agenda. Die Aktien verloren vorbörslich gut ein Prozent.
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13:52
Der Ausverkauf bei deutschen Staatsanleihen treibt die Renditen in die Höhe. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steigt um rund sechs Basispunkte auf 3,005 Prozent und erreicht damit ein Zweieinhalbjahreshoch. Die Rendite der zweijährigen Anleihe legt um elf Basispunkte auf 2,561 Prozent zu und erreicht damit den höchsten Stand seit Juli 2024. Nach der Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, die Zinsen nicht anzutasten, sehen Händler schwindende Chancen für baldige Zinssenkungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte Ökonomen zufolge am Donnerstag ebenfalls nicht an der Zinsschraube drehen. Angesichts der mit dem Ölpreisschock verbundenen Inflationsgefahr scheute auch die britische Notenbank vor einer Zinssenkung zurück.
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13:05
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start tiefer:
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11:35
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag von der Eskalation im Nahen Osten und den weiter steigenden Ölpreisen erneut kräftig durchgeschüttelt. Der Abwärtssog hat sich nach den bereits markanten Verlusten des Vortages noch einmal verstärkt. Die Befürchtungen vor einer Energiekrise und einer damit verbundenen Inflationsspirale haben sich mit den gegenseitigen Angriffen auf Gasanlagen von beiden Kriegsparteien noch einmal verstärkt. Der noch vor Kurzem herrschende Optimismus mit Blick auf das Öl sei «wie weggewischt», heisst es in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote.
Dazu passt etwa auch die Warnung von Fed-Chef Jerome Powell, dass eine Zinssenkung ohne die richtige Entwicklung der Inflation nicht in Frage komme. Die SNB, die den Leitzins wie die US-Notenbank erwartungsgemäss unverändert belassen hat, zeigt sich wegen des Irankriegs ebenfalls besorgt. Sie streicht etwa die für die Schweizer Wirtschaft gestiegenen Risiken über die globale Konjunktur hervor. Ausserdem bekräftigten die Währungshüter, dass die Hürden für Negativzinsen erhöht blieben. Gleichzeitig habe sich auch die Bereitschaft der SNB zu Interventionen am Devisenmarkt verstärkt. In der Folge schwächte sich der Franken ab.
Die hiesigen Indizes befinden sich damit im Einklang mit anderen wichtigen europäischen Handelsplätzen, die in ähnlichem Umfang einbüssen.
Aber auch Finanzwerte wie Partners Group (-2,9 Prozent) und UBS (-1,9 Prozent) büssen kräftig an Terrain ein.
Die zu Jahresbeginn sehr gut gelaufenen Swisscom (+0,1 Prozent) zeigen sich seit dem Ausbruch des Irankriegs Anfang März robust und verteidigen die seit Anfang Jahr angehäuften Gewinne von über 20 Prozent hartnäckig.
Im breiten Markt zeigen sich DocMorris nach Zahlen sehr volatil, mit Gewinnen von gegen 10 Prozent bis leichten Verlusten. Derzeit steht die Aktie 0,9 Prozent höher.
Swissquote büssen hingegen nach Zahlen 1,6 Prozent ein, gebremst insbesondere von einer vorsichtigen Guidance.
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10:56
Schwindende Zinssenkungshoffnungen machen dem Kupferpreis zu schaffen. Das Industriemetall verbilligt sich um 2,9 Prozent auf 12.034 Dollar je Tonne, den tiefsten Stand seit drei Monaten. Die US-Notenbank signalisierte am Mittwoch, die Zinsen in diesem Jahr wegen des Nahost-Konflikts voraussichtlich nur einmal zu senken. Der geldpolitische Schlüsselsatz blieb vorerst in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Zusätzlich belastet wird Kupfer durch die jüngste Dollar-Aufwertung. Eine stärkere US-Devise macht in Dollar gehandelte Rohstoffe teurer und dämpft damit die Nachfrage. Auch für den Goldpreis geht es aufgrund der Zinsaussichten und der Dollar-Stärke bergab. Das Edelmetall verbilligt sich um bis zu 2,7 Prozent auf 4687 Dollar je Feinunze.
