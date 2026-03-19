Die Eskalation des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran hat die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Die Anleger reagierten nervös auf iranische Drohungen mit ‌Angriffen auf ⁠Öl- und Gasanlagen am Golf, nachdem der Iran Israel vorwarf, Einrichtungen im Gasfeld South Pars attackiert ⁠zu haben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,5 Prozent auf 53'695,04 Punkte nach und der breiter ‌gefasste Topix notierte 2,0 Prozent niedriger bei 3641,33 Zählern. Die ‌Börse Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 4024,23 Stellen. ​Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,0 Prozent auf 4612,28 Punkte. «Diese jüngste Eskalation fühlt sich wie ein Wendepunkt für die Märkte an, weil der Konflikt nicht mehr nur um militärische Schlagzeilen oder die Schliessung der Strasse von Hormus geht», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei ‌Saxo in Singapur. «Er trifft jetzt das Fundament des globalen Energiesystems.»