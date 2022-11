Am Abend nach dem europäischen Börsenschluss wird die US-Notenbank voraussichtlich zum vierten Mal in Folge die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte anheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Es ist aber vor allem ihr weiterer Kurs, der die Investoren derzeit in Atem hält. Zuletzt hatte die Hoffnung auf ein langsameres Tempo die Börsen gestützt. "Es geht nur darum, was kommen wird und wie schnell die nächsten Zinserhöhungen erfolgen werden", kommentiert ein Händler. Noch bevor das Fed sich meldet, werden Investoren am Nachmittag auf den ADP-Jobreport schauen, der eine erste Indikation für den US-Arbeitsmarkt gibt. Immerhin richtet die US-Notenbank ihre weitere Politik auch stark am Arbeitsmarkt aus. Erst wenn dieser anfange Schwäche zu zeigen, dürfte das Fed die Füsse vom Gas nehmen.