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10:52
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Novartis: SG Bernstein stuft die Aktien nach einem Analysten-Wechsel neu mit Market Perform und einem Kursziel von 125 Fr. ein.
Siegfried: Oddo BHF senkt das Kursziel auf 105 von 122 Fr., die Einstufung lautet weiterhin Outperform..
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10:32
Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 10.30 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 15'376 Punkten. Sika verlieren bis zu 5 Prozent, während Amrize die Verluste etwas eingrenzen können und 2,4 Prozent nachgeben.
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10:25
Trotz Zuwächsen im vergangenen Jahr drücken die Anleger bei der deutschen Immobiliengesellschaft Vonovia auf den Verkaufsknopf. Die Titel rutschten im Dax in einem schwachen Gesamtmarkt in der Spitze um 10,5 Prozent auf 22,02 Euro ab, den tiefsten Stand seit November 2023. Unter dem Strich schrieb Vonovia nach einer Aufwertung des Immobilienbestands einen Gewinn von 4,8 Milliarden Euro. Vor Jahresfrist stand wegen der Branchenkrise noch ein Verlust von rund einer Milliarde Euro in den Büchern. Im MDax verlieren TAG Immobilien und LEG Immobilien jeweils gut sieben Prozent.
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10:11
Nach Angriffen auf Energieanlagen im Nahen Osten ist der Dax am Donnerstag deutlich schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor bis zu 1,9 Prozent auf 23'054 Punkte. Der Preis für das Nordseeöl Brent schnellte nach oben und lag mit 115,10 Dollar je Fass gut sieben Prozent fester. Der Irankrieg habe eine neue Eskalationsstufe erreicht, sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Jeder Angriff auf kritische Energieinfrastruktur nimmt dem Markt die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zu alten Produktionsniveaus, sollte der Krieg einmal enden.»
Zu den schwächsten Werten im Dax zählten die Aktien von Vonovia, die trotz Zuwächsen im vergangenen Jahr um gut neun Prozent abrutschten. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) stieg wie von Analysten erwartet 2025 um sechs Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro. Zu den wenigen Gewinnern im deutschen Leitindex zählten die Papiere des Rüstungskonzerns Rheinmetall mit einem Plus von 1,4 Prozent.
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09:35
An den Schweizer Aktienmärkten haben sich am Donnerstag die abwärts gerichteten Turbulenzen nach einer weiteren Eskalation im Nahen Osten verstärkt. Nach Angriffen auf Anlagen Irans am grössten Gasfeld der Welt setzte der Iran Drohungen von Gegenanschlägen um. Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent, der bereits am Vortag kontinuierlich nach oben geklettert war, befindet sich mittlerweile auf einem Niveau von über 114 US-Dollar und strebt damit wieder Richtung Jahreshoch bei knapp 120 Dollar. Für die LBBW befindet sich denn auch der Irankrieg auf einer neuen Eskalationsstufe.
Der SMI hat im frühen Geschäft nach dem Verlust von 1,5 Prozent am Vortag mittlerweile ein neues Jahrestief bei 12'615 erreicht. Er notiert um 9.30 Uhr 1,4 Prozent tiefer bei 12'586,48 Punkten. Der SMIM-Index für die mittelgrossen Werte büsst 1,16 Prozent auf 2893,54 Punkte ein und der breite SPI 1,00 Prozent auf 17'625,61 Punkte.
Bei den Blue Chips verzeichnen konjunkturanfällige Aktien wie Amrize (-3,1 Prozent), Richemont (-2,4 Prozent), Sika (-2,2 Prozent) oder Holcim (-1,8 Prozent) die stärksten Abgaben. Auch ABB (-2,0 Prozent) oder die Finanzwerte Partners Group (-2,0 Prozent) und UBS (-1,3 Prozent) stehen unter grösserem Druck.
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09:09
Die Schweizer Aktienmärkte eröffnen mit Kursverlusten. Der Swiss Market Index (SMI) sinkt um 1,1 Prozent. Amrize geben 3,5 Prozent nach, Sika 2,5 Prozent und Richemont 2,4 Prozent. Holcim und Partners Group stehen um 2 Prozent tiefer. Einzig Logitech notieren im Plus und legen 2,4 Prozent zu.
Bei den Mid Caps verlieren Galderma 3 Prozent, Swissquote nach Zahlen 2,9 Prozent und VAT 2,4 Prozent. Derweil ziehen DocMorris nach Zahlen 5,1 Prozent an und lösen sich damit vom Allzeittief. Gefragt sind auch die Immobilien-nahen Titel Peach Property und Züblin, welche je 0,9 Prozent vorrücken.
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08:55
Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag deutlich gestiegen. Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat am Morgen um 24,5 Prozent auf 67,89 Euro je Megawattstunde (MWh) zu.
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08:22
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08:05
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,8 Prozent tiefer. Der hiesige Leitindex kann damit die Verluste vom frühen Morgen eingrenzen. Bei den SMI-Werten stehen einzig Logitech im Plus mit 0,8 Prozent nach einer Ankündigung zum Aktienrückkauf-Programm. Alle anderen 19 Titel geben nach. Amrize verlieren 2,8 Prozent, Swisscom 2,7 Prozent, Lonza und Kühne+Nagel Amrize je 1,9 Prozent.
Bei den MId Caps ziehen Lindt&Sprüngli 0,5 Prozent leicht an, gefolgt von Forbo mit 0,3 Prozent. Swissquote geben nach Zahlen 2,5 Prozent nach, SIG 2,2 Prozent und Accelleron sowie Sandoz je 2,1 Prozent.
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07:36
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06:24
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der IG Bank vorbörslich mit einem Abschlag von 1,2 Prozent gesehen. Die länger als erhofft hoch bleibenden Erdölpreise sind eine zunehmende Belastung und verunsichern Investierende zunehmend. Die anstehenden Zentralbank-Entscheide lassen die Anlegerinnen und Anleger ebenfalls an der Seitenlinie verharren.
Der Fokus liegt am Donnerstag auf den Zinsentscheiden der Nationalbank, der Bank of Japan (BoJ), der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England (BoE). Am Mittwoch beliess die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet unverändert.
Derweil neigt sich die Berichtssaison für die Unternehmensabschlüsse 2025 langsam dem Ende zu. Am Donnerstag legen Aebi Schmidt, DocMorris und Swissquote die Ergebnisse vor.
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06:15
Die Eskalation des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran hat die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Die Anleger reagierten nervös auf iranische Drohungen mit Angriffen auf Öl- und Gasanlagen am Golf, nachdem der Iran Israel vorwarf, Einrichtungen im Gasfeld South Pars attackiert zu haben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,5 Prozent auf 53'695,04 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 2,0 Prozent niedriger bei 3641,33 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 4024,23 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,0 Prozent auf 4612,28 Punkte. «Diese jüngste Eskalation fühlt sich wie ein Wendepunkt für die Märkte an, weil der Konflikt nicht mehr nur um militärische Schlagzeilen oder die Schliessung der Strasse von Hormus geht», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo in Singapur. «Er trifft jetzt das Fundament des globalen Energiesystems.»
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06:11
Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 159,67 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,8978 Yuan zu. Der Yen näherte sich der kritischen Marke von 160 je Dollar, nachdem die japanische Notenbank wie erwartet den Leitzins bei 0,75 Prozent belassen hatte. Japans Finanzminister Satsuki Katayama erklärte, die Behörden seien bereit, «jederzeit notwendige Massnahmen gegen Marktvolatilität zu ergreifen». Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,7919 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1476 Dollar und zog leicht auf 0,9087 Franken an.
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06:05
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 4,1 Prozent auf 111,74 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,9 Prozent fester bei 97,16 Dollar. Die Angriffe auf Energieinfrastruktur liessen auch Erdgas um mehr als sechs Prozent steigen. Der Goldpreis entwickelte sich in dem unsicheren Umfeld ebenfalls fest.
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01:00
Inflationssorgen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch nach zuletzt zwei Erholungstagen wieder eingeholt. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden auch die bekannt gegebenen Erzeugerpreise und Aussagen der US-Notenbank Fed im Rahmen des Zinsentscheids zur Belastung. Anleger reduzierten allgemein ihre Zinssenkungserwartungen.
Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste aus, nachdem die Fed den Zinssatz erwartungsgemäss nicht angetastet hatte. Aus dem Handel ging der Leitindex der Wall Street 1,63 Prozent tiefer bei 46'225,15 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,36 Prozent auf 6624,70 Zähler bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 erlitt mit 24'425,09 Punkten ein Minus von 1,4 Prozent.
Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte WTI näherte sich am Mittwoch wieder der 100-Dollar-Marke, weil der Iran nach einem Angriff auf seine Gasanlagen mit Gegenschlägen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar drohte. Neben steigenden Gas- und Ölpreisen wurden die Inflationssorgen auch wegen der Erzeugerpreise grösser, die überraschend deutlich zulegten. Notenbankchef Jerome Powell konnte die Sorgen dann nicht mildern.
Während die jüngsten Prognosen der US-Notenbank Fed für dieses Jahr noch eine Zinssenkung vorhersagen, warnte Powell davor, dass diese ohne Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation ausbleiben könnte. «Die Eskalation der Lage in Nahost macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in 2026 die Leitzinsen senken wird», warnte der Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. Vor Kriegsbeginn war noch mit zwei Senkungen im späteren Jahresverlauf gerechnet worden.
Die UBS erklärte in einer Studie auch Unternehmen aus dem Bereich der Petrochemie zu den kurzfristigen Profiteuren, was die Titel von Dow Chemical mit 2,1 Prozent ins Plus hievte. Lyondellbasell schlossen vor diesem Hintergrund gar 5,6 Prozent höher.
Nach zuletzt vier schwachen Wochen konnten die Aktien von Macys fast fünf Prozent Plus behaupten. Zwar blieb der Warenhausbetreiber mit seinen Umsatz- und Ergebniszielen für das laufende Jahr hinter den Analystenerwartungen zurück, er überzeugte aber mit der Prognose für die Umsatzentwicklung im ersten Quartal.
Eine fulminante Rally des auf KI-Drohnensoftware spezialisierten Unternehmens Swarmer ging am zweiten Tag der Börsennotierung weiter. In der Spitze kosteten die Aktien mit 65 Dollar nochmals viel mehr als ersten Handelstag, als sie sich schon auf bis zu 40 Dollar vervielfacht hatten. Der Ausgabepreis hatte bei schlappen 5 Dollar gelegen.
Beim Speicherchip-Zulieferer Micron warteten die Anleger auf die Quartalszahlen, die nach Börsenschluss anstanden. Zuletzt waren in der Speicherbranche viele Vorschusslorbeeren verteilt worden wegen der Fantasie für eine hohe Nachfrage durch Rechenzentren. Dies flachte am Mittwoch mit einem Kurs auf Vortagsniveau etwas ab.
Positiv auffällig waren noch die Anteile von Lululemon, die sich um fast vier Prozent von ihrem zuletzt erreichten Tief seit 2020 erholten. Auf einen enttäuschenden Ausblick reagierten die Anleger nicht mehr beunruhigt. Adrienne Yih von Barclays Research schrieb, das vierte Quartal habe hinsichtlich des Umsatzes und der Marge die Erwartungen übertroffen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